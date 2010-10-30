HIS 920MHz'de çalışan Radeon HD 6870 Turbo modelini satışa sunuyor

Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan HIS, Radeon HD 6870 Turbo modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak.

Grafik işlem biriminin 920MHz (referans model 900MHz) ve belleklerinin de 4480MHz'de (referans model 4200MHz) çalışacağı belirtilen yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 1120x paralel işlem birimiyle gelen kart, Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi yeni teknolojileri de destekliyor.

HIS tarafından resmi tanıtımı henüz yapılmayan Radeon HD 6870 Turbo, Avrupa'da 280 Avro civarında bir fiyatlandırma ile listelerde görünmeye başladı.

Editörün Notu: Görsel, HIS'in standart Radeon HD 6870 modeline aittir!