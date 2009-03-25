Hitachi, Ultrastar serisi ikinci jenerasyon sabit disklerini satışa sunuyor

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Sabit disk dünyasının zirvesindeki isimlerden Japonya merkezli Hitachi, kurum ve kuruluşları hedef alan Ultrastar sabir disk ailesinin ikinci jenerasyon modellerini tanıttı. Firmanın 2.5" formundaki yeni modelleri özellikle SAS (Serial Attached SCSI) 6 Gbps arabirimine verdikleri destekle öne çıkıyorlar.

Yüksek performans ihtiyacını karşılamak üzeree hazırlanan ve 147GB ile 300GB'lık iki farklı kapasite seçeneği ile pazara sunulan C10K147 ve C10K300 kod adlı sabit disklerin her ikisi de 10000 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve gelişmiş güç yönetim teknolojisini destekledikleri bildiriliyor.

Advanced Power Management isimli güç güç yönetim teknolojisi sayesinde bekleme durumunda 3.4 Watt, aktif kullanımda ise 6.1 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilen Ultrastar serisi ikinci jenerasyon sabit diskleriyle Hitachi, belirttiğimiz gibi özellikle kurumsal müşterileri hedef alıyor.