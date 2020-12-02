Hediye RTX 3070’in görseli kafa karıştırdı

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Yeşil ekip RTX Ampere ile birlikte yıllardır alışılagelinen 8 ya da 6-pinlik PCIe güç konnektörlerini terk ederek kendi standartı olarak tanımlayabileceğimiz 12-pinlik konnektöre geçiş yaptı.

8-pin güç konnektörlü RTX 3070 FE görseli

Buna karşın Nvidia’nın Twitter hesabından tatil dönemi için düzenlenen RTX 3070 hediyesi duyurusnda yer alan RTX 3070 Founders Edition’ın 1 adet 8-pin güç konnektörü taşıması dikkatli donanımseverlerin gözünden kaçmadı.

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Kısa bir süre de olsa GPU devinin kararından vazgeçmiş olabileceği düşüncesiyle donanım dünyasını sevindiren görsel Nvidia’nın açıklamasıyla son buldu.

Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi"

Firmanın cevabına göre Twitter gönderisinde yer alan görsel yalnızca bir konsept renderı. Dolayısıyla 6/8-pin güç girişi için özelleşmiş tasarım kartlara incelemeye devam etmek gerekiyor.

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