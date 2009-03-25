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Hitachi, Ultrastar serisi ikinci jenerasyon sabit disklerini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi, Ultrastar serisi ikinci jenerasyon sabit disklerini satışa sunuyor
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Sabit disk dünyasının zirvesindeki isimlerden Japonya merkezli Hitachi, kurum ve kuruluşları hedef alan Ultrastar sabir disk ailesinin ikinci jenerasyon modellerini tanıttı. Firmanın 2.5" formundaki yeni modelleri özellikle SAS (Serial Attached SCSI) 6 Gbps arabirimine verdikleri destekle öne çıkıyorlar.

Yüksek performans ihtiyacını karşılamak üzeree hazırlanan ve 147GB ile 300GB'lık iki farklı kapasite seçeneği ile pazara sunulan C10K147 ve C10K300 kod adlı sabit disklerin her ikisi de 10000 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve gelişmiş güç yönetim teknolojisini destekledikleri bildiriliyor.

Advanced Power Management isimli güç güç yönetim teknolojisi sayesinde bekleme durumunda 3.4 Watt, aktif kullanımda ise 6.1 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilen Ultrastar serisi ikinci jenerasyon sabit diskleriyle Hitachi, belirttiğimiz gibi özellikle kurumsal müşterileri hedef alıyor.


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XivA 10 yıl
bende de 750 samsung f1 var ne ses ne ısınma var ayrıca çok hızlı. iyisimi denk geldi ne ):
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Hitachi hard disk kullanmıştım bir süre. Performans olarak seagate'in altındaydı ama çok daha serin ve sessiz çalışıyordu.

Şu an Samsung kullanıyorum. (750gb+320gb) Kasa içi havalandırmam iyi olduğu için ısı problemim yok ama sesten şikayetçiyim...
Bilgisayar açılırken ve kapanırken motor kötü ses yapıyor...
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husNUKE 10 yıl
sas ve sata3 arasında bir fark olacak mı? sanırım transfer hızları ve bağlantı arayuzleri aynı
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red_wolf 10 yıl
bende samsung kullanıyorum hatta daha once 3 defa daha samsung kullandım ama ne ısınma sorunu yasadım nede asırı ses, ısılar ortalama 20-25 derece arasında oldu bıraha alıcak olsam yıne samsung alırım sımdıye kadar sorun yasamadım
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N-0NE 10 yıl
Samsung'lar kadar ısınma sorunu yoktur umarım hitachi'de.Ben Samsung kullanıyorum hdd soğutucusu almak zorunda kaldım :(
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Samsung'lar kadar ısınma sorunu yoktur umarım hitachi'de.Ben Samsung kullanıyorum hdd soğutucusu almak zorunda kaldım :(



Bende de Samsung vardı. Isınıyordu, sesli çalışıyordu memnun değildim. Bidaha Samsung disk almayacağım.

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