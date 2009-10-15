Hitachi'den 15.000 devir/dakika hızında çalışan yüksek performans diskleri

Depolama teknolojilerinde sektörün önde gelen kuruluşlarından Japonya merkezli Hitachi, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni sabit sürücülerini duyurdu. Firmanın Ultrastar serisi altında hazırladığı yeni modellerden Ultrastar C15K147 2.5-inç, Ultrastar 15K600 modeli ise 3.5-inç boyutunda. 15.000 devir/dakika hızında çalışan depolama sürücülerinden Ultrastar C15K147, 73GB ve 147GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelirken, Ultrastar 15K600 modelinde ise kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 300GB'dan 600GB'a kadar farklı kapasite seçeneklerini tercih edebilecekleri açıklandı.

Hitachi'nin kurumsal kullanıcıları hedef aldığı yüksek performanslı depolama sürücülerindne Ultrastar C15K147, SAS (Serial Attached SCSI) 6 Gb/sn ara birimini destekliyor ve bu sayede yüksek bant genişliği sağlanabiliyor. Segmentin beklentilerini karşılayabilmek için 64MB kapasiteli tampon bellek birimiyle donatılan yüksek performans odaklı yeni sürücünün gelişmiş bir güç yönetim sistemine sahip olduğu dolayısıyla Hitachi'nin 3.5-inç boyutundaki benzer çözümlerine kıyasla %50'ye varan oranda daha az güç tükettiği ve ayrıca 1.6 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtildi.

Tam Boyutta Gör

Japon teknoloji firmasının 15.000 devir/dakika hızında çalışan diğer sürücü modeli Ultrastar 15K600 ise yukarıda da ifade ettiğimzi gibi 300GB'dan 600GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle geliyor. 6 Gb/sn SAS veya 4 Gb/sn FCAL ara birimleriyle tercih edilebilen yeni sürücü, haberimize konuk olan diğer model gibi performansa yönelik 64MB tampon bellekle donatılmış. Hitachi'nin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Brendan Collins, yeni sürücülerle yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir arada sunduklarını, verilerin artık daha hızlı sürücülerde tutulabileceğini ifade etti.

Hitachi beş yıllık garanti ile kullanıma sunacağı Ultrastar serisi yüksek performanslı yeni depolama sürücüleriyle kurumsal pazardaki iddiasını arttırmayı hedefliyor.