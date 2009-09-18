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Hercules Windows 7'li yeni netbook modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hercules Windows 7'li yeni netbook modelini tanıttı
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Son dönemde ağırlıklı olarak çoklu ortam cihazlarıyla gündeme gelen Hercules, yeni netbook modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın eCAFÉ EC-1000W kod adını taşıyan maliyet odaklı mini-bilgisayar modeli için üzerinde durulan en önemli detay olarak Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olması gösteriliyor. Tasarım özellikleriyle de dikkat çeken eCAFÉ EC-1000W, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N270 işlemcisini kullanıyor. 1GB bellek ve 250GB'lık disk (ve 50GB online depolama) ile gelen netbook, Intel'in GMA 950 entegre grafik birimine yer veriliyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip olan netbook sistemin diğer özelliklerine baktığımızda ise entegre internet kamerası, 10/100 ethernet, WiFi ve 6 hücreli pile yer verildiğini görüyoruz. Windows 7 Starter ile geleceği belirtilen Hercules eCAFÉ EC-1000W'de ayrıca eCAFÉ yazılımına ve OpenOffice.org 3 ofis paketine yer verileceği açıklandı.

Hercules eCAFÉ EC-1000W'nun Ekim ayı içerisinde 399$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Hercules Windows 7'li yeni netbook modelini tanıttı
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DraGonS 10 yıl
Bildiğim kadarıyla win7 ile xp arasında pil kullanım farkı çok fazla. Win 7 sistemi verimli kullandığından dolayı pil kullanımını süresini biraz azaltıyor.
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yekoo 10 yıl
evet ama unuttuğum bir şey var w7 xpden çok daha verimli ve 10kat stabil... performans farkından en ufak şüphem dahi yok..
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FbA3* 10 yıl
bir artısı Win 7 olması ..
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IeVeN 10 yıl
@br@yn
sürünüyorsan kastım sistem masaüstünde anormal kasmalar yapması. sistemin hiç atik olmaması verilen komutlara geç tepki vermesi gibi örnekler sayılabilir. atom işlemciden memnun olmak apayrı birşey olmalı. elime asus un 2 değişik netbook u geçmişti aldığım gibi iade ettim performans adına hiçbirşey yok. sadece pil ömrü veya düşük elektrik sarfiyatı konusunda artı sahibi sistemlerdir.kimsenin işine karışmak istemem ama aldıktan sonra pişman olmaktan sa netbook alırken 2 kere düşünün. saygılar
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IeVeN 10 yıl
win 7 ile verilecek bir sistemin en az 2gb bellekle ve çift çekirdek atom işlemci ile gelmesini beklerdim. 1 gb bellek ve tek çekirdek atom işlemcisi xp altında dahi sürünüyor. benzer bir sistem bir arkadaşımda var xp ile kullanırken bile zaman zaman kafayı yiyorsunuz bırakın win7 yi.
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br@yn 10 yıl
Xp altında sürünüyor derken ne yaptığınıza da bağlı değil mi? Birçok kullanıcı atom işlemciden oldukça memnun. Sonuçta bunlar netbook kullanım amacı çok farklı. Bu aletlerden üst düzey performans beklemek yanlış olacaktır. Basitçe açıklamak gerekirse çağımızın online sisteminde bu aletler bizi herhangi bir ağa bağlı tutmayı amaçlayan basit bilgisayarlar. Bu durumda da bu kadar basit bileşenlere sahip olması normaldir.
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CaSsErDoDo 10 yıl
bende bu herculesin amd geode işlemcili linux tabanlı bir netbook u var almanyadan aldım bir süre önce gayet güzel bir makine internete girmek msn ye girmek için ideal bir makine açıkçası intele gerek duymadım:D açıkçası makineler işimizi görsün yeter bu gibi aletlerde oyun fazlasıyla lüks
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