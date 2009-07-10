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Hitachi'nin 2TB kapasiteli yeni sabit diski listelere girdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi'nin 2TB kapasiteli yeni sabit diski listelere girdi
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Depolama çözümlerinde sektör devi isimlerden birisi olan Japonya merkezli Hitachi, 1TB kapasiteli sabit diskini pazara sunan ilk isimlerinden birisi olarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Firmanın kısaca GST olarak bilinen ve sabit disk üretimine yönelik çalışmaları sürdüren Global Depolama Teknolojileri bölümü, Western Digital ve Seagate sonrasında 2TB kapasiteli yeni sabit diski kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Firmanın Desktar serisi altında hazırladığı HD32000IDK7 kod adlı yeni disk, 3.5-inç boyutunda ve 7200 devir/dakika hızında çalışıyor. SATA-II ara birimini destekleyen ve 32MB/64MB? tampon bellekle donatılan 2TB kapasiteli depolama çözümü listelere girmiş durumda. Resmi satış tarihi henüz bilinmeyen yeni sürücü, 270$'lık liste fiyatıyla Western Digital'in 2TB kapasiteli Caviar Green modelinden 30$ daha ucuz.


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Batuist 10 yıl
harika piyasada ne kadar çok firma olursa o kadar iyi..
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speedy35 10 yıl
2*1 TB Caviar seri tercih sebebi şu anda Hitachi ye göre
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yc#1 10 yıl
Bir de Raid 0 yaptın mı tadından yenmez.
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carloska 10 yıl
normalde 1+1 den daha ucuz olması gerekirden neden daha pahalı bu 2 tb hdd ler... üstelik raid yapınca daha da hızlı olduğu halde
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selcuksert38 10 yıl
fıyatı pahalı gıbı.zıra 1+1 tb olarak pıyasadan almaya kalksak (orn 1tb wd cb)
daha ucuza gelır
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