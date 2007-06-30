HIS'den ICEQ soğutmalı Radeon HD 2600XT

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AMD-ATi'nin yeni nesil DirectX 10 destekli orta segment ekran kartı ailesinin en iddialı modeli olan Radeon Hd 2600XT serinin diğer üyeleri ile birlikte resmen lanse edilmesine paralel olarak pazarda yaygınlaşmaya başlıyor. AMD'nin orta segment oyuncuları arasında en iddialı modeli olan ve 65nm üretim teknolojisine sahip RV630 gpu'sunu esas alan Radeon HD 2600XT'ye yönelik olarak firmalar özelleştirilmiş model çalışmaları yapmaya başladılar bile. Özellikle ICEQ soğutma teknolojiisne sahip ekran kartları ile adından sıkça söz ettiren HIS hiç vakit kaybetmeden ICEQ soğutma sistemini Radoen HD 2600XT'ye de uygulamış. Firmanın hazırladığı yeni ekran kartı Radeon HD 2600XT IceQ Turbo HIS'in resmi internet sitesinde yer almasına rağmen kartın saat hızları konusunda net bir bilgi verilmemiş ama ICEQ soğutmalı diğer modellerden hareket ederek ICEQ soğutmalı Radeon HD 2600XT'nin standart modellere göre %10-%15 arası saat hızları arttırılmış olarak gelebileceğini söylemek mümkün.- Radeon HD 2600XT GPU - Ölçeklendirilebilir Unified Shader mimarisi - 120 stream işlemcisi - 512MB/256MB 128-bit GDDR3 - DirectX 10 desteği - HDMI ve 5.1 surround ses desteği - Dinamik geometri hızlandırma - CrossFire desteği - Oyun fiziklerine yönelik hesaplama yeteneği - Blu-ray ve HD DVD için Universal Video Decoder (UVD)* Half-Life®2:Lost Coast, Half-Life®2: Deathmatch * Sürücü diski * HDTV kablosu * S-Video kablosu * DVI - VGA/D-sub Adaptörü * CrossFire köprüsü * ATI DVI - HDMI adaptörü