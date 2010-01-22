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Hitachi, G-Technology markası altında hazırladığı yeni depolama sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi, G-Technology markası altında hazırladığı yeni depolama sürücülerini duyurdu
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G-Drive mobile USB

Depolama teknolojilerinde dünya devi isimlerden biri olan Japonya merkezli Hitachi'nin kendi markası olan G-Technology, G-Drive serisi yeni sürücülerini duyurdu. Tasarım odaklı dizayn anlayışı ve Time Machine uyumluluğu gibi detaylarla Apple kullanıcılarını hedef alacağı da belirtilen yeni sürücülerin 5400 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutunda sürücü kullanacakları ve USB 2.0 ya da USB/FireWire olmak üzere bağlantı özelliklerine göre iki farklı versiyonla pazara sunulacakları açıklandı.

Resmi satışına Şubat ayı içerisinde başlanması beklenen 500GB kapasiteli G-Drive mobile USB sürücüsünün (sadece USB bağlantısı) 140$, yine aynı kapasitede olan G-Drive mobile sürücüsünün (USB ve FireWire bağlantısı) ise Mart ayında 160$ seviyesinde yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

Hitachi, G-Technology markası altında hazırladığı yeni depolama sürücülerini duyurdu
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G-Drive mobile


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sotoxs 9 yıl
bunların laser li olanlarını yaparlarsa 1000 Tb olur. 1 Tb usb disk 5-6 yildir var fakat yazmak uzun zaman alır. laser en iyisi gibi
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TELESCOPE 9 yıl

sotoxs

bunların laser li olanlarını yaparlarsa 1000 Tb olur. 1 Tb usb disk 5-6 yildir var fakat yazmak uzun zaman alır. laser en iyisi gibi



neden olmasın, okuruz yine bu forumda
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sotoxs 9 yıl
bunların üst kapasitesi 1 Tb civarı galiba. bu teknoloji grafiğin üstüne ulaştı gibi sanki.
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