Tam Boyutta Gör Hitachi ile ABB arasında zorlu operasyonlarda görev yapacak devasa elektrikli bir damperli kamyon üretmeye yönelik işbirliği neticesinde ilk prototip tamamlandı.

Enerjisini katener hattından alacak

Hitachi'nin 2500 beygir gücünde ve 244 ton ağırlığında olan EH4000 dizel madencilik kamyonlarından oluşan filosunu elektrikliye dönüştürme planı ilk olarak 2021 yılında duyuruldu. Bu amaçla, ABB ve Hitachi'deki mühendisler, tramvay benzeri enerjisini havai kataner hattından alan, dolayısıyla büyük bir bataryaya ihtiyaç duymayan bir tasarım planladılar.

Damperli kamyon, yokuş yukarı giderken bir havai hattan enerjisini alacak ve bu sırada bataryaları şarj edecek. Yokuş aşağı inerken de rejeneratif frenlemeyle enerjiyi geri kazanacak ve yine bataryalarını dolduracak. Böylece kesinti olmadan kamyonların sürekli çalıştırılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Kamyonlar, ABB'nin batarya teknolojisini ve yüksek verimli DC/DC dönüştürücülerini kullanıyor. Fabrikada ilk testlerden geçen olan prototip, Zambiya'daki Kansanshi bakır-altın madenine gönderildi. Demo ve son test programının 2024'ün ortalarında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

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ABB Traction Mobil e-Power Başkanı Fabiana Cavalcante projeyle ilgili şunları söyledi: "Hitachi İnşaat Makineleri ile olan işbirliğimizin bu önemli adıma ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Proje yalnızca damperli kamyonların elektrifikasyonuyla ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla düşük karbonlu bir dünyanın yaratılmasına da katkıda bulunuyor. Prototipin Zambiya bakır-altın madeninde yeteneklerini kanıtlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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244 tonluk bu dev damperli kamyon elektrikliye dönüştürüldü