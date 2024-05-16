Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP tanıtıldı: Alpine imzası taşıyan PHEV coupe-SUV

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Renault'nun D segment coupe-SUV modeli Rafale geçtiğimiz yaz tanıtıldı ancak ilk etapta sadece 200 beygirlik önden çekişli hibrit versiyon gösterildi. Şimdi ise aynı modelin ilk dört tekerlekten çekişli versiyonu Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP ile karşı karşıyayız.

Rafale E-Tech 4x4 300 HP, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP, önden çekişli versiyondaki benzinli motorun 150 beygirlik versiyonunu kullanıyor. Buna hibrit sistem dahilindeki üç adet elektrik motoru da dahil edildiğinde maksimum güç 300 beygire kadar çıkıyor. Rafale, bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 6,4 saniyede tamamlıyor.

İlk ana elektrik motoru ön aksta bulunurken 50 kW güç üretiyor. Arka aksa entegre edilen ikinci ana elektrik motoru ise 100 kW maksimum güce sahip. 25 kW'lık yardımcı motor ise benzinli motorun çalıştırılması ve vites geçişlerinin kontrolünden sorumlu olmanın yanı sıra bataryanın şarj edilmesine de yardımcı oluyor.

PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan otomobilde 22 kWsa'lik batarya ile 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor. 7.4 kW maksimum şarj kapasitesi ile %0-80 dolum 2 saat 10 dakikada, %0-100 dolum ise 2 saat 55 dakikada sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Rafale E-Tech 4x4, iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. İlk seçenek diğer yeni Renault modellerinde de görmeye alışık olduğumuz sportif Esprit Alpine donanımı. İkinci seçenek olan Atelier Alpine ise bu denkleme Alpine tarafından geliştirilen kamera temelli uyarlanabilir süspansiyon sistemi, 21 inçlik özel "Chicane" jantlar ve parlak siyah spoyler gibi özellikleri de dahil ediyor.

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Rafale'in Atelier Alpine donanım seviyesinde arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor. Multimedya ekranında kendine özel "Agility Control" menüsüne sahip olan bu sistemde kullanım ihtiyacına göre Comfort, Dynamic ve Sport modlarından biri tercih edilebiliyor. Bu üç seçenek, uyarlanabilir süspansiyonun ve arka aks yönlendirme özelliğinin karakterini belirliyor.

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Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP tanıtıldı: İşte özellikleri