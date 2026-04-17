Honda Insight tamamen elektrikli olarak geri döndü: İşte menzili ve fiyatı

Yeni Honda Insight, Japonya pazarında 5.5 milyon yen (yaklaşık 34.500 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Ancak bu model tamamen sıfırdan tasarlanmış bir araç değil. 2024 yılından bu yana Çin'de üretilen Honda e:NS2 modelinin uluslararası pazarlar için hazırlanan versiyonu olarak geliyor.
Dış tasarım ve iç mekan
Aracın dış görünümü keskin hatları ve tavan sütunlarındaki zarif eğimiyle modern bir estetik sunuyor. İç mekanda ise teknoloji ön planda tutulmuş. Sürücünün önünde ince bir dijital gösterge paneli yer alırken, orta konsolda 12.8 inçlik geniş bir dokunmatik ekran bulunuyor.
Zengin donanım paketi
2026 model Honda Insight, oldukça dolu bir donanım listesine sahip. Araçta 18 inç jantlar ve büyük bir baş üstü ekran (head-up display) standart olarak sunulurken, panoramik tavan ile elektrikli bagaj kapağı da konfor tarafını güçlendiriyor. Ayrıca 360 derece çevre görüş kamerası, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve kapsamlı güvenlik sistemleri paketi de dikkat çeken özellikler olarak sıralanabilir.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: