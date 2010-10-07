Hitachi'den tablet üreticilerine 302ppi'lık IPS ekran

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Hitachi, CEATEC fuarında kimilerine göre netbook'ları bitirecek olan tablet piyasasındaki üreticileri yakından ilgilendiren yeni 6,6 inçlik IPS panelli tablet ekranını tanıttı. Firmanın yeni ekranının en önemli özelliğiyse sunmuş olduğu piksel yoğunluğu.

Hitachi'nin CEATEC'de sergilediği 6.6" boyutlarındaki ekran, inç başına 302 piksel ile rakiplerine büyük bir üstünlük kuruyor. Bu piksel yoğunluğuna sunmuş olduğu 1600x1200'lük çözünürlükle ulaşan ekranın diğer özelliklerinden aydınlanma şiddeti 400nit iken kontrast oranıysa 800:1 değerinde. Hitachi'nin seri üretime geçip, ekranların tabletlerle buluşacağı tarih ise şimdilik bilinmiyor.

Tablet piyasasının en büyük oyuncusu iPad, 9.7 inç boyutundaki ekranında inç başına 137 piksel sunarken; Apple, iPhone 4'deki kullandığı retina ekranında 3,5 inç'de inç başına 326 piksel sunuyor. Bu ayın sonundan itibaren birçok pazarda satışa sunulacak olan Galaxy Tab ise 169ppi'lık ekrana sahip.