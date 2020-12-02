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    RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi

    GPU devinin bütçe dostu kartı fiyat segmentinde rekabeti arttırmaya geliyor. Model uzun süren bekleyişin ardından satışa sunuldu. İlk incelemeler paylaşıldı.
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi
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    Yeşil ekip RTX Ampere ailesini genişletmeye devam ediyor. Serinin son üyesi RTX 3060 Ti oldu. Nvidia’nın Ti modelini yıllar sonra normal modelden önce sunması dikkat çekti.

    RTX 3060 Ti'ın teknik özellikleri

    RTX 3060 Ti’a hızlıca göz atacak olursak. GA104 GPU’su üzerinde yükselen çözümde CUDA hedefine ulaşabilmek amacıyla 4864 birime düşülmüş.

    152 Tensor ve 38 Ray Tracing çekirdeği barındıran yonganın 8 GB 14 Gbps’lik VRAM ünitesiyle iletişimi ise 256-bit’lik veriyolu üzerinden sağlanacak.

    RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi
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    Böylelikle RTX 3070’te olduğu gibi 448 GB/s bant genişliği korunmuş durumda. GPU’nun 1410-1665 MHz’lik çalışma aralığıyla RTX Ampere ailesinin en düşük boost değerine sahip seçeneği olduğunu da ekleyelim.

     

    Son olarak RTX 3060 Ti için tavsiye edilen satış fiyatı ise 399 dolar olarak belirlenmiş. Nvidia Türkiye sayfasına göre ise fiyatlar 4545 liradan başlayacak.

    Özetlemek gerekirse RTX 3060 Ti 1080p'de RTX 2080 Ti'ın %8 gerisinde kalırken RTX 2080 Super'in %4 önünde. RTX 2060 Super'le kıyaslamada ise kartın %41'lik fark attığı görülüyor.

    İşlemci darboğazından uzak daha doğru bilgi verecek çözünürlük 2K seviyesi. Burada model RTX 3070'in yalnızca %9 gerisinde konumlanırken yerini aldığı RTX 2060 Super'den %50'lik devasa farkla önde yer alıyor.

    Model çıkış yaptığı tarih itibariyle 400 dolara alınabilecek en iyi kart olarak öne çıkıyor. Daha önce 400 dolar seviyesi için RX 5700 XT fiyat/performans dengesiyle rekabetçi konumda yer alıyordu.

    RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi
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       Ayrıca Bkz. "AMD’ye göre RX 6000 fiyatları 1-2 aya düzelebilir"                                                        

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    Umarız en azından bütçesi kısıtlı kullanıcılar stok sıkıntısıyla yüzleşmez. Aşağıdan kartın ilk incelemelerine erişebileceğiniz gibi galerimizden Founders Edition’ın görsellerini inceleyebilirsiniz.

