Yeni Dacia Bigster tanıtıldı! Tanıdık görüntü, yepyeni hibrit motorlar

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Dacia, şimdiye kadarki en büyük modeli Bigster'ı görücüye çıkardı. 2021 yılında konsept olarak tanıtılan ve yeni nesil Duster'a ilham veren yeni Bigster sonunda seri üretim versiyonuyla karşımızda. Yeni Dacia Bigster, tasarım olarak Duster'ın uzatılmış versiyonu gibi görünüyor.

Yeni Dacia Bigster, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Dacia Bigster'ın ölçülerine baktığımızda 4.57 metre uzunluğa, 1.81 metre genişliğe ve 1.71 metre yüksekliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Bu da onu Duster'dan 23 cm daha uzun bir model haline getiriyor. Genişlik tarafında ise değişiklik bulunmuyor. Daha uzun aks mesafesi sayesinde de daha ferah bir yaşam alanı vadediyor. Öte yandan, Duster'ın bagaj hacmi versiyona göre 520 litreye kadar çıkarken Bigster'da bu değer 667 litre olarak açıklandı.

Genel olarak Duster ile aynı görünse de detaylarda farklılıklar kendisini belli ediyor. Örneğin; ön tampon tasarımı Duster'a göre daha farklı. Yandan baktığımızda ise 17 ile 19 inç arasında değişen jantlar, 22 cm'lik yerden yükseklik, 2.7 metrelik aks mesafesi ve daha büyük camlar göze çarpıyor. D sütununda Bigster yazısına yer verilen modelin en üst versiyonunda Dacia tarafında bir ilk olarak siyah tavanlı çift renk seçeneği de karşımıza çıkıyor.

Bolca donanım ve aksesuara sahip iç mekan

Tam Boyutta Gör Dacia Bigster'ın iç mekanı da aynı tasarıma sahip olmasına rağmen gerçek bir C-SUV olarak donanım anlamında daha zengin. Elektrikli bagaj kapağı, panoramik cam tavan, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, adaptif hız sabitleyici, çift bölgeli otomatik klima, 10 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu gibi öne çıkan özellikler mevcut. Buna ek olarak üst donanım seviyelerindeki orta konsolda soğutmalı depolama gözü de bulunuyor.

Yeni hibrit motor yelpazesi

Bigster, Renault Grubu'nun Hybrid 155 motoru kullandığı ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistem; 105 beygir güç ve 170 Nm tork üreten dört silindirli benzinli motor, iki elektrik motoru (bir 50 beygirlik ana elektrik motoru ve bir yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve 1.4 kWsa (230V) bataryadan oluşuyor. Bu sisteme benzinli motor için dört, elektrik motorları için de 2 ileri vitese sahip otomatik elektrikli şanzıman eşlik ediyor.

Tam Hibrit motor tercih etmek istemeyenler ise TCe 140 motor seçeneğinden faydalanabiliyor. Bu seçenekte de 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor hafif hibrit desteğine sahip. Miller çevrimli yeni nesil benzinli motor 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. 0.8 kWsa'lik bataryaya sahip olan bu versiyonun birleşik yakıt tüketimi 5,6 lt/100 km olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Yeni Bigster'ın bir diğer motor seçeneği de TCe 130. 6 ileri manuel şanzıman ve 4x4 özelliğiyle gelen bu versiyon da 48V hafif hibrit desteğinden faydalanıyor. Bu sistem, 0.8 kWsa'lik küçük bataryadaki enerjiyle ilk çalıştırma ve hızlanma esnasında 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motora ufak bir destek sağlıyor.

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Son olarak, Dacia, ECO-G 140 ile fabrika çıkışlı LPG seçeneğini de sunmaya devam ediyor. Öte yandan, bu sistemde de 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motoru ister benzinle ister gazla çalışsın destekleyen 48V hafif hibrit sistem mevcut. Bu motorun gazla çalıştığı esnada hibrit olmayan bir benzinli motora göre yüzde 10 daha düşük CO2 salımına sahip olduğu belirtiliyor. 50 litre yakıt deposu ve 49 litre gaz tankına sahip olan modelin toplam menzili 1450 kilometreyi buluyor.

Yeni Dacia Bigster'ın dünya prömiyeri Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Fiyatı Ocak 2025'te açıklanması beklenen model Nisan ayında da satışa çıkacak.

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