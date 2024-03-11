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    Bursa'da elektrikli otobüs kullanılmaya başlanacak

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 2 adet e-ATA satışı gerçekleştiren ticari araç üreticisi yerli Karsan, şehrin ilk elektrikli otobüslerini fabrikada düzenlenen törenle teslim etti.

    Bursa'da elektrikli otobüs kullanılmaya başlanacak Tam Boyutta Gör

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 2 adet e-ATA satışı gerçekleştiren Karsan, şehrin ilk elektrikli otobüslerini fabrikada düzenlenen törenle teslim etti.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Karsan, Türkiye'deki yerel yönetimlerin filolarını en yeni teknolojiye sahip gelişmiş araçlarla yenilemelerine destek sağlıyor. Bu kapsamda Bursa'da yeni nesil çevreci 2 adet Karsan e-ATA hizmete giriyor.

    Karsan'ın Bursa’daki fabrikasında düzenlenen teslimat töreni, aralarında Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Burulaş Genel Müdürü Kürşat Çapar, Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı, Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Adem Metin ve çok sayıda belediye çalışanı, özel halk otobüsü yöneticileri ve Karsan çalışanlarının bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

    Bu işbirliği ile Karsan e-ATA'lar, Bursa'da hizmet veren ilk elektrikli otobüsler olmuş oldu. 

    Karsan CEO'su Okan Baş da 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonuyla hareket ettiklerinin altını çizerek, 'Dünya genelinde toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rolümüzü güçlendirerek sürdürüyoruz. Bu kapsamda Japonya'dan ABD'ye kadar çok geniş bir coğrafyada faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye'deki elektrikli dönüşümde de öncü konumdayız. Bugün 23 ülkede elektrikli araçlarımızla dünyanın dört bir yanında hizmet veriyoruz. Kendi şehrimiz Bursa'nın da toplu ulaşımdaki ilk elektrikli otobüsleri için Karsan'ı tercih etmesi bizi ayrıca gururlandırdı' değerlendirmelerinde bulundu.

    Karsan e-ATA’nın Avrupa'da kendini kanıtlamış bir model olduğunu vurgulayan Baş, sözlerini şöyle tamamladı: 'e-ATA, Sustainable Bus Awards'ta şehir içi ulaşım kategorisinde 'Yılın Otobüsü' ödülünü kazanan bir modelimiz. Aracımız İtalya, Romanya gibi ülkelerde yolcu taşımaya devam ediyor. Karsan olarak ilk elektrikli aracımız olan e-JEST'i 2018'de tanıttık ve hemen 2019'da satışa sunduk. Ardından diğer elektrikli araçlarımız e-ATAK ve e-ATA geldi. Kısa sayılabilecek bu 5 yıllık süreçte elektrikli araçlar toplam araç satış ciromuzun yüzde 80'ine ulaşmış durumda.'

    Açıklamada yer alan bilgilere göre Bursa'ya teslim edilen 12 metrelik Karsan e-ATA'lar, 27 oturan, 43 de ayakta yolcu kapasitesine sahip. Yüzde 100 yerli üretime sahip araçlar tam alçak taban özelliği ile yaşlı ve engelli bireylerin erişimine kolaylık sağlıyor.

    Bursa’da hizmet verecek olan Karsan e-ATA'lar 3 saatlik şarj süresi ile 450 kilometre yol yapabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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