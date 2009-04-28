Hız aşırtmalı ilk Radeon HD 4770 modelini Asus duyurdu

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Resmi lansmanı bugün gerçekleştirilen ATi Radeon HD 4770 için üretici firmaların çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Tayvan merkezli donanım devlerinden Asus, biri standart diğer ise TOP Edition serisi dahilinde hazırlanan yani fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 4770 TOP modellerini duyurdu. Her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sundan güç alan yeni ekran kartları tasarım özellikleri açısından da AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyorar.

GDDR5 bellek teknolojisini destekleyen ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modellerin her ikisi de 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahipler. DirectX 10.1 ve UVD 2.0 teknolojileriyle uyumlu olan yeni ekran kartları destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyorlar. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan standart modelden farklı olarak, TOP Edition serisi yeni model dikkat çekmeyi başarıyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 3400MHz'de görev yapan EAH4770 TOP isimli yeni ekran kartı, Voltage Tweak teknolojisiyle birlikte geliyor. Kullanıcılar özellikle de hız aşırtmaya meraklı kullanıcılar bu teknoloji ile grafik işlemci çalışma gerilimini 0.95v'den 1.2v seviyesine ve bu artış ile GPU hızının 971MHz'e, belleklerinin ise 4600MHz seviyesine kadar çıkartılabileceği belirtiliyor. Asus'un yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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