Otomotiv sektörüne müjde: Hollanda, Nexperia’ya el koyma kararını askıya aldı

Tam Boyutta Gör Hollanda hükümeti, Çin ile yürütülen temasların ardından Nexperia’ya uyguladığı devlet müdahalesini askıya alacağını açıkladı. Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül 2025’te el konulan şirketin kontrolünün yeniden Çinli sahibi Wingtech’e devredileceğini duyurdu. Karremans, bu adımın Pekin’e yönelik bir iyi niyet göstergesi olduğunu ve Çin’in çip tedarikini güvence altına almak için attığı adımlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hollanda-Çin arasındaki çip krizi çözülüyor

Hollanda’nın 30 Eylül’de aldığı el koyma kararı, Wingtech’in Nexperia’nın Avrupa’daki teknoloji ve üretim kapasitesini Çin’e taşımaya hazırlandığı yönündeki bulgulara dayanıyordu. Bu süreçte Amsterdam’daki mahkeme, Wingtech’in kurucusu ve Nexperia’nın eski CEO’su Zhang Xuezheng’i ciddi yönetim sorunları nedeniyle görevden almıştı. Hollanda hükümeti, bu sorunların Avrupa’daki kritik teknolojilerin sürekliliğini ve ekonomik güvenliği tehdit ettiğini savunmuştu.

Pekin yönetimi ise 4 Ekim’de Nexperia’nın Çin’de paketlenen tamamlanmış ürünlerinin ihracatını durdurarak karşılık vermiş, daha sonra bu kısıtlamayı kısmen gevşetmişti. Çin Ticaret Bakanlığı, Lahey’in son adımını olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken, müdahalenin tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı. AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic de kararın tedarik zincirlerini istikrara kavuşturabileceğini belirtti.

Nexperia, otomotiv sektörüne temel çip sağlayan kritik bir tedarikçi konumunda. BMW, Bosch ve Aumovio kararı olumlu karşıladı ancak tedarikteki aksaklıkların hâlâ sürdüğünü bildirdi. Hollanda’nın müdahalesinin ardından şirketin Çin birimi, Avrupa yönetimine bağlı olmadığını açıklamış, 26 Ekim’de ise Avrupa birimi ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle Çin’e wafer sevkiyatını durdurmuştu. Bu durum tedarik zincirindeki kilitlenmeyi daha da artırmıştı.

Çin tarafı, üretim hatlarını ayakta tutmak için daha önce işlediği çip stoklarını piyasaya sürerek geçici bir rahatlama sağlamaya çalışıyor. Nexperia ise iki ülke arasındaki yumuşamanın olumlu olduğunu ancak tedarik zincirinin tamamen normale dönmesi için Çin’deki birimlerin aktif işbirliğine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Şirketin Çin operasyonlarının birkaç aylık stoğu bulunduğu belirtiliyor.

