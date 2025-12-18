Giriş
    Tesla, Starlink’i doğrudan araçlarına taşımaya hazırlanıyor

    Tesla’nın yeni patent başvurusuna göre Starlink, araç tavanına gizli şekilde entegre edilebilecek. Bu teknoloji, Tesla araçlarının kapsama dışı bölgelerde de bağlantıda kalmasını sağlayabilir.

    Tesla, Starlink’i doğrudan araçlarına taşımaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Tesla, araçlarını sürekli çevrim içi tutma vizyonunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin yaptığı yeni bir patent başvurusu, Starlink uydu internet sisteminin doğrudan Tesla araçlarına entegre edilmesinin önünü açabilecek bir altyapıya işaret ediyor. Patentte Starlink ismi açıkça geçmese de kullanılan teknik tanımlar ve mimari yaklaşım, SpaceX’in uydu ağıyla uyumlu bir çözüm hedeflendiğini güçlü biçimde gösteriyor.

    Tesla, Starlink’i doğrudan araçlarına taşımaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Patent, Tesla’nın araç tavanını baştan sona yeniden ele aldığını ortaya koyuyor. Mevcut otomobillerde kullanılan cam ve metal tavanların, uydu sinyallerini büyük ölçüde engellediği ya da zayıflattığı biliniyor. Bu durum, araç içine gizlenmiş bir uydu anteninin verimli çalışmasını zorlaştırıyor. Tesla’nın çözümü ise radyo frekanslarını geçiren özel polimer karışımları kullanmak.

    Patentte, tavan yapısında polikarbonat ve ASA (Akrilonitril Stiren Akrilat) gibi RF geçirgenliği yüksek malzemelere yer verildiği belirtiliyor. Bu malzemeler sayesinde uydu sinyalleri tavan üzerinden kayba uğramadan iletilebiliyor. En dikkat çekici nokta ise bu yapı sayesinde antenlerin doğrudan tavanın içine entegre edilebilmesi. Böylece antenler kabin içinde görünmez şekilde konumlandırılırken aracın yapısal dayanımından da ödün verilmiyor.

    Tesla, Starlink’i doğrudan araçlarına taşımaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Patent çizimlerinde, çok katmanlı bir tavan mimarisi yer alıyor. Bu yapı hem anteni gizliyor hem de dış etkenlere karşı gerekli sağlamlığı koruyor. Tesla’nın bu yaklaşımı, halihazırda bazı kullanıcıların araçlarının üzerine harici olarak monte ettiği Starlink Mini antenlerinin aksine fabrikadan entegre ve tamamen görünmez bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

    Bu altyapı hayata geçirilirse Tesla araçları 5G hücresel ağlar ile Starlink uydu ağı arasında otomatik geçiş yapabilecek. Hücresel kapsamanın zayıf olduğu bölgelerde uydu bağlantısı devreye girerek aracın sürekli çevrim içi kalması sağlanabilecek. Bu da yazılım güncellemelerinden veri aktarımına, multimedya hizmetlerinden uzaktan erişim özelliklerine kadar pek çok alanda kesintisiz bağlantı anlamına geliyor.

    Bir diğer dikkat çekici boyut ise maliyet. Tesla halihazırda premium bağlantı paketleri kapsamında hücresel operatörlere sürekli ödeme yapıyor. Uydu bağlantısının şirket içi bir ekosisteme taşınması uzun vadede bu tekrarlayan maliyetlerin bir kısmını azaltabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

