Bursa'da elektrikli otobüs kullanılmaya başlanacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 2 adet e-ATA satışı gerçekleştiren Karsan, şehrin ilk elektrikli otobüslerini fabrikada düzenlenen törenle teslim etti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Karsan, Türkiye'deki yerel yönetimlerin filolarını en yeni teknolojiye sahip gelişmiş araçlarla yenilemelerine destek sağlıyor. Bu kapsamda Bursa'da yeni nesil çevreci 2 adet Karsan e-ATA hizmete giriyor.

Karsan'ın Bursa’daki fabrikasında düzenlenen teslimat töreni, aralarında Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Burulaş Genel Müdürü Kürşat Çapar, Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı, Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Adem Metin ve çok sayıda belediye çalışanı, özel halk otobüsü yöneticileri ve Karsan çalışanlarının bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu işbirliği ile Karsan e-ATA'lar, Bursa'da hizmet veren ilk elektrikli otobüsler olmuş oldu.

Karsan CEO'su Okan Baş da 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonuyla hareket ettiklerinin altını çizerek, 'Dünya genelinde toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rolümüzü güçlendirerek sürdürüyoruz. Bu kapsamda Japonya'dan ABD'ye kadar çok geniş bir coğrafyada faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye'deki elektrikli dönüşümde de öncü konumdayız. Bugün 23 ülkede elektrikli araçlarımızla dünyanın dört bir yanında hizmet veriyoruz. Kendi şehrimiz Bursa'nın da toplu ulaşımdaki ilk elektrikli otobüsleri için Karsan'ı tercih etmesi bizi ayrıca gururlandırdı' değerlendirmelerinde bulundu.

Karsan e-ATA’nın Avrupa'da kendini kanıtlamış bir model olduğunu vurgulayan Baş, sözlerini şöyle tamamladı: 'e-ATA, Sustainable Bus Awards'ta şehir içi ulaşım kategorisinde 'Yılın Otobüsü' ödülünü kazanan bir modelimiz. Aracımız İtalya, Romanya gibi ülkelerde yolcu taşımaya devam ediyor. Karsan olarak ilk elektrikli aracımız olan e-JEST'i 2018'de tanıttık ve hemen 2019'da satışa sunduk. Ardından diğer elektrikli araçlarımız e-ATAK ve e-ATA geldi. Kısa sayılabilecek bu 5 yıllık süreçte elektrikli araçlar toplam araç satış ciromuzun yüzde 80'ine ulaşmış durumda.'

Açıklamada yer alan bilgilere göre Bursa'ya teslim edilen 12 metrelik Karsan e-ATA'lar, 27 oturan, 43 de ayakta yolcu kapasitesine sahip. Yüzde 100 yerli üretime sahip araçlar tam alçak taban özelliği ile yaşlı ve engelli bireylerin erişimine kolaylık sağlıyor.

Bursa’da hizmet verecek olan Karsan e-ATA'lar 3 saatlik şarj süresi ile 450 kilometre yol yapabiliyor.

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