Yeni Fiat 600 ve 600e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Fiat 600 ve 600e fiyat listesi💸(Ekim 2024)
- Yeni Fiat 600, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Seviye 2 otonom sürüş
- Urban donanım seviyesi
- La Prima donanım seviyesi
- Yorumlar
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tanıtılan yeni Fiat 600, hafif hibrit ve Fiat 600e isimli %100 elektrikli versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Urban ve La Prima donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Fiat 600 fiyatı 1.389.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Fiat 600e BEV La Prima
|1.389.900 TL
|Fiat 600 MHEV Urban
|1.489.900 TL
Yeni Fiat 600, özellikleriyle neler sunuyor❓
Fiat 600e olarak adlandırılan %100 elektrikli versiyon da yine Stellantis markalarından aşina olduğumuz bir sisteme sahip. 115 kW (156 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir motordan güç alan bu modelde 54 kWsa kapasiteli batarya ile WLTP karma döngüsüne göre 406 kilometreye, şehir içi döngüsüne göre ise 591 kilometreye varan sürüş menzili vadediliyor.
Son hızı menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılan modelde 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşma süresi ise 6 saat. Ortalama enerji tüketimi ise 15,2 kWsa/100 km olarak açıklanmış durumda.
Seviye 2 otonom sürüş
Yeni Fiat 600, donanım seviyesine göre sahip olduğu sürüş asistanlarıyla seviye 2 otonom sürüş imkanı sunuyor. Bu kapsamda otomobilde kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, 360 derece panoramik park asistanı, 180 derece drone görünümlü geri görüş kamerası, yorgunluk asistanı, otonom acil durum freni, e-Call, trafik işareti algılama, akıllı uyarlanabilir hız sabitleyici ve şerit ortalama özellikleri yer alıyor.
Urban donanım seviyesi
La Prima donanım seviyesi
Özel tasarımıyla öne çıkan La Prima'da ise fildişi iç ambiyans ve deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, elektrik ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, dur&kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, trafik işareti algılama ve elektrikli park freni gibi özellikler mevcut.
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)