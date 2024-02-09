244 tonluk bu dev damperli kamyon elektrikliye dönüştürüldü

Enerjisini katener hattından alacak
Hitachi'nin 2500 beygir gücünde ve 244 ton ağırlığında olan EH4000 dizel madencilik kamyonlarından oluşan filosunu elektrikliye dönüştürme planı ilk olarak 2021 yılında duyuruldu. Bu amaçla, ABB ve Hitachi'deki mühendisler, tramvay benzeri enerjisini havai kataner hattından alan, dolayısıyla büyük bir bataryaya ihtiyaç duymayan bir tasarım planladılar.
Damperli kamyon, yokuş yukarı giderken bir havai hattan enerjisini alacak ve bu sırada bataryaları şarj edecek. Yokuş aşağı inerken de rejeneratif frenlemeyle enerjiyi geri kazanacak ve yine bataryalarını dolduracak. Böylece kesinti olmadan kamyonların sürekli çalıştırılması planlanıyor.
ABB Traction Mobil e-Power Başkanı Fabiana Cavalcante projeyle ilgili şunları söyledi: "Hitachi İnşaat Makineleri ile olan işbirliğimizin bu önemli adıma ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Proje yalnızca damperli kamyonların elektrifikasyonuyla ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla düşük karbonlu bir dünyanın yaratılmasına da katkıda bulunuyor. Prototipin Zambiya bakır-altın madeninde yeteneklerini kanıtlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”Kaynakça https://new.abb.com/news/detail/111869/hitachi-construction-machinery-completes-prototype-fully-electric-dump-truck-based-on-abbs-innovative-battery-technology https://electrek.co/2024/02/05/hitachi-abb-complete-fully-electric-244-ton-electric-prototype/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.