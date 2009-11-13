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HIS Radeon HD 5970 599$ seviyesinden listelere girmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
39,5b
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103
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS Radeon HD 5970 599$ seviyesinden listelere girmeye başladı
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AMD'nin yeni amiral gemisi sıfatıyla 18 Ekim'de lanse edilmesi beklenen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 için fiyat bilgileri gelmeye devam ediyor. Yüksek performans segmentinde firmanın yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedeflediği ATi Radeon HD 5970 için henüz resmi fiyat bilgisi açıklanmış olmasa da ön-sipariş bilgileri doğrultusunda ilk rakamlar gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Sapphire Radeon HD 5970'in Avrupa'daki ön-sipariş listelerinde 499 Avro seviyesinden yer almaya başladığını sizlerle paylaşmıştık. Çarşamba günü lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni model için ikinci fiyat bilgisi HIS'ten geldi ve firmanın H597F1GDG ürün koduna sahip Radeon HD 5970 modeli Amerika merkezli ZipZoomFly'da 599$ seviyesinden listelerde yer aldı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartı için bashi geçen fiyatların ön-sipariş listelerinden alındığını, AMD-ATi'nin henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadığını da hatırlatalım.


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ouz369 10 yıl
Gtx 295 i sollayacak bir kart
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musandia 10 yıl
Şu anki en güçlü kart olacak, tabiki kaymağını yiyecek.
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darkmet86 10 yıl
Rakam ürkütücü alacakların düşünmeden alamamısını tavsiye ederim, kriz var :), bir ekran kartına bu kadar para verilmez, benim için 1440*900 de maksimum grafik ayarlarında min 30fps versin yeter, isterlerse 10çekirdekli yapsınlar umrumda değil...
Haber için teşekkürler...
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stradosphere 10 yıl
@Tolga
Yahu ben 485$'ı uydurdum mu zannediyorsun? fx57 485€ yazmıştı bunu sende bal gibi biliyorsun. Hala beni yalancı çıkarma peşindesin. Benim rakamlarımmış. Peh.. Sanki ben koydum fiyatları. O topicde 485€ yazıldı ben ne yapabilirim? Çocuk gibisin hakikaten. İnsanların dil yanlışlarını bile bulsan polemik yaratabilecek kapasitedesin."
485$ ile 485€ arasındaki fark gözden kaçmış sanırım o sohbette öyle ele almış diye düşünüyorum.
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CoreXXX 10 yıl
forumun seviyesi iyice düşmüş,küfredenlermi ararsınız, kartı eline vereyim diyenlermi.
burada bilgi paylaşacaksınız küfür ve terbiyesizlik değil.
kınıyorum
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stradosphere 10 yıl
@leop
Hangimiz hayal kuruyor acaba daha eline geçmemiş kartın bana gelmiş reklamını yapıyorsun,Leop harikalar diyarında.Sen mi getirdin bu kartı,yoksa yapımında bulunan mühendislerdenmisin ? Ben ne dedim adam gibi okusan anlarsın bu kartın muadili sayılabilecek gt300x2 gibi bir kart gelipte çıkmadığı sürece tek taraflı galibiyetin ne anlamı var.Ben Nvidia tahta otursun demiyorum,nvidia da çalışmıyorum;ama sen maket kısmına kadar girmişsin yahu adam kağıt üstüne çizmiş eninde sonunda çıkaracak ee bu kartın gecikmesi Ati kullanıcılarının aleyhine bir durum yüksek fiyatlarla alır oturursun artık.AMD logolu avatar koyacağına adam gibi oku da biraz empati yaparak ele al ben bu forumda ne ATI kullanıcılarına ne de AMD kullanıcılarına tek kötü laf etmedim.Herkes güle güle kullansın.
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nirvanha 10 yıl
Daha fil yok mu?
