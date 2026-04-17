Honda Insight tamamen elektrikli olarak geri döndü: İşte menzili ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Honda'nın otomobil dünyasında tanınan modellerinden biri olan Insight, dördüncü nesliyle piyasaya şaşırtıcı bir dönüş yaptı. İlk üç neslinde hibrit bir model olarak karşımıza çıkan otomobil yeni nesliyle birlikte tamamen elektrikli bir crossover kimliğine bürünmüş durumda.

Yeni Honda Insight, Japonya pazarında 5.5 milyon yen (yaklaşık 34.500 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Ancak bu model tamamen sıfırdan tasarlanmış bir araç değil. 2024 yılından bu yana Çin'de üretilen Honda e:NS2 modelinin uluslararası pazarlar için hazırlanan versiyonu olarak geliyor.

Dış tasarım ve iç mekan

Aracın dış görünümü keskin hatları ve tavan sütunlarındaki zarif eğimiyle modern bir estetik sunuyor. İç mekanda ise teknoloji ön planda tutulmuş. Sürücünün önünde ince bir dijital gösterge paneli yer alırken, orta konsolda 12.8 inçlik geniş bir dokunmatik ekran bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Honda Insight teknik özellikler bakımından e:NS2 modelini temel alıyor. Araç 204 beygir güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 68.8 kWh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Verimlilik odaklı bu donanım, kullanıcıya WLTC döngüsüne göre yaklaşık 535 kilometrelik bir sürüş menzili vadederken, yaklaşık 40 dakikada %80'e kadar hızlı şarj özelliği sunuyor.

Zengin donanım paketi

2026 model Honda Insight, oldukça dolu bir donanım listesine sahip. Araçta 18 inç jantlar ve büyük bir baş üstü ekran (head-up display) standart olarak sunulurken, panoramik tavan ile elektrikli bagaj kapağı da konfor tarafını güçlendiriyor. Ayrıca 360 derece çevre görüş kamerası, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve kapsamlı güvenlik sistemleri paketi de dikkat çeken özellikler olarak sıralanabilir.

Tam Boyutta Gör Şirket bu modeli Japonya pazarı için sadece 3.000 adetlik sınırlı bir kontenjanla sunacağını duyurdu. Aracın ilerleyen dönemlerde diğer uluslararası pazarlarda da satışa çıkma ihtimali var. Honda Insight'ın bu yeni yüzü, markanın elektrikli araç pazarındaki dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

