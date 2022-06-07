HDMI 2.1a teknolojisinin özellikleri açıklandı: Güç sorunu ortadan kalkıyor

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2003 yılında tanıtılan ve günümüzün en yaygın görüntü aktarım standartlarından biri olan HDMI (yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü), yeni yetenekler kazanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yakın gelecekte kullanıma sunulması beklenen HDMI 2.1a hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Güç sorunu ortadan kalkıyor

Bilindiği üzere günümüzde HDMI kablosunun uzunluğu arttıkça bağlantının stabilite sorunlarıyla karşılaşma olasılığı da bir o kadar artıyor. Bildirilenlere göre yeni HDMI 2.1a standardı, HDMI Cable Power (HDMI Kablo Gücü) adında yeni bir özellik ile bu soruna parmak basarak cihazlardan daha fazla güç elde edilmesini sağlayacak.

Bununla birlikte HDMI Cable Power desteği bulunan bir HDMI kablosuna ve HDMI kaynağına ihtiyaç duyacak yeni özelliğin tek yönlü bir şekilde çalışacağı bildirilirken, HDMI 2.1a standardına sahip kablolar uyumlu HDMI konektörleri aracılığıyla Micro USB veya USB Type-C harici güç kullanımını da destekleyecek.

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Yeni özelliğin ev ya da iş ortamlarında daha uzak bağlantılar kurulmasına ve daha uzun HDMI 2.1 kabloların oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.

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