    GamersNexus

    Guru3D

    Hardware Unboxed

    Hexus

    Hardware Canucks

    JayzTwoCents

    KitGuru

    Linus Tech Tips

    Legit Reviews

    Overclock3D

    TechPowerUp



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-launches-geforce-rtx-3060-ti-graphics-card-at-399-usd https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-review-roundup https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Owrk_OnaPJo&feature=youtu.be Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arisaka 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ''DONANIM''haber adlı forum sitesi de donanımı kendi incelemeyip, inceleyenleri buraya atıyor
    2 Yanıt Yanıtla +38
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla +21
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    Shainx (Bekir Sayı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Niye böyle düşündünüz anlamadım? Ürünler genelde Avrupa'ya geç ulaşıyor, incelemeyi önce Asya ve Amerika kıtasındaki ülkeler yapabiliyor. Donanımİnceleme gibi bir site yazmıyor zaten DonanımHABER yazıyor, bu da gayet olağan bir içerik. Bu düşünceye göre hiç bir cihazın internetteki Benchmark değerlerini dikkate almayıp, kendimiz yapıp da doğrulamamız gerekir. Donanımı kendileri de inceleyebilir ancak 18 oyunun ortalamasını alıp bir karşılaştırma yapmışlar bir çok kart üzerinde. Türkiye'de bunu doğru şekilde yapabilen hiç bir web sitesi yok zaten.
    Niye böyle düşündünüz anlamadım? Ürünler genelde Avrupa'ya geç ulaşıyor, incelemeyi önce Asya ve Amerika kıtasındaki ülkeler yapabiliyor. Donanımİnceleme gibi b...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    WebWorkExtra 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Kartların satışını olması gerekenden çok yüksek fiyata satıyorlar. yukardaki açıklamada 399usd Alınabilecek kart olarak belirtilmiş, 3060Tİ 740 usd (5-6Bin TL aralığında) fiyatlarından satılıyor. PC toplama noktasında kendilerini üst level olarak tanımlayıp ve talep gören yerler, bu işin kaymağını iyi götürüyorlar...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Testleri gösteren resme bakıyorum bir ondan hop arkasından diğerinden.
    Özlemişiz bu tabloyu.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kart oc ile 2000mhz bandına gelebilirse ballı kaymak olur.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stok yok,ayrıca güzel bir güncelleme alması gerek pahalı kart olunca güzel bir ray tracing performansı beklenir.
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    Reception47 (Recep / Tarık Ovalı) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Linkler verilmiş ama günümüzde kimse artık resimli tablolarla ilgilenmiyor, günümüzde video olmalı, nasıl bir sistemde oyunlarda ne verdiği görsel olarak ta gösterilmeli, çünkü o tablolara bakarak kart alan büyük bir kesim, orada kullanılan sistem detayını filan atladıkları için hüsrana uğrayabiliyor.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Reception47
    Bende video sevmiyorum tablolara 10sn de bakabilirim ama tüm videoyu izlemek daha fazla zaman alıyor. Video izlemek işkence gibi.
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    399$ lık kartın fiyatı kdv si doları kuru şusu busuyla eder 3600tl hadi onu aradakilerin zıkkımlanma payıyla 4000e tamamlasan 4500TL olarak duyuran bu nvida turkiye denilen sayfa neresi hangi sayfa neredeymiş o 4500tl olarak duyurulan sayfa
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nedense aklım hala rx6800 de...
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslında 3070 GPU' lu demek pek doğru değil. G104-200-A1 (3060) yongası ile G104-300-A1 (3070) yongası 1e1 aynı çip değiller. Zaten core-count değerlerinden de bunu anlamak mümkün. Çekirdeklerin bir çok alt kırılımları oluyor ve performans anlamında farklı durumlar için performans farkı da değişebiliyor.
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    configsYs (serdar ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben şu olaya kızıyorum. hep kızacağım. kart 3070'in kırpılmış hali. bir kaç bir şeyini kapatıp piyasaya sürüyorsun. fiyatı da ona göre kırpıyorsun.bunu amd de yapıyor. hep bir pazar savaşı. kademe kademe 5-8 fps için kartlar sıralanıyor. demek ki 3070'i aslında 3060 rakamlarına satabiliyorsun. Abi sat 3070'i daha ucuza o zaman. şu firmalar şu ara modelleri sürmesin piyasaya. düşük, orta ve hızlı diğer bir değişle ucuz orta ve pahalı olsun (bize hepsi pahalı da neyse).
    insanlar maalesef bazen 3-5 fps için daha fazla para ödüyorlar. Çoğu zaman hiçbir şekilde hissedemeyecekleri farklar için. Şahsi görüşümdür.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) configsYs
    coniler , hanslar , peterler +100 lira fazla vererek neden fazla fps almasın ki?




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    burakk, (Burakk gizli) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) configsYs
    Aynı banttan çıkan her çip aynı perforansı/verimi göstermediği gibi o çiplerin içindeki her bir çekirdek de aynı performansı/verimi gösteremiyor.
    Daha düşük kalitedeki çipleri TDP'sini çok düşürmeden içindeki çekirdeklerin bir kısmını devre dışı bırakarak satarak piyasaya sürüyorlar.
    Fiyat/kar hesaplaması yaparken de (rakamları tamamen sallayaraktan)
    5% Max-Q 6x dolar
    25% Mobile 5x dolar
    25% Desktop 4x dolar
    35% Kırpılmış alt modeller 3x dolar
    10% Amaçsız 0x dolar
    misali bir hesaplama ile ortalama bir çipi bu hesapta 3,375x dolar gibi bir miktara satabiliyorlar.
    Burada düşük kalite çipleri ne kadar ucuzdan satarsa yüksek kaliteleri de o kadar yüksek fiyattan satması gerekiyor hedefe ulaşılabilmesi için. veya tam tersi.
    Burada da alt ve üst modelleri, ayrıca AMD'den gelen rakip modellerin fiyat bantlarını da hesaba katarak en mantıklı fiyatı ortaya koyuyorlar.
    Hiçbir firma keyfi olarak ucuza ürün satamaz.
    Hedefleri neyse o hedefin altında kalırsa yine basit bir ifadeyle bu sefer yatırımcılarından olur, piyasa değeri kaybeder ve küçülmeye gitmek zorunda kalırlar.
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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