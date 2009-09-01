Hitachi dizüstü bilgisayarlar için 500GB kapasiteli 2.5-inç disk hazırladı

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Depolama teknolojilerinde endüstri devi isimlerden birisi olan Japonya merkezli Hitachi, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 500GB kapasiteli yeni sabit diskini duyurdu. Firmanın Travelstar serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni model 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-II ara birimini destekliyor. Ön bellek kapasitesi 16MB olarak belirlenen 500GB kapasiteli mobil depolama sürücüsü, bekleme durumunda 0.69 Watt, yük altında ise 1.8 Watt güç tüketiyor. Opsiyonel olarak toplu data şifreleme özelliğine de sahip olan diskin sistem üreticilerine sunulması beklenirken, hacimli satışına ay sonunda başlanması bekleniyor.