Yeni Fiat 600 ve 600e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tanıtılan yeni Fiat 600, hafif hibrit ve Fiat 600e isimli %100 elektrikli versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Urban ve La Prima donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Fiat 600 fiyatı 1.389.000 TL'den başlıyor.

Fiat 600 ve 600e fiyat listesi💸(Ekim 2024) Versiyon Fiyat Fiat 600e BEV La Prima 1.389.900 TL Fiat 600 MHEV Urban 1.489.900 TL

Yeni Fiat 600, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Fiat 600'ün hafif hibrit (mild hybrid) tarafında 136 beygirlik 1.2 litre üç silindirli benzinli motora sahip olan daha güçlü seçenek Türkiye'ye geldi. Bu motora 48V lityum iyon batarya, 21 kW'lık elektrik motoru ve 6 ileri eDCT çift kavramalı otomatik şanzıman eşlik ediyor. Toplamda 230 Nm tork sunan bu önden çekişli model 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlarken 200 km/s son hıza çıkabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi 4,8 l/100 km olarak açıklanan modelin CO2 emisyonu da 109 g/km.

Fiat 600e olarak adlandırılan %100 elektrikli versiyon da yine Stellantis markalarından aşina olduğumuz bir sisteme sahip. 115 kW (156 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir motordan güç alan bu modelde 54 kWsa kapasiteli batarya ile WLTP karma döngüsüne göre 406 kilometreye, şehir içi döngüsüne göre ise 591 kilometreye varan sürüş menzili vadediliyor.

Son hızı menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılan modelde 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşma süresi ise 6 saat. Ortalama enerji tüketimi ise 15,2 kWsa/100 km olarak açıklanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Yeni Fiat 600, oldukça teknolojik bir otomobil. 7 inç gösterge paneli, 10 inç dokunmatik tablet ekran, kablosuz CarPlay ve Android Auto, ambiyans aydınlatma, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, otomatik klima, 3 farklı sürüş modu (Normal, Eko, Sport), elektronik park freni, piyano tipi vites düğmeleri, LED arka farlar, 18 inç elmas kesim alaşım jantlar ve Fiat'ta bir ilk olan eller serbest özellikli elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar mevcut.

Seviye 2 otonom sürüş

Yeni Fiat 600, donanım seviyesine göre sahip olduğu sürüş asistanlarıyla seviye 2 otonom sürüş imkanı sunuyor. Bu kapsamda otomobilde kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, 360 derece panoramik park asistanı, 180 derece drone görünümlü geri görüş kamerası, yorgunluk asistanı, otonom acil durum freni, e-Call, trafik işareti algılama, akıllı uyarlanabilir hız sabitleyici ve şerit ortalama özellikleri yer alıyor.

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Urban donanım seviyesi

Tam Boyutta Gör Fiat 600'ün Urban donanım seviyesinde Full LED ön farlar, LED arka farlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 7 inç dijital gösterge, 10 inç multimedya ekranı, kablosuz CarPlay, Android