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    Yeni Dacia Bigster tanıtıldı! Tanıdık görüntü, yepyeni hibrit motorlar

    Yeni Dacia Bigster, küçük kardeşi Duster'a ilham veren görüntüsüyle Dacia müşterilerine gerçek C-SUV deneyimini yaşatmaya geliyor. Yeni Dacia Bigster, Nisan 2025'te satışa sunulacak.

    Dacia, şimdiye kadarki en büyük modeli Bigster'ı görücüye çıkardı. 2021 yılında konsept olarak tanıtılan ve yeni nesil Duster'a ilham veren yeni Bigster sonunda seri üretim versiyonuyla karşımızda. Yeni Dacia Bigster, tasarım olarak Duster'ın uzatılmış versiyonu gibi görünüyor.

    Yeni Dacia Bigster, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Dacia Bigster tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Dacia Bigster'ın ölçülerine baktığımızda 4.57 metre uzunluğa, 1.81 metre genişliğe ve 1.71 metre yüksekliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Bu da onu Duster'dan 23 cm daha uzun bir model haline getiriyor. Genişlik tarafında ise değişiklik bulunmuyor. Daha uzun aks mesafesi sayesinde de daha ferah bir yaşam alanı vadediyor. Öte yandan, Duster'ın bagaj hacmi versiyona göre 520 litreye kadar çıkarken Bigster'da bu değer 667 litre olarak açıklandı.

    Genel olarak Duster ile aynı görünse de detaylarda farklılıklar kendisini belli ediyor. Örneğin; ön tampon tasarımı Duster'a göre daha farklı. Yandan baktığımızda ise 17 ile 19 inç arasında değişen jantlar, 22 cm'lik yerden yükseklik, 2.7 metrelik aks mesafesi ve daha büyük camlar göze çarpıyor. D sütununda Bigster yazısına yer verilen modelin en üst versiyonunda Dacia tarafında bir ilk olarak siyah tavanlı çift renk seçeneği de karşımıza çıkıyor.

    Bolca donanım ve aksesuara sahip iç mekan

    2025 Dacia Bigster tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dacia Bigster'ın iç mekanı da aynı tasarıma sahip olmasına rağmen gerçek bir C-SUV olarak donanım anlamında daha zengin. Elektrikli bagaj kapağı, panoramik cam tavan, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, adaptif hız sabitleyici, çift bölgeli otomatik klima, 10 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu gibi öne çıkan özellikler mevcut. Buna ek olarak üst donanım seviyelerindeki orta konsolda soğutmalı depolama gözü de bulunuyor.

    Yeni hibrit motor yelpazesi

    Bigster, Renault Grubu'nun Hybrid 155 motoru kullandığı ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistem; 105 beygir güç ve 170 Nm tork üreten dört silindirli benzinli motor, iki elektrik motoru (bir 50 beygirlik ana elektrik motoru ve bir yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve 1.4 kWsa (230V) bataryadan oluşuyor. Bu sisteme benzinli motor için dört, elektrik motorları için de 2 ileri vitese sahip otomatik elektrikli şanzıman eşlik ediyor.

    Tam Hibrit motor tercih etmek istemeyenler ise TCe 140 motor seçeneğinden faydalanabiliyor. Bu seçenekte de 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor hafif hibrit desteğine sahip. Miller çevrimli yeni nesil benzinli motor 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. 0.8 kWsa'lik bataryaya sahip olan bu versiyonun birleşik yakıt tüketimi 5,6 lt/100 km olarak açıklandı.

    2025 Dacia Bigster tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Bigster'ın bir diğer motor seçeneği de TCe 130. 6 ileri manuel şanzıman ve 4x4 özelliğiyle gelen bu versiyon da 48V hafif hibrit desteğinden faydalanıyor. Bu sistem, 0.8 kWsa'lik küçük bataryadaki enerjiyle ilk çalıştırma ve hızlanma esnasında 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motora ufak bir destek sağlıyor.

    Son olarak, Dacia, ECO-G 140 ile fabrika çıkışlı LPG seçeneğini de sunmaya devam ediyor. Öte yandan, bu sistemde de 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motoru ister benzinle ister gazla çalışsın destekleyen 48V hafif hibrit sistem mevcut. Bu motorun gazla çalıştığı esnada hibrit olmayan bir benzinli motora göre yüzde 10 daha düşük CO2 salımına sahip olduğu belirtiliyor. 50 litre yakıt deposu ve 49 litre gaz tankına sahip olan modelin toplam menzili 1450 kilometreyi buluyor.

    Yeni Dacia Bigster'ın dünya prömiyeri Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Fiyatı Ocak 2025'te açıklanması beklenen model Nisan ayında da satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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