''Nasreddin Hocanın fil hikayesini bilirsiniz. Devir Timur devri. Adı bile geçtiğinde insanın dizlerinin bağı çözüldüğü zamanlar. Akşehir civarındaki bağ ve bahçelere bir fil dadanmış, harap olmayan ne bağ kalmış ne bahçe. İnsanlar, “ Aman Hocam kurtar bizi şu filden” demişler.
Demişlerde Hoca yalnız bir şartım var demiş, hepiniz benimle beraber geleceksiniz.
Kavilleştikleri gün, çıkmışlar yola. Timurun çadırının bulunduğu yere geldiklerinde Hoca geriye doğru bir bakmış ki, arkasında bir Allah`ın kulu yok.
Timurun muhafızları almışlar Hocayı içeri.
Timur;
Söyle Hoca demiş derdin ne?
Hoca yüzü karmakarışık olan Timur`a şöyle bir bakmış. Toplamış cesaretini;
Sultanım demiş, bize bir fil göndermişsiniz. Ahali öyle memnun ki, bağında bahçesinde ne buldu yediriyor. Pek sevmişler filinizi. Bu filin bir de dişisini gönderin, çoğalsınlar aile olsunlar diye beni ricacı gönderdiler!....'' *alıntıdır..
Eh be kardeşim daha buraya gelmeden abartılı fiyat çekenler var,birde gayet normal diyo :P gerçekte kim bunlar ,Ati yada X firma bayisimi? ,aracı mı? nedir ? ne yani? ülkemin parası çok mu ki avrupalı fillere yediriyorsunuz...Ne diyeyim bilmiyorum......
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leop 10 yıl
CELTIC FROST

sen ati sorunlu topiklerine girip ZUHAHA ati almayin dedikten sonra mesajini sildiginde eline geciyor ?
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hakankart 10 yıl
arkadaşım bu fiyat gayet normal aynı kart nvidia olsaydı 800 usd olurdu ati o yüzden gayet kullanıcı dostu bir firmadır halen. zamanında ekran akrtını biraz overclock edip ultra diyerek 800 dolara satan firmanın adı ati değildi. atinin fiyatlandırmasına kimse bişey diyemez gayet insaflı bi fiyattır. isteyen alır istemeyen almaz zaten bu kart oyun pazarının %1 ine hitab eden bir ekran kartı.
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burock20 10 yıl
Hmm!
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semih22 10 yıl
nvidia kullanıcı dostu olacak ati ban
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tokatli6061 10 yıl
hiçbir zaman alım listemde olmadığı için gtx295 yada bu seviyedeki kartların fiyatlarından haberdar değilim fakat teknoloji üreten firmaların hepsi bunu yapmaktalar. rakibin ürünü yoksa elindeki ürüne karşılık, fiyatı şişirmekte tereddüt etmiyolar hiç. ATi'yi kullanıcı dostu yapan tek etken rakibin ürünlerine karşı verdiği fiyatlandırma politikası sanırım? Nvidia bu konuda biraz garip bi firma, şu aralar internet mağazalarında gtx295 520-600$+kdv fiyatlardan satışta hala, bunu şunun için söylüyorum, 5970 600$ seviyesine gtx295'in epeyce ilerisinde olacağı kesin gibi "5870'in gtx295'le çok yakın olması nedeniyle" ama gtx295 fiyatında bi gerileme yaşanmıyor, aynı durumda ATi kalsaydı elindeki mevcut ürünlerin fiyatını epeyce aşağı çekerdi. velhasıl kimse rakibi ortaya bişey koymuyoken kendi kendiyle rekabet edip fiyat kırmaz, rakip yoksa kullanıcı dostuda yok, kullanıcı dostu rekabete bakar, fermi gelmeden kimse kullanıcı dostu ati beklemesin. Dua edelimde fermi fiyasko çıkmasın yoksa bu kart 600$ gelir öylede gider, alt seviyedeki kartlarda peşinden gider olan bize olur, düşük güç tüketimi yüzünden 5000 serisinden bi tane orta seviye kart almayı planlıyordum, rakip yok fiyatlar tavanda alamıyorum.
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