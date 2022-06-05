Sony gözünü karartı: Akıllı telefonlar DSLR kameraları geride bırakacak

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Akıllı telefonlarda kullanılan kamera sensörleri ile büyük bir başarı elde eden Sony, önümüzdeki yıllarda mobil sensörlerin DSLR kameraları geride bırakacağına inanıyor. Yakın tarihli bir iş etkinliğinde Sony CEO'su Terushi Shimizu, akıllı telefon sensörlerinin geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz yıl gelenelsel CMOS sensörlerinde bulunan fotodiyotların ve piksel transistörlerinin ayrı tabakalara bölündüğü iki katmanlı transistör piksel teknolojisini tanıtan şirket, yeni teknolojinin doygunluk sinyal seviyelerinin yaklaşık olarak iki katına çıkmasına, dinamik aralığın genişletilmesine ve görüntü kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacağını duyurmuştu.

Nikkei tarafından bildirilenlere göre, açıklamalarında özellikle şirketin gelişmiş görüntü sensörü teknolojisinden ve her pikselin maruz kaldığı ışık miktarını iki katına çıkaran yapay zeka işlemeden bahseden Sony, bu iki özelliğin hedeflenen gelişmede büyük bir rol oynayacağını ifade ediyor.

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Günümüzde akıllı telefon kameraları ve dijital kameraların bir süredir zıt yönde gelişmesi sebebiyle şirketin yeni hedefinin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

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