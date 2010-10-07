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Hitachi'den tablet üreticilerine 302ppi'lık IPS ekran

8 yıl
18,4b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Hitachi, CEATEC fuarında kimilerine göre netbook'ları bitirecek olan tablet piyasasındaki üreticileri yakından ilgilendiren yeni 6,6 inçlik IPS panelli tablet ekranını tanıttı. Firmanın yeni ekranının en önemli özelliğiyse sunmuş olduğu piksel yoğunluğu.

Hitachi'nin CEATEC'de sergilediği 6.6" boyutlarındaki ekran, inç başına 302 piksel ile rakiplerine büyük bir üstünlük kuruyor. Bu piksel yoğunluğuna sunmuş olduğu 1600x1200'lük çözünürlükle ulaşan ekranın diğer özelliklerinden aydınlanma şiddeti 400nit iken kontrast oranıysa 800:1 değerinde. Hitachi'nin seri üretime geçip, ekranların tabletlerle buluşacağı tarih ise şimdilik bilinmiyor.

Tablet piyasasının en büyük oyuncusu iPad, 9.7 inç boyutundaki ekranında inç başına 137 piksel sunarken; Apple, iPhone 4'deki kullandığı retina ekranında 3,5 inç'de inç başına 326 piksel sunuyor. Bu ayın sonundan itibaren birçok pazarda satışa sunulacak olan Galaxy Tab ise 169ppi'lık ekrana sahip.


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DH Misafiri 7 yıl
EnemyTerritory
Orijinalden alıntı: VoodooRush Pil ömrünü vs. geçtim 2xxx e 2xxx çözünürlüğün 10 ekranda ne kadar verimli olacağını düşünmüyor musunuz hiç? 1366x768(ekran oranı ipad ile aynı değil farkındayım) bir yere kadar tamam olabilir ama 2000 li rakamlar 10 ekranda fazla gereksiz gibi geliyor bana.
Açıkcası bencede öyle,telefonda bile 960x640 kullanıyorlar kim görebilecek o kadar pikseli,800x480,854x480 4.3 ekranda ne kadar verimli olacak?

amaç zaten piksel görmemek arkadaşlar, çok fazla rahatsızlık vermese de 480X800 4 inç ve üstü ekranlarda pikseller çoğu zaman seçilebiliyor, ha seçilse ne olur o da ayrı bir mevzu tabi de, yine de iphone 4 (sevmesem de) gibi bir ekranı birçok mobil cihazlada görmek cidden keyifli olurdu.
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DH Misafiri 8 yıl
acaba fiyatını öğrenebilirmiyizz .Çok güzelde
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VoodooRush 8 yıl
Pil ömrünü vs. geçtim 2xxx e 2xxx çözünürlüğün 10" ekranda ne kadar verimli olacağını düşünmüyor musunuz hiç? 1366x768(ekran oranı ipad ile aynı değil farkındayım) bir yere kadar tamam olabilir ama 2000 li rakamlar 10" ekranda fazla gereksiz gibi geliyor bana.
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Batuist 8 yıl
yüksek çözünürlük görsel açıdan iyi ama çok daha fazla işlem gücü daha fazla ram ve daha kısa pil ömrü demek... üreticiler daha düşük nm'li ve daha az güç tüketen işlemci ram gibi bileşenler üretmek zorunda.. tabi zamanla o da olacak.. ilk renkli ekranlı telefonlar çıktığı zamanki telefonlarla bugünkileri kıyasladığımızda geleceğin bu yönede ileriye doğru gideceğini önceden kestirmek zor değil.. her bileşen zamanı geldimi teknolojik olarak bir sıçrama yaşıyor ve diğerleride ona ayak uydurmak zorunda kalıyor.. şimdi ekranlarda sıra yüksek yoğunluklu panellerde. masa üstünde 3D vs. gidiyor böyle..
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iphone4freak 8 yıl

Batuist

yüksek çözünürlük görsel açıdan iyi ama çok daha fazla işlem gücü daha fazla ram ve daha kısa pil ömrü demek... üreticiler daha düşük nm'li ve daha az güç tüketen işlemci ram gibi bileşenler üretmek zorunda.. tabi zamanla o da olacak.. ilk renkli ekranlı telefonlar çıktığı zamanki telefonlarla bugünkileri kıyasladığımızda geleceğin bu yönede ileriye doğru gideceğini önceden kestirmek zor değil.. her bileşen zamanı geldimi teknolojik olarak bir sıçrama yaşıyor ve diğerleride ona ayak uydurmak zorunda kalıyor.. şimdi ekranlarda sıra yüksek yoğunluklu panellerde. masa üstünde 3D vs. gidiyor böyle..


güzel açıklamışsınız.


evet hepsi birbirini tetikliyor ve böylece teknolojiler gelişiyor bir de fiyatlar uygun olsa da biz de çıktığı gibi alıp kullanabilsek keşke.
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Fashionality 8 yıl
acaba apple yeni iPad in ekran çözünürlüğüyle oynayacak mı.. eğer iPad e de retina ekran koyarsa muhteşem olur
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