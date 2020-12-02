RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi

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Yeşil ekip RTX Ampere ailesini genişletmeye devam ediyor. Serinin son üyesi RTX 3060 Ti oldu. Nvidia’nın Ti modelini yıllar sonra normal modelden önce sunması dikkat çekti.

RTX 3060 Ti'ın teknik özellikleri

RTX 3060 Ti’a hızlıca göz atacak olursak. GA104 GPU’su üzerinde yükselen çözümde CUDA hedefine ulaşabilmek amacıyla 4864 birime düşülmüş.

152 Tensor ve 38 Ray Tracing çekirdeği barındıran yonganın 8 GB 14 Gbps’lik VRAM ünitesiyle iletişimi ise 256-bit’lik veriyolu üzerinden sağlanacak.

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Böylelikle RTX 3070’te olduğu gibi 448 GB/s bant genişliği korunmuş durumda. GPU’nun 1410-1665 MHz’lik çalışma aralığıyla RTX Ampere ailesinin en düşük boost değerine sahip seçeneği olduğunu da ekleyelim.

Son olarak RTX 3060 Ti için tavsiye edilen satış fiyatı ise 399 dolar olarak belirlenmiş. Nvidia Türkiye sayfasına göre ise fiyatlar 4545 liradan başlayacak.

Özetlemek gerekirse RTX 3060 Ti 1080p'de RTX 2080 Ti'ın %8 gerisinde kalırken RTX 2080 Super'in %4 önünde. RTX 2060 Super'le kıyaslamada ise kartın %41'lik fark attığı görülüyor.

İşlemci darboğazından uzak daha doğru bilgi verecek çözünürlük 2K seviyesi. Burada model RTX 3070'in yalnızca %9 gerisinde konumlanırken yerini aldığı RTX 2060 Super'den %50'lik devasa farkla önde yer alıyor.

Model çıkış yaptığı tarih itibariyle 400 dolara alınabilecek en iyi kart olarak öne çıkıyor. Daha önce 400 dolar seviyesi için RX 5700 XT fiyat/performans dengesiyle rekabetçi konumda yer alıyordu.

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Ayrıca Bkz. "AMD’ye göre RX 6000 fiyatları 1-2 aya düzelebilir"

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Umarız en azından bütçesi kısıtlı kullanıcılar stok sıkıntısıyla yüzleşmez. Aşağıdan kartın ilk incelemelerine erişebileceğiniz gibi galerimizden Founders Edition’ın görsellerini inceleyebilirsiniz.

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