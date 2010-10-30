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HIS 920MHz'de çalışan Radeon HD 6870 Turbo modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan HIS, Radeon HD 6870 Turbo modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak.

Grafik işlem biriminin 920MHz (referans model 900MHz) ve belleklerinin de 4480MHz'de (referans model 4200MHz) çalışacağı belirtilen yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 1120x paralel işlem birimiyle gelen kart, Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi yeni teknolojileri de destekliyor.

HIS tarafından resmi tanıtımı henüz yapılmayan Radeon HD 6870 Turbo, Avrupa'da 280 Avro civarında bir fiyatlandırma ile listelerde görünmeye başladı.

Editörün Notu: Görsel, HIS'in standart Radeon HD 6870 modeline aittir!


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Batuist 9 yıl
bence orta seviye için fiyatlar yüksek.. tabi kartlar yeni olduğu için biraz daha pahalı giriş yapmış olabileceği unutulmamalı burada..
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MxFxOx 9 yıl
HIS ekran kartlarıda her zaman kaliteli olmuştur ama diğer kartlar kadar ilgi çekmiyor.kendi tarzı olan bir firma
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MxFxOx 9 yıl
15 mhz ,20 mhz artırmalarla bile 2-3 fsb fark ettirmiş 1000mhz görürse on numara bir kart haline gelebilir.
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
İlerde 1Ghz model' ler gelebilir diye düşünüyorum.
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Father Torque 9 yıl
HIS, 6870'lerde Asus'un 15MHz'lik OC rekorunu kırmışa benziyor.
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Mckhan 9 yıl

Father Torque

HIS, 6870'lerde Asus'un 15MHz'lik OC rekorunu kırmışa benziyor.


ne diyorsun 20mhz 20 fps artış sağlar şimdi üfff
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stevan 9 yıl
MSI HD5870 Lightning i geçer bu his 6870
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hapocod 9 yıl
İncelemesi;

techpowerup.com/...
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