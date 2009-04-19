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HIS'in Radeon HD 4770 (40nm) modeli göründü; İşte detaylar!

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modeli görüntülendi!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan AMD-ATi önümüzdeki haftalarda fiyat/performans başarımıyla iddialı olması beklenen yeni bir modelini daha endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Son dakika değişikliği yapılmadığı takdirde Mayıs ayının hemen başında tanıtılması beklenen Radeon HD 4770 modeli, sektörün 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse edilecek gibi görünüyor. Grafik işlem birimlerinin (GPU) fabrikasyon sürecinde 65nm ve 55nm üretim teknolojilerine rakibi Nvidia'dan önce geçerek bu alandaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi, 40nm üretim teknolojisi için de benzer bir başarıyı tekrarlamak ve endüstride ilk olmayı hedefliyor.

Önümüzdeki Haziran ayında bir yaşını dolduracak Radeon HD 4000 serisi ekran kartı ailesiyle yüksek satış başarısı elde eden ve 2000/3000 serilerine kıyasla özellikle yüksek performans segmentinde yeniden potaya giren hatta çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle yaklaşık 5 ay boyunca performans bandını kolunda taşıyan AMD-ATi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'su ile Radeon HD 4000 serisine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bir önceki üretim sürecinden farklı olarak, mevcut ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak 40nm üretim teknolojisine orta segment için fiyatıyla iddialı bir model hazırlamayı tercih eden AMD-ATi'nin bu yöndeki girişimi HD 4770 modeli olacak.

HIS'in Radeon HD 4770 (40nm) modeli göründü; İşte detaylar!
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Elimize ulaşan resmi bilgilere göre Radeon HD 4770, Nvidia'nın GeForce 9800GT modeline rakip olacak ve 99$ seviyesinden pazara sunulacak. Radeon HD 4830'dan daha hızlı olması ve Radeon HD 4850 modeline yakın bir performans sergilemesi beklenen 40nm RV740 tabanlı HD 4770 modelinin satışa sunulmasıyla birlikte Radeon HD 4830'un EOL sürecine gireceği ve pazara veda edeceği de gündeme getirilmiyor değil. Peki endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse edilmesi planlanan HD 4770 ne gibi özelliklere sahip olacak. Şimdi dilerseniz gün ışığına çıkan bilgiler dahilinde HD 4770 ve dolayısıyla RV740 GPU'sunu detaylarıyla birlikte masaya yatıralım.

Performans anlamında Radeon HD 4850'den bir miktar daha yavaş olması beklenen ATi Radeon HD 4770, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x parlel işlem birimine sahip olacak. Radeon HD 4870 modeliyle GDDR5 bellek teknolojisini endüstriyle tanıştıran AMD-ATi yine bir ilki gerçekleştirerek HD 4770 modeli ile GDDR5 bellek teknolojisini 100$ seviyesinde de kullanmaya başlıyor. 826 milyon transistöre sahip olduğu belirtilen RV740 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4770 modelinde grafik işlem biriminin 750MHz'de, belleklerin ise 3200MHz'de görev yapacağı ifade edilirken, saat hızları için henüz nihai sonuca varılmadığını ayrıca fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerin olacağını da belirtelim.

HIS'in Radeon HD 4770 (40nm) modeli göründü; İşte detaylar!
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Not: Aynı soğutucu tasarımını MSI'ın da kullanabileceği söyleniyor!

GeForce 9800GT'ye rakip olacağı belirtilen Radeon HD 4770'in 40nm üretim teknolojisi, ikinci jenerasyon GDDR5 bellek kullanımı ve üçüncü jenerasyon DirectX 10.1 desteği gibi teknolojik detaylara ek olarak işlem gücü açısından da rakibinin oldukça önünde yer alacağı ifade ediliyor. Henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da yaklaşık 1 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunacağı belirtilen HD 4770'in 504GigaFLOP'luk işlem kapasitesine sahip GeForce 9800GT ile kıyaslandığında bu açıdan iki kata varan bir oranda daha hızlı olacağı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak 40nm üretim teknolojisi sayesinde watt, maliyet ve zar alanı başına düşen performans değerlerinin HD 4770'de çok daha iyi olacağı belirtiliyor.

Radeon HD 4850 modeline benzer şekilde 16x ROP birimine sahip olması beklenen HD 4770, 128-bit bellek veri yolu desteğine rağmen GDDR5 bellek teknolojisinin sağladığı yüksek saat hızları sayesinde Radeon HD 4850 modeline yakın bir değer sunacağı üstelik tüm bunları %25'e varan oranda daha az güç tüketerek yapacağı belirtiliyor. AMD-ATi tarafından endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak tanıtılması beklenen Radeon HD 4770, eğer Nvidia cephesinden herhangi bir sürpriz girişim gelmez ise muhtemelen 99$ seviyesinde en hızlı ekran kartı olarak ta tanıtılacak zira AMD-ATi'ye göre HD 4770, rakibi 9800GT'den oyununa göre %50'ye varan oranda daha hızlı olacak.


http://www.techpowerup.com/91627/HIS_Radeon_HD_4770_Makes_Early_Appearance.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakemzsr 10 yıl
degişik bir seri
ben bu seriye 4830 un 128 bitteki devamı diyorum
128 bit ekran kartlarında zirvede bir kart olacak
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TRwelet 10 yıl
ATI Mi TÖBE :D almayın driver sorunları yaşarsınız her türlü atı bence yaramaz bir marka nvıad gibisi yok
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cestvrai 10 yıl
ATI Mi TÖBE :D almayın driver sorunları yaşarsınız her türlü atı bence yaramaz bir marka nvıad gibisi yok


Şu ana kadar ATI'den hiç driver sorunu yaşamadım
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seagate1tb 10 yıl
En büyük dez avantajı mimari yapısının düşük ve sıfıra nadiren fiyatıda uygun olması bakalım nasıl bir VGA
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maviay1980 10 yıl
9800gt'nin %50 önünde olacak bide 40 nm ati çalışıyo piyasa iyice kızışacak...
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NecroCyber-777 10 yıl
ya f/pden bahsetmesin o zaman ati ve aticiler o karta o şekilde 100 dolar verilmez bile bence yazık 4830 daha mantıklı bence..
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Darth Nihilus 10 yıl
Soğutucu çok şekil duruyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
güzele benziyo HD4670 imi bunun için satabilirim
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NecroCyber-777 10 yıl
bir kere niye 128 bit 256 değil 256 yap işte 100 dolara sat f/p kralı ol ama nerde ati bu konulara dikkkat ederdi ama şimdi çok saçma bir iş yapmış..adam gibi yapda milllet daha rahat oyun oynasın
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tsk 10 yıl

Orjinalden alıntı: CELTIC FROST

bir kere niye 128 bit 256 değil 256 yap işte 100 dolara sat f/p kralı ol ama nerde ati bu konulara dikkkat ederdi ama şimdi çok saçma bir iş yapmış..adam gibi yapda milllet daha rahat oyun oynasın


tabi tabi... ddr5 ram koy bi de 256bit yap, üstüne de 99$a sat sonra da kepenkleri kapat git. Ne cevherler var "amd", sen boşuna kart üretiyorun!
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MMX 166 10 yıl
Orjinalden alıntı: CELTIC FROST
bir kere niye 128 bit 256 değil 256 yap işte 100 dolara sat f/p kralı ol ama nerde ati bu konulara dikkkat ederdi ama şimdi çok saçma bir iş yapmış..adam gibi yapda milllet daha rahat oyun oynasın

cıkan 4770 su an256 bıt bellek arayuzunu kullanan 4830 ıle aynı bamt genıslıgıne sahıp.


sıze 320bıt 8800gts lazım.hemde 320mb alaınkı bellek yetmezlıgınde oyun oynıyamayın


eskıden mıllet ram fetısıydı.sımdı bıt
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winnerS 10 yıl
Bu soğutma MSI'ın RX2600XT de kullandığı soğutmanın aynısı :) sadece üzerindeki plaket farklı o kadar :)
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NikeNeGerek 10 yıl
Öyle 99$ olacak diye hiç heveslenmeyin. Bu kartın ilk fiyatı 130-140$ arasında olacaktır.

HD4830 da 99$ diye piyasaya girmişti, hala bu fiyata satan yer yok.
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emre350z 10 yıl
bu kart çok iyi tutulacağa benziyor insan özelliklerine bakınca bile alası geliyor :D
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©hosen 10 yıl
99 dolara ii bir alternatif aslında güç tüketimide göz önüne alınırsa psu değiştirmeye degerek kalmaz herhalde
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