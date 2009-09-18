Hercules Windows 7'li yeni netbook modelini tanıttı

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Son dönemde ağırlıklı olarak çoklu ortam cihazlarıyla gündeme gelen Hercules, yeni netbook modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın eCAFÉ EC-1000W kod adını taşıyan maliyet odaklı mini-bilgisayar modeli için üzerinde durulan en önemli detay olarak Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olması gösteriliyor. Tasarım özellikleriyle de dikkat çeken eCAFÉ EC-1000W, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N270 işlemcisini kullanıyor. 1GB bellek ve 250GB'lık disk (ve 50GB online depolama) ile gelen netbook, Intel'in GMA 950 entegre grafik birimine yer veriliyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip olan netbook sistemin diğer özelliklerine baktığımızda ise entegre internet kamerası, 10/100 ethernet, WiFi ve 6 hücreli pile yer verildiğini görüyoruz. Windows 7 Starter ile geleceği belirtilen Hercules eCAFÉ EC-1000W'de ayrıca eCAFÉ yazılımına ve OpenOffice.org 3 ofis paketine yer verileceği açıklandı.

Hercules eCAFÉ EC-1000W'nun Ekim ayı içerisinde 399$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.