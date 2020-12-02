RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi

Yeşil ekip RTX Ampere ailesini genişletmeye devam ediyor. Serinin son üyesi RTX 3060 Ti oldu. Nvidia’nın Ti modelini yıllar sonra normal modelden önce sunması dikkat çekti.
RTX 3060 Ti'ın teknik özellikleri
RTX 3060 Ti’a hızlıca göz atacak olursak. GA104 GPU’su üzerinde yükselen çözümde CUDA hedefine ulaşabilmek amacıyla 4864 birime düşülmüş.
152 Tensor ve 38 Ray Tracing çekirdeği barındıran yonganın 8 GB 14 Gbps’lik VRAM ünitesiyle iletişimi ise 256-bit’lik veriyolu üzerinden sağlanacak.
Böylelikle RTX 3070’te olduğu gibi 448 GB/s bant genişliği korunmuş durumda. GPU’nun 1410-1665 MHz’lik çalışma aralığıyla RTX Ampere ailesinin en düşük boost değerine sahip seçeneği olduğunu da ekleyelim.
Son olarak RTX 3060 Ti için tavsiye edilen satış fiyatı ise 399 dolar olarak belirlenmiş. Nvidia Türkiye sayfasına göre ise fiyatlar 4545 liradan başlayacak.
Özetlemek gerekirse RTX 3060 Ti 1080p'de RTX 2080 Ti'ın %8 gerisinde kalırken RTX 2080 Super'in %4 önünde. RTX 2060 Super'le kıyaslamada ise kartın %41'lik fark attığı görülüyor.
İşlemci darboğazından uzak daha doğru bilgi verecek çözünürlük 2K seviyesi. Burada model RTX 3070'in yalnızca %9 gerisinde konumlanırken yerini aldığı RTX 2060 Super'den %50'lik devasa farkla önde yer alıyor.
Model çıkış yaptığı tarih itibariyle 400 dolara alınabilecek en iyi kart olarak öne çıkıyor. Daha önce 400 dolar seviyesi için RX 5700 XT fiyat/performans dengesiyle rekabetçi konumda yer alıyordu.
Ayrıca Bkz. "AMD’ye göre RX 6000 fiyatları 1-2 aya düzelebilir"İlginizi Çekebilir RTX 3060 Ti Founders Edition görüntülendi
Umarız en azından bütçesi kısıtlı kullanıcılar stok sıkıntısıyla yüzleşmez. Aşağıdan kartın ilk incelemelerine erişebileceğiniz gibi galerimizden Founders Edition’ın görsellerini inceleyebilirsiniz.
Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-launches-geforce-rtx-3060-ti-graphics-card-at-399-usd https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-review-roundup https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Owrk_OnaPJo&feature=youtu.be Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Özlemişiz bu tabloyu.
insanlar maalesef bazen 3-5 fps için daha fazla para ödüyorlar. Çoğu zaman hiçbir şekilde hissedemeyecekleri farklar için. Şahsi görüşümdür.
Daha düşük kalitedeki çipleri TDP'sini çok düşürmeden içindeki çekirdeklerin bir kısmını devre dışı bırakarak satarak piyasaya sürüyorlar.
Fiyat/kar hesaplaması yaparken de (rakamları tamamen sallayaraktan)
5% Max-Q 6x dolar
25% Mobile 5x dolar
25% Desktop 4x dolar
35% Kırpılmış alt modeller 3x dolar
10% Amaçsız 0x dolar
misali bir hesaplama ile ortalama bir çipi bu hesapta 3,375x dolar gibi bir miktara satabiliyorlar.
Burada düşük kalite çipleri ne kadar ucuzdan satarsa yüksek kaliteleri de o kadar yüksek fiyattan satması gerekiyor hedefe ulaşılabilmesi için. veya tam tersi.
Burada da alt ve üst modelleri, ayrıca AMD'den gelen rakip modellerin fiyat bantlarını da hesaba katarak en mantıklı fiyatı ortaya koyuyorlar.
Hiçbir firma keyfi olarak ucuza ürün satamaz.
Hedefleri neyse o hedefin altında kalırsa yine basit bir ifadeyle bu sefer yatırımcılarından olur, piyasa değeri kaybeder ve küçülmeye gitmek zorunda kalırlar.
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