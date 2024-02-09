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    Anlık Bildirim

    244 tonluk bu dev damperli kamyon elektrikliye dönüştürüldü

    Hitachi'nin 2500 beygir gücünde ve 244 ton ağırlığında EH4000 dizel madencilik kamyonları elektrikliye dönüştürülüyor. Bu amaçla ilk prototip tamamlandı ve test için madene gönderildi.
    244 tonluk bu dev damperli kamyon elektrikliye dönüştürüldü Tam Boyutta Gör
    Hitachi ile ABB arasında zorlu operasyonlarda görev yapacak devasa elektrikli bir damperli kamyon üretmeye yönelik işbirliği neticesinde ilk prototip tamamlandı.

    Enerjisini katener hattından alacak

    Hitachi'nin 2500 beygir gücünde ve 244 ton ağırlığında olan EH4000 dizel madencilik kamyonlarından oluşan filosunu elektrikliye dönüştürme planı ilk olarak 2021 yılında duyuruldu. Bu amaçla, ABB ve Hitachi'deki mühendisler, tramvay benzeri enerjisini havai kataner hattından alan, dolayısıyla büyük bir bataryaya ihtiyaç duymayan bir tasarım planladılar.

    Damperli kamyon, yokuş yukarı giderken bir havai hattan enerjisini alacak ve bu sırada bataryaları şarj edecek. Yokuş aşağı inerken de rejeneratif frenlemeyle enerjiyi geri kazanacak ve yine bataryalarını dolduracak. Böylece kesinti olmadan kamyonların sürekli çalıştırılması planlanıyor.

    244 tonluk bu dev damperli kamyon elektrikliye dönüştürüldü Tam Boyutta Gör
    Kamyonlar, ABB'nin batarya teknolojisini ve yüksek verimli DC/DC dönüştürücülerini kullanıyor. Fabrikada ilk testlerden geçen olan prototip, Zambiya'daki Kansanshi bakır-altın madenine gönderildi. Demo ve son test programının 2024'ün ortalarında gerçekleştirileceği belirtiliyor. 

    ABB Traction Mobil e-Power Başkanı Fabiana Cavalcante projeyle ilgili şunları söyledi: "Hitachi İnşaat Makineleri ile olan işbirliğimizin bu önemli adıma ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Proje yalnızca damperli kamyonların elektrifikasyonuyla ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla düşük karbonlu bir dünyanın yaratılmasına da katkıda bulunuyor. Prototipin Zambiya bakır-altın madeninde yeteneklerini kanıtlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

    Kaynakça https://new.abb.com/news/detail/111869/hitachi-construction-machinery-completes-prototype-fully-electric-dump-truck-based-on-abbs-innovative-battery-technology https://electrek.co/2024/02/05/hitachi-abb-complete-fully-electric-244-ton-electric-prototype/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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