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Hız aşırtmalı ilk Radeon HD 4770 modelini Asus duyurdu

10 yıl
11,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmalı ilk Radeon HD 4770 modelini Asus duyurdu
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Resmi lansmanı bugün gerçekleştirilen ATi Radeon HD 4770 için üretici firmaların çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Tayvan merkezli donanım devlerinden Asus, biri standart diğer ise TOP Edition serisi dahilinde hazırlanan yani fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 4770 TOP modellerini duyurdu. Her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sundan güç alan yeni ekran kartları tasarım özellikleri açısından da AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyorar.

GDDR5 bellek teknolojisini destekleyen ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modellerin her ikisi de 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahipler. DirectX 10.1 ve UVD 2.0 teknolojileriyle uyumlu olan yeni ekran kartları destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyorlar. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan standart modelden farklı olarak, TOP Edition serisi yeni model dikkat çekmeyi başarıyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 3400MHz'de görev yapan EAH4770 TOP isimli yeni ekran kartı, Voltage Tweak teknolojisiyle birlikte geliyor. Kullanıcılar özellikle de hız aşırtmaya meraklı kullanıcılar bu teknoloji ile grafik işlemci çalışma gerilimini 0.95v'den 1.2v seviyesine ve bu artış ile GPU hızının 971MHz'e, belleklerinin ise 4600MHz seviyesine kadar çıkartılabileceği belirtiliyor. Asus'un yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Hız aşırtmalı ilk Radeon HD 4770 modelini Asus duyurdu
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gordon01 10 yıl
fark var asus var :)
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Mars Portakalı 10 yıl
soğutucu tasarımı kötü olmuş sanki ama saat hızları süper olmuş nede olsa 40nm =)
asus her zamanki gibi 50$ fazla satıcak.
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berdush42 10 yıl
helal olsun demek dedikleri doğru bu kart oc manyakları için bire bir.
Ama şunu belirteyim ati hızaşırtlamalı 4770 modellerinin piyasaya sürülmesini ilk etapta istememiş.pazarlama stratejisi galiba. bu kartı bulursanız kaçırmayın derim. çünkü 3-4 ay noormal modelleri ile idare edeceğiz gibi gözüküyor.
Stok fana gelince o kadar da kötü değil. stok fanla 800 rahat yapabiliyor gpu.
AMD yi bir yönden tebrik ediyorum. Güç israflığı yapmıyor.çok önemli enerjinin pahalı olduğu bir dönemde gerekli bu tür ürünler.
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winnerS 10 yıl
Msi zamanında 2600xt için bi soğutucu takmıştı, artık 4770 lerin referansı oldu :)
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Chris Brown 10 yıl
128bit den kaybını ddr5 te geri kazanmış , mantıklımı ? Üretim maliyeti düşüyor daha hızlı bir kart çıkıyor ortaya.ATİ cephesinde mantıklı tabiki , 4850 benzeri performansı olacagını düşünüyorum , ama ddr5 kartım var diye gene alınır ama 100$ dan fazla olmamak şartı ile
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zkyngz 10 yıl
ayni kart ayni devreler ayni sogutucu aynı model ee ner farki var asus saphire yada msi 4770in
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XivA 10 yıl
orta seviye kart 970mhz civarlarına cıkıyor ve millet ati ye hata buluyor :) komiksiniz. o soğutucı da sorun çıkarmaz nede olsa 40 nm.
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sertacaygun 10 yıl
50Mhz için bu kadar voltaj mantıksızgeldi bana şimdi. Ama AMD 40nm.'nin hasatını toplamaya başladı diye düşünüyorum.
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cihangir151 10 yıl
oc li biz cihaz için bu soğutucu ne kadar yeteli olacak merak ediyorum acaba ürün yansın yenisini alsınlar diyemi uğraşıyorlar...
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max975 10 yıl
bu soğutucu moda oldu galiba. ama hız aşırtmaya bu normalede bunun konması garip olmuş.
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OnlineBulent 10 yıl
Asus'un adı ve Voltage Tweak özelliği ile fiyatta kafadan 50$ oynar



Adam 4670' i bile 4830 parasına satıyor yaw

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dennjS 10 yıl
Mosfetlere bakır soğutucu plaka koysaydı iyi olurdu.
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EAedp 10 yıl
abi bu karta adam gibi soğutucu yapacak olan birileri yok mu?
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gezgin 10 yıl
Standart kartın hızaşırttırılmış hali. Bari fanını filan değiştirseymiş daha iyi olurmuş en azından fazla para verecek olanlara kendilerini farklı hissettirirdi

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