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    Hediye RTX 3070’in görseli kafa karıştırdı

    Nvidia’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide yer alan görsel kullanıcıları ümitlendirse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Firma 12-pin güç konnektöründe kararlı görünüyor.
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    Metehan Göktaş
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    Hediye RTX 3070’in görseli kafa karıştırdı
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    Yeşil ekip RTX Ampere ile birlikte yıllardır alışılagelinen 8 ya da 6-pinlik PCIe güç konnektörlerini terk ederek kendi standartı olarak tanımlayabileceğimiz 12-pinlik konnektöre geçiş yaptı.

    8-pin güç konnektörlü RTX 3070 FE görseli

    Buna karşın Nvidia’nın Twitter hesabından tatil dönemi için düzenlenen RTX 3070 hediyesi duyurusnda yer alan RTX 3070 Founders Edition’ın 1 adet 8-pin güç konnektörü taşıması dikkatli donanımseverlerin gözünden kaçmadı.

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    Kısa bir süre de olsa GPU devinin kararından vazgeçmiş olabileceği düşüncesiyle donanım dünyasını sevindiren görsel Nvidia’nın açıklamasıyla son buldu.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi"

    Firmanın cevabına göre Twitter gönderisinde yer alan görsel yalnızca bir konsept renderı. Dolayısıyla 6/8-pin güç girişi için özelleşmiş tasarım kartlara incelemeye devam etmek gerekiyor.



    Kaynakça https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-8-pin-pcie-connector-on-contest-photo-was-a-concept-render.html https://twitter.com/NVIDIAGeForce/status/1330949679727702020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    damn2u (Sercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pandemiyi bahane edeceğiz, rakibimizden de güçlüyüz bir şekilde istediğimizi yapar her şekilde tüketiciyi yolarız derken AMD'nin de güçlü kartlar çıkartması sonrası iyice yalama oldu Nvidia. Şimdi de sıvazlama moduna bağladılar. Millette bunların stoklarını takip edip çıkış fiyatının üzerinde satılan kart kapmak için birbirini yiyor.
    Pandemiyi bahane edeceğiz, rakibimizden de güçlüyüz bir şekilde istediğimizi yapar her şekilde tüketiciyi yolarız derken AMD'nin de güçlü kartlar çıkartması ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 pin olması görselden başka biley değil uçların çoğu kartta kısa devre yani aynı noktaya bağlı 3 + 3 pin bile taksanız aynı kapı
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nvidiadaki stok sıkıntısnı Amd'de yaşıyor.Talebin çok olması kısıtlı üretim ve pandemi nedeniyle hem nvidia da hem de amdde durumlar aynı.Ayrıca Nvidia tüketiciyi neden yolsun kartlar uygun fiyatta geldi talep nedeniyle kartlar karaborsaya düştü.Amd Cpu pazarında rakipsiz olunca 5000 serisi çok pahalı geldi.Kim rakipsizse fiyatlar yukarıya çıkar.Rekabet kullanıcıya yaramaktadır.
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    imfatalty (cenk sayal) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu güç girişlerini yana değil de öne koydukları sürece b...k gibi gözükmeye devam edecekler. Kasanın içinde kablo şöleni izliyoruz.....
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    mamad 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok önemli bir şey değil ama fotoğraf hatalıymış.

    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-picture-with-8-pin-power-connector-was-a-mistake
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    DeGetBe ( ***) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Galax'ta zaten 3070 tek 8 pin uzun zamandır
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    20-pin konnektör takım 1000 W TDP koysa da herkes rahatlasa.

    Akabinde sırada 28-pin anakart konnektörü olur, 2023 gibi.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Evede bi nükleer reaktör kurarız mis...
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çıksa da kurtulsak bu ekran kartı haberlerinden.
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    damn2u (Sercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pandemiyi bahane edeceğiz, rakibimizden de güçlüyüz bir şekilde istediğimizi yapar her şekilde tüketiciyi yolarız derken AMD'nin de güçlü kartlar çıkartması sonrası iyice yalama oldu Nvidia. Şimdi de sıvazlama moduna bağladılar. Millette bunların stoklarını takip edip çıkış fiyatının üzerinde satılan kart kapmak için birbirini yiyor.
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