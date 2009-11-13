HIS Radeon HD 5970 599$ seviyesinden listelere girmeye başladı

AMD'nin yeni amiral gemisi sıfatıyla 18 Ekim'de lanse edilmesi beklenen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 için fiyat bilgileri gelmeye devam ediyor. Yüksek performans segmentinde firmanın yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedeflediği ATi Radeon HD 5970 için henüz resmi fiyat bilgisi açıklanmış olmasa da ön-sipariş bilgileri doğrultusunda ilk rakamlar gelmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde Sapphire Radeon HD 5970'in Avrupa'daki ön-sipariş listelerinde 499 Avro seviyesinden yer almaya başladığını sizlerle paylaşmıştık. Çarşamba günü lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni model için ikinci fiyat bilgisi HIS'ten geldi ve firmanın H597F1GDG ürün koduna sahip Radeon HD 5970 modeli Amerika merkezli ZipZoomFly'da 599$ seviyesinden listelerde yer aldı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartı için bashi geçen fiyatların ön-sipariş listelerinden alındığını, AMD-ATi'nin henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadığını da hatırlatalım.
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Yahu ben 485$'ı uydurdum mu zannediyorsun? fx57 485€ yazmıştı bunu sende bal gibi biliyorsun. Hala beni yalancı çıkarma peşindesin. Benim rakamlarımmış. Peh.. Sanki ben koydum fiyatları. O topicde 485€ yazıldı ben ne yapabilirim? Çocuk gibisin hakikaten. İnsanların dil yanlışlarını bile bulsan polemik yaratabilecek kapasitedesin."
485$ ile 485€ arasındaki fark gözden kaçmış sanırım o sohbette öyle ele almış diye düşünüyorum.
burada bilgi paylaşacaksınız küfür ve terbiyesizlik değil.
kınıyorum
Hangimiz hayal kuruyor acaba daha eline geçmemiş kartın bana gelmiş reklamını yapıyorsun,Leop harikalar diyarında.Sen mi getirdin bu kartı,yoksa yapımında bulunan mühendislerdenmisin ? Ben ne dedim adam gibi okusan anlarsın bu kartın muadili sayılabilecek gt300x2 gibi bir kart gelipte çıkmadığı sürece tek taraflı galibiyetin ne anlamı var.Ben Nvidia tahta otursun demiyorum,nvidia da çalışmıyorum;ama sen maket kısmına kadar girmişsin yahu adam kağıt üstüne çizmiş eninde sonunda çıkaracak ee bu kartın gecikmesi Ati kullanıcılarının aleyhine bir durum yüksek fiyatlarla alır oturursun artık.AMD logolu avatar koyacağına adam gibi oku da biraz empati yaparak ele al ben bu forumda ne ATI kullanıcılarına ne de AMD kullanıcılarına tek kötü laf etmedim.Herkes güle güle kullansın.
''Nasreddin Hocanın fil hikayesini bilirsiniz. Devir Timur devri. Adı bile geçtiğinde insanın dizlerinin bağı çözüldüğü zamanlar. Akşehir civarındaki bağ ve bahçelere bir fil dadanmış, harap olmayan ne bağ kalmış ne bahçe. İnsanlar, “ Aman Hocam kurtar bizi şu filden” demişler.
Demişlerde Hoca yalnız bir şartım var demiş, hepiniz benimle beraber geleceksiniz.
Kavilleştikleri gün, çıkmışlar yola. Timurun çadırının bulunduğu yere geldiklerinde Hoca geriye doğru bir bakmış ki, arkasında bir Allah`ın kulu yok.
Timurun muhafızları almışlar Hocayı içeri.
Timur;
Söyle Hoca demiş derdin ne?
Hoca yüzü karmakarışık olan Timur`a şöyle bir bakmış. Toplamış cesaretini;
Sultanım demiş, bize bir fil göndermişsiniz. Ahali öyle memnun ki, bağında bahçesinde ne buldu yediriyor. Pek sevmişler filinizi. Bu filin bir de dişisini gönderin, çoğalsınlar aile olsunlar diye beni ricacı gönderdiler!....'' *alıntıdır..
Eh be kardeşim daha buraya gelmeden abartılı fiyat çekenler var,birde gayet normal diyo :P gerçekte kim bunlar ,Ati yada X firma bayisimi? ,aracı mı? nedir ? ne yani? ülkemin parası çok mu ki avrupalı fillere yediriyorsunuz...Ne diyeyim bilmiyorum......
sen ati sorunlu topiklerine girip ZUHAHA ati almayin dedikten sonra mesajini sildiginde eline geciyor ?