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    Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP tanıtıldı: Alpine imzası taşıyan PHEV coupe-SUV

    İlk kez Atelier Alpine donanım seviyesiyle karşılaştığımız şarj edilebilir hibrit modelde kamera temelli uyarlanabilir süspansiyon ve arka aks yönlendirme gibi özellikler dikkat çekiyor.

    Renault'nun D segment coupe-SUV modeli Rafale geçtiğimiz yaz tanıtıldı ancak ilk etapta sadece 200 beygirlik önden çekişli hibrit versiyon gösterildi. Şimdi ise aynı modelin ilk dört tekerlekten çekişli versiyonu Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP ile karşı karşıyayız.

    Rafale E-Tech 4x4 300 HP, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP, önden çekişli versiyondaki benzinli motorun 150 beygirlik versiyonunu kullanıyor. Buna hibrit sistem dahilindeki üç adet elektrik motoru da dahil edildiğinde maksimum güç 300 beygire kadar çıkıyor. Rafale, bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 6,4 saniyede tamamlıyor.

    İlk ana elektrik motoru ön aksta bulunurken 50 kW güç üretiyor. Arka aksa entegre edilen ikinci ana elektrik motoru ise 100 kW maksimum güce sahip. 25 kW'lık yardımcı motor ise benzinli motorun çalıştırılması ve vites geçişlerinin kontrolünden sorumlu olmanın yanı sıra bataryanın şarj edilmesine de yardımcı oluyor.

    PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan otomobilde 22 kWsa'lik batarya ile 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor. 7.4 kW maksimum şarj kapasitesi ile %0-80 dolum 2 saat 10 dakikada, %0-100 dolum ise 2 saat 55 dakikada sağlanıyor. 

    Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Rafale E-Tech 4x4, iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. İlk seçenek diğer yeni Renault modellerinde de görmeye alışık olduğumuz sportif Esprit Alpine donanımı. İkinci seçenek olan Atelier Alpine ise bu denkleme Alpine tarafından geliştirilen kamera temelli uyarlanabilir süspansiyon sistemi, 21 inçlik özel "Chicane" jantlar ve parlak siyah spoyler gibi özellikleri de dahil ediyor. 

    Rafale'in Atelier Alpine donanım seviyesinde arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor. Multimedya ekranında kendine özel "Agility Control" menüsüne sahip olan bu sistemde kullanım ihtiyacına göre Comfort, Dynamic ve Sport modlarından biri tercih edilebiliyor. Bu üç seçenek, uyarlanabilir süspansiyonun ve arka aks yönlendirme özelliğinin karakterini belirliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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