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Hitachi dizüstü bilgisayarlar için 500GB kapasiteli 2.5-inç disk hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi dizüstü bilgisayarlar için 500GB kapasiteli 2.5-inç disk hazırladı
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Depolama teknolojilerinde endüstri devi isimlerden birisi olan Japonya merkezli Hitachi, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 500GB kapasiteli yeni sabit diskini duyurdu. Firmanın Travelstar serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni model 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-II ara birimini destekliyor. Ön bellek kapasitesi 16MB olarak belirlenen 500GB kapasiteli mobil depolama sürücüsü, bekleme durumunda 0.69 Watt, yük altında ise 1.8 Watt güç tüketiyor. Opsiyonel olarak toplu data şifreleme özelliğine de sahip olan diskin sistem üreticilerine sunulması beklenirken, hacimli satışına ay sonunda başlanması bekleniyor.


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MEMORYSTICK 9 yıl
yok hiç bir yerde , 7200 rpm 2,5" segate harici bulmak imkansız...
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sertacaygun 10 yıl
500'lük diskler yaygınlaşmaya başlıyor. 2.5" 'lik harici disk ve dizüstü kullanıcıları için iyi haberler bunlar.
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cihangir151 10 yıl
süper tam aradıgım gibi fiyat ne olur acaba ???
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