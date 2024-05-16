Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP tanıtıldı: Alpine imzası taşıyan PHEV coupe-SUV

Renault'nun D segment coupe-SUV modeli Rafale geçtiğimiz yaz tanıtıldı ancak ilk etapta sadece 200 beygirlik önden çekişli hibrit versiyon gösterildi. Şimdi ise aynı modelin ilk dört tekerlekten çekişli versiyonu Renault Rafale E-Tech 4x4 300 HP ile karşı karşıyayız.
Rafale E-Tech 4x4 300 HP, özellikleriyle neler sunuyor❓
İlk ana elektrik motoru ön aksta bulunurken 50 kW güç üretiyor. Arka aksa entegre edilen ikinci ana elektrik motoru ise 100 kW maksimum güce sahip. 25 kW'lık yardımcı motor ise benzinli motorun çalıştırılması ve vites geçişlerinin kontrolünden sorumlu olmanın yanı sıra bataryanın şarj edilmesine de yardımcı oluyor.
PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan otomobilde 22 kWsa'lik batarya ile 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor. 7.4 kW maksimum şarj kapasitesi ile %0-80 dolum 2 saat 10 dakikada, %0-100 dolum ise 2 saat 55 dakikada sağlanıyor.
Rafale'in Atelier Alpine donanım seviyesinde arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor. Multimedya ekranında kendine özel "Agility Control" menüsüne sahip olan bu sistemde kullanım ihtiyacına göre Comfort, Dynamic ve Sport modlarından biri tercih edilebiliyor. Bu üç seçenek, uyarlanabilir süspansiyonun ve arka aks yönlendirme özelliğinin karakterini belirliyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.