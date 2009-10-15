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Hitachi'den 15.000 devir/dakika hızında çalışan yüksek performans diskleri

Hitachi 15.000 devir/dakika hızında çalışan yeni depolama sürücülerini duyurdu. İşte detaylar...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,2b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama teknolojilerinde sektörün önde gelen kuruluşlarından Japonya merkezli Hitachi, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni sabit sürücülerini duyurdu. Firmanın Ultrastar serisi altında hazırladığı yeni modellerden Ultrastar C15K147 2.5-inç, Ultrastar 15K600 modeli ise 3.5-inç boyutunda. 15.000 devir/dakika hızında çalışan depolama sürücülerinden Ultrastar C15K147, 73GB ve 147GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelirken, Ultrastar 15K600 modelinde ise kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 300GB'dan 600GB'a kadar farklı kapasite seçeneklerini tercih edebilecekleri açıklandı.

Hitachi'nin kurumsal kullanıcıları hedef aldığı yüksek performanslı depolama sürücülerindne Ultrastar C15K147, SAS (Serial Attached SCSI) 6 Gb/sn ara birimini destekliyor ve bu sayede yüksek bant genişliği sağlanabiliyor. Segmentin beklentilerini karşılayabilmek için 64MB kapasiteli tampon bellek birimiyle donatılan yüksek performans odaklı yeni sürücünün gelişmiş bir güç yönetim sistemine sahip olduğu dolayısıyla Hitachi'nin 3.5-inç boyutundaki benzer çözümlerine kıyasla %50'ye varan oranda daha az güç tükettiği ve ayrıca 1.6 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtildi.

Hitachi'den 15.000 devir/dakika hızında çalışan yüksek performans diskleri
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Japon teknoloji firmasının 15.000 devir/dakika hızında çalışan diğer sürücü modeli Ultrastar 15K600 ise yukarıda da ifade ettiğimzi gibi 300GB'dan 600GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle geliyor. 6 Gb/sn SAS veya 4 Gb/sn FCAL ara birimleriyle tercih edilebilen yeni sürücü, haberimize konuk olan diğer model gibi performansa yönelik 64MB tampon bellekle donatılmış. Hitachi'nin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Brendan Collins, yeni sürücülerle yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir arada sunduklarını, verilerin artık daha hızlı sürücülerde tutulabileceğini ifade etti.

Hitachi beş yıllık garanti ile kullanıma sunacağı Ultrastar serisi yüksek performanslı yeni depolama sürücüleriyle kurumsal pazardaki iddiasını arttırmayı hedefliyor.


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thermaltake1 10 yıl
kedi ulaşamadıgı ciğere mundar dermiş sizinkiside o hesap:):) puhaha
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skylineGTR_34 10 yıl
Herkes ssd demiş. ssd'ler sorunlu aletler. En büyük sorunları okuma yazma hızlarının asimetrik oluşu yani sürekli sabit performans vermiyor. İkinci büyük sorun ise kayıt hücrelerinin kullanım ömrü çok kısa, yani siz sürekli diskin sabit bir kısmını kullansanız orası erken ölecek. Bunu önlemek için kullanım oranını eşitlemeye çalışan donanımları var ve buda performans kaybı demek. Ayrıca kum saati gibi kullandıkça performansı düşecek ömrü kısalacak. Uzun lafın kısası, mekanik hddlerin yerini almasına daha çok var gibi....
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posses 10 yıl
cok harıka bıse ama kesın cok pahalı olucak bı bı cok kısı cıktıgı anda faydalanmıcak
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Suvari96 10 yıl

XivA
15.10.2009 Saat: 19:52
anakartlarınızda fiber kanal mı var :) yoksa 6gb lik portlar mı? yada ben yanlışlıkla web sunucu adminlerinin forumunda mı yorum yapıyorum. Kardeşim bunlar size göre değil sunucu için :)
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Sengoku Iori 10 yıl
Çok güzel bişeye benziyor...
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Sith 10 yıl

Suvari96


XivA
15.10.2009 Saat: 19:52
anakartlarınızda fiber kanal mı var :) yoksa 6gb lik portlar mı? yada ben yanlışlıkla web sunucu adminlerinin forumunda mı yorum yapıyorum. Kardeşim bunlar size göre değil sunucu için :)

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Bunu bu forum hiç anlayamadı. Hala sunucu ürünlerini ile ilgili haber yaparken tuhaf tuhaf yazılar geliyor.
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bilalMW 10 yıl
SSd diskler hızlı olabilir ama şuan alt tabakaya yerleşmesi için zamana ihtiyacı var. Hdd diskler uzun bir süre kadar hala revaçta olucak bence.
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venom88 10 yıl
15 rpm de çıkartaçağı ses oldukça fazla olaçaktır gibime geliyor %50 daha az güç tüketimide ssd disklerin yanında şaka gibi kalaçaktır performans olarak kurumsal ssd çözümlerinin yanına bile yaklaşması mümkün değil bunu ben eldeki kalan malları çıkarmaya yönelik bir davranış olarak yorumluyorum..
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sft67 10 yıl
ssd kadar pahallı olursa pek satılmaz bence
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artenis 10 yıl
SAS mış, tabi mumkun degıl bır PC kulanıcısın alıp kulanması hele raptorla karsılastırması ımkansız, muhakkkak ,
pff...
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aktuz 10 yıl
bilgisayar denilince kişisel bilgisayar akla gelmesi yanlış. kişisel bilgisayarlar ile profesyonel sistemlerin ortak bir yanı yok.
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Turkforce 10 yıl
"bir de bunlar sunucular için değil sadece, bizim için de aynı zamanda. adam zaten 2.5" lik de çıkarmış. sunucular durduğu yerde suruyor, kim sunucuya 2.5" disk takar ki?"
Boş vaktin olursa son 2 sene içerisinde çıkan sunucuları incelemeni tavsiye ederim.
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XivA 10 yıl
SAS kontrol kartı kaç para bir bak ondan sonra kullanabilirmisin bir gör. SSD lerde uzun ömürlüdür ve daha az güç kullanırlar çünkü 15000 devir dönen motor yok (ha ayrıca o yüzde elli tasarruf diğer 15000 devirli hhd lerin yanıda tasarrufu). SSD ler varken pc kullanıcısına sunucu hdd leri gereksiz. zaten kapasitelerine bakın en büyüğü 600g. bunları soğutmak için bile ssd gücü çeken fan kullanırsın :)
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