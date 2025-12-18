Tesla, Starlink’i doğrudan araçlarına taşımaya hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tesla, araçlarını sürekli çevrim içi tutma vizyonunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin yaptığı yeni bir patent başvurusu, Starlink uydu internet sisteminin doğrudan Tesla araçlarına entegre edilmesinin önünü açabilecek bir altyapıya işaret ediyor. Patentte Starlink ismi açıkça geçmese de kullanılan teknik tanımlar ve mimari yaklaşım, SpaceX’in uydu ağıyla uyumlu bir çözüm hedeflendiğini güçlü biçimde gösteriyor.

Patent, Tesla'nın araç tavanını baştan sona yeniden ele aldığını ortaya koyuyor. Mevcut otomobillerde kullanılan cam ve metal tavanların, uydu sinyallerini büyük ölçüde engellediği ya da zayıflattığı biliniyor. Bu durum, araç içine gizlenmiş bir uydu anteninin verimli çalışmasını zorlaştırıyor. Tesla'nın çözümü ise radyo frekanslarını geçiren özel polimer karışımları kullanmak.

Patentte, tavan yapısında polikarbonat ve ASA (Akrilonitril Stiren Akrilat) gibi RF geçirgenliği yüksek malzemelere yer verildiği belirtiliyor. Bu malzemeler sayesinde uydu sinyalleri tavan üzerinden kayba uğramadan iletilebiliyor. En dikkat çekici nokta ise bu yapı sayesinde antenlerin doğrudan tavanın içine entegre edilebilmesi. Böylece antenler kabin içinde görünmez şekilde konumlandırılırken aracın yapısal dayanımından da ödün verilmiyor.

Patent çizimlerinde, çok katmanlı bir tavan mimarisi yer alıyor. Bu yapı hem anteni gizliyor hem de dış etkenlere karşı gerekli sağlamlığı koruyor. Tesla'nın bu yaklaşımı, halihazırda bazı kullanıcıların araçlarının üzerine harici olarak monte ettiği Starlink Mini antenlerinin aksine fabrikadan entegre ve tamamen görünmez bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Bu altyapı hayata geçirilirse Tesla araçları 5G hücresel ağlar ile Starlink uydu ağı arasında otomatik geçiş yapabilecek. Hücresel kapsamanın zayıf olduğu bölgelerde uydu bağlantısı devreye girerek aracın sürekli çevrim içi kalması sağlanabilecek. Bu da yazılım güncellemelerinden veri aktarımına, multimedya hizmetlerinden uzaktan erişim özelliklerine kadar pek çok alanda kesintisiz bağlantı anlamına geliyor.

Bir diğer dikkat çekici boyut ise maliyet. Tesla halihazırda premium bağlantı paketleri kapsamında hücresel operatörlere sürekli ödeme yapıyor. Uydu bağlantısının şirket içi bir ekosisteme taşınması uzun vadede bu tekrarlayan maliyetlerin bir kısmını azaltabilir.

