Harman Kardon uzun bir aradan sonra kulaklık sektörüne geri döndü

Bugüne kadar pek çok ses temelli üründe marka ortaklığı yapan ve teknoloji sağlayan Samsung iştiraki Harman Kardon yaklaşık 6 yıldır kendi markası altında kulaklık üretmiyordu. Sessizliğini CES 2020 fuarında bozdu.

Harman Kardon FLY özellikleri ve fiyatı

Harman Kardon FLY adıyla geliştirilen yeni kablosuz kulaklık serisi 3 modelden oluşuyor. Standart kulak üstü, standart kablosuz ve gerçek kablosuz dediğimiz AirPods benzeri 3 farklı kategori mevcut.

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Harman Kardon FLY BT modeli giriş seviyesi ve bir kablo ile bir birine bağlanarak stereo ses veren standart kablosuz yapıda. 8.6mm sürücüler ile kaliteli ses veren kulaklık tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği de mavcut olan Harman Kardon FLY BT modeli 100$ fiyat etiketine sahip.

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Harman Kardon FLY TWS modeli AirPods sınıfında. 5 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık; kılıf ile birlikte 15 saate ulaşabiliyor. Kulaklığın dış kısmında dokunmatik alan üzerinden kontrol sağlayabiliyorsunuz. TalkThru özelliği dışarıdaki sesleri duymanızı sağlıyor. Mikrofonu ise sesli asistanlara erişmenize imkan tanıyor. Suya dayanıklı olan kulaklık çıkarıldığında bunu algılayabiliyor. Harman Kardon FLY TWS modeli 150$ fiyat etiketine sahip.

Tam Boyutta Gör

Harman Kardon FLY ANC ise amiral gemisi seviyesinde ve kulak üstü tasarımında. Çift mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık aynı anda iki farklı cihaza bağlantı kurabiliyor. Ayrıca kablo ile de kullanmak mümkün. Dokunmatik yüzeyi olan kulaklık 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gürültü engelleme kapatılırsa 30 saate kadar uzayabiliyor. Kablo kullanırsanız gürültü engelleme ile 35 saate uzayabiliyor. 10 dakika şarj ile 2.5 saat kullanım süresi elde ediliyor. Harman Kardon FLY ANC modeli 250$ fiyat etiketine sahip. Satışlar yıl sonuna doğru başlayacak.

https://www.slashgear.com/harman-kardon-fly-headphone-series-is-made-for-savvy-commuters-07606076/

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