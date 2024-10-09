Yeni Dacia Bigster tanıtıldı! Tanıdık görüntü, yepyeni hibrit motorlar

- Yeni Dacia Bigster, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Bolca donanım ve aksesuara sahip iç mekan
- Yeni hibrit motor yelpazesi
- Yorumlar
Dacia, şimdiye kadarki en büyük modeli Bigster'ı görücüye çıkardı. 2021 yılında konsept olarak tanıtılan ve yeni nesil Duster'a ilham veren yeni Bigster sonunda seri üretim versiyonuyla karşımızda. Yeni Dacia Bigster, tasarım olarak Duster'ın uzatılmış versiyonu gibi görünüyor.
Yeni Dacia Bigster, özellikleriyle neler sunuyor❓
Genel olarak Duster ile aynı görünse de detaylarda farklılıklar kendisini belli ediyor. Örneğin; ön tampon tasarımı Duster'a göre daha farklı. Yandan baktığımızda ise 17 ile 19 inç arasında değişen jantlar, 22 cm'lik yerden yükseklik, 2.7 metrelik aks mesafesi ve daha büyük camlar göze çarpıyor. D sütununda Bigster yazısına yer verilen modelin en üst versiyonunda Dacia tarafında bir ilk olarak siyah tavanlı çift renk seçeneği de karşımıza çıkıyor.
Bolca donanım ve aksesuara sahip iç mekan
Yeni hibrit motor yelpazesi
Bigster, Renault Grubu'nun Hybrid 155 motoru kullandığı ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistem; 105 beygir güç ve 170 Nm tork üreten dört silindirli benzinli motor, iki elektrik motoru (bir 50 beygirlik ana elektrik motoru ve bir yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve 1.4 kWsa (230V) bataryadan oluşuyor. Bu sisteme benzinli motor için dört, elektrik motorları için de 2 ileri vitese sahip otomatik elektrikli şanzıman eşlik ediyor.
Tam Hibrit motor tercih etmek istemeyenler ise TCe 140 motor seçeneğinden faydalanabiliyor. Bu seçenekte de 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor hafif hibrit desteğine sahip. Miller çevrimli yeni nesil benzinli motor 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. 0.8 kWsa'lik bataryaya sahip olan bu versiyonun birleşik yakıt tüketimi 5,6 lt/100 km olarak açıklandı.
Son olarak, Dacia, ECO-G 140 ile fabrika çıkışlı LPG seçeneğini de sunmaya devam ediyor. Öte yandan, bu sistemde de 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motoru ister benzinle ister gazla çalışsın destekleyen 48V hafif hibrit sistem mevcut. Bu motorun gazla çalıştığı esnada hibrit olmayan bir benzinli motora göre yüzde 10 daha düşük CO2 salımına sahip olduğu belirtiliyor. 50 litre yakıt deposu ve 49 litre gaz tankına sahip olan modelin toplam menzili 1450 kilometreyi buluyor.
Yeni Dacia Bigster'ın dünya prömiyeri Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Fiyatı Ocak 2025'te açıklanması beklenen model Nisan ayında da satışa çıkacak.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.