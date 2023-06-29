Avrupa'nın pille çalışan ilk trenleri raylara indi

Tam Boyutta Gör Hitachi Rail, Trenitalia ile yaptığı 1,23 milyar avroluk anlaşmanın bir parçası olarak İtalya'da batarya ile çalışan Masaccio trenlerinin birinci aşamasını tamamladı. Trenitalia, ülkenin tamamını boydan boya kat eden 20 adet 'Blues' markalı trenden oluşan bir filoyu hizmete soktu. Pillerin daha önce trenlerde kullanıldığını görmüş olsak da da Hitachi, bunları ilk defa hizmet boyunca birincil güç olarak kullanacak.

Avrupa ülkeleri, on yılın sonuna kadar ulaşımı karbonsuzlaştırmak ve emisyonları yüzde 55'e kadar azaltmak için ortak bir taahhütte bulunmuştu. Elektrikli araçlara (EV) geçiş nispeten basit olsa da, Avrupa'nın tren ağının büyük bir bölümü halen elektrikli değil. Avrupa'daki topografik zorluklar nedeniyle, bölgedeki tren sistemlerinin çoğu şu anda dizel gücüne dayandığından, tren taşımacılığının tamamen elektrikli hale getirilmesi yakın gelecekte olası görünmüyor. Böyle bir senaryoda, pille çalışan trenler, tüm bölgelerde elektrifikasyonun pahalı ve kaynak tüketen görevlerini üstlenmek zorunda kalmadan emisyonları azaltma umudu sunuyor.

Pilli tren nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Pilli veya bataryalı trenler hem elektrikli hem de elektriksiz hatlarda çalışabilecek şekilde donatılıyor. Elektrikli düzenekte trenler hem çalışmak hem de batarya paketini şarj etmek için elektrik hattına bağlanan bir mekanizma olan pantograf kullanıyor. Elektriksiz düzenekte ise trenlerde dizel ve pil gücünün bir kombinasyonu kullanılıyor. Bu tür trenler, toplumun yaşadığı bölgelerde sadece pil gücüyle çalışırken seferin diğer kesimlerinde dizelden güç alıyor.

Pil paketleri daha önce trenlerde kullanılmış olsa da Masaccio treni tüm yolculuk boyunca birincil güç kaynağı olarak ilk defa pilleri kullanıyor. Batarya paketi şimdilik sadece 15km kadar menzil sağlayabiliyor. Basın açıklamasında, bataryanın tükendiğinde, yolculuk sırasında hem dizel motor hem de rejeneratif frenleme kullanılarak yeniden şarj edilebilecekleri belirtiliyor.

Saatte 160 km hız

Masaccio treni Hitachi'nin Rail fabrikasında üretildi ve şu anda Sicilya, Sardinya ve Lazio'daki İyonya kıyısı boyunca popüler güzergahlarda işletiliyor. Trenitalia, Hitachi ile yaptığı anlaşma kapsamında toplam 135 treni hizmete sokmayı planlıyor. Trenlerin her biri 300 kişiye kadar yolcu alabilecek ve işe gidip gelenler ya da tatil amaçlı seyahat edenler tarafından kullanılmak üzere dahili olarak modifiye edilebilecek. Tren; bagaj ve bisikletlerin yanı sıra snowboard ve dağ bisikleti gibi ekipmanların yerleştirilmesi için de alan sunuyor.

Milli Hızlı Tren 2025 yılında yolcu taşımaya başlayacak 1 hf. önce eklendi

Saatte 160 km hıza kadar seyahat edebilecek şekilde tasarlanan bu trenlerdeki Sürücü Danışma Sistemi (DAS), enerji tüketimini en aza indirmek için optimum hızların belirlenmesine yardımcı oluyor. Şirket, batarya teknolojisinin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da gelişmesini ve 100 km üzerinde bir menzile ulaşılmasını bekliyor. Kullanıma alınacak mevcut trenler yeni bataryalarla da uyumlu olacak. Bu arada trenlerin yüzde 93 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak inşa edildiğini de belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Avrupa'nın pille çalışan ilk trenleri raylara indi