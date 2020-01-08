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    Harman Kardon uzun bir aradan sonra kulaklık sektörüne geri döndü

    Harman Kardon uzun bir aradan sonra orta ve üst seviyeye hitap eden yeni kablosuz kulaklıkları ile yeniden sektöre geri döndü. Harman Kardon FLY serisi karşınızda.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Harman Kardon uzun bir aradan sonra kulaklık sektörüne geri döndü

    Bugüne kadar pek çok ses temelli üründe marka ortaklığı yapan ve teknoloji sağlayan Samsung iştiraki Harman Kardon yaklaşık 6 yıldır kendi markası altında kulaklık üretmiyordu. Sessizliğini CES 2020 fuarında bozdu.

    Harman Kardon FLY özellikleri ve fiyatı

    Harman Kardon FLY adıyla geliştirilen yeni kablosuz kulaklık serisi 3 modelden oluşuyor. Standart kulak üstü, standart kablosuz ve gerçek kablosuz dediğimiz AirPods benzeri 3 farklı kategori mevcut.

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    Harman Kardon FLY BT modeli giriş seviyesi ve bir kablo ile bir birine bağlanarak stereo ses veren standart kablosuz yapıda. 8.6mm sürücüler ile kaliteli ses veren kulaklık tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği de mavcut olan Harman Kardon FLY BT modeli 100$ fiyat etiketine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Bluetooth ses standardı tanımlandı"

    Harman Kardon FLY TWS modeli AirPods sınıfında. 5 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık; kılıf ile birlikte 15 saate ulaşabiliyor. Kulaklığın dış kısmında dokunmatik alan üzerinden kontrol sağlayabiliyorsunuz. TalkThru özelliği dışarıdaki sesleri duymanızı sağlıyor. Mikrofonu ise sesli asistanlara erişmenize imkan tanıyor. Suya dayanıklı olan kulaklık çıkarıldığında bunu algılayabiliyor. Harman Kardon FLY TWS modeli 150$ fiyat etiketine sahip.

    Harman Kardon uzun bir aradan sonra kulaklık sektörüne geri döndü
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    Harman Kardon FLY ANC ise amiral gemisi seviyesinde ve kulak üstü tasarımında. Çift mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık aynı anda iki farklı cihaza bağlantı kurabiliyor. Ayrıca kablo ile de kullanmak mümkün. Dokunmatik yüzeyi olan kulaklık 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gürültü engelleme kapatılırsa 30 saate kadar uzayabiliyor. Kablo kullanırsanız gürültü engelleme ile 35 saate uzayabiliyor. 10 dakika şarj ile 2.5 saat kullanım süresi elde ediliyor. Harman Kardon FLY ANC modeli 250$ fiyat etiketine sahip. Satışlar yıl sonuna doğru başlayacak.

    Harman Kardon uzun bir aradan sonra kulaklık sektörüne geri döndü



    https://www.slashgear.com/harman-kardon-fly-headphone-series-is-made-for-savvy-commuters-07606076/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nz9 1 hf.
    Kurdan dolayı tokadı yemesek denemeye değer ürünler ama gel gör ki..
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    intel7mix 1 hf.
    Deri kulaklık iyi güzelde 30 dk sonra her yeriniz terliyor ne yazık ki. O yüzden kumaş olması daha iyi. Deri ve kumaş değiştirme pedlerini içinde sunsalar daha iyi deneyim sunar. İsteyen istediğini kullanır.
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    Portraitclub 1 hf.
    Deri yerine kumaş kullansalar daha güzel olurdu. Philips kafa üstü kulaklığım var ve yazları kullanamıyorum. Acayip terletiyor, yapın arkadaş şunları kumaş hem soyulma olmaz hem de terletmez. Kumaş yapmıyorsanız da terletmeyen bişeyler olsun.
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