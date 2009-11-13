HIS Radeon HD 5970 599$ seviyesinden listelere girmeye başladı

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AMD'nin yeni amiral gemisi sıfatıyla 18 Ekim'de lanse edilmesi beklenen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 için fiyat bilgileri gelmeye devam ediyor. Yüksek performans segmentinde firmanın yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedeflediği ATi Radeon HD 5970 için henüz resmi fiyat bilgisi açıklanmış olmasa da ön-sipariş bilgileri doğrultusunda ilk rakamlar gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Sapphire Radeon HD 5970'in Avrupa'daki ön-sipariş listelerinde 499 Avro seviyesinden yer almaya başladığını sizlerle paylaşmıştık. Çarşamba günü lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni model için ikinci fiyat bilgisi HIS'ten geldi ve firmanın H597F1GDG ürün koduna sahip Radeon HD 5970 modeli Amerika merkezli ZipZoomFly'da 599$ seviyesinden listelerde yer aldı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartı için bashi geçen fiyatların ön-sipariş listelerinden alındığını, AMD-ATi'nin henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadığını da hatırlatalım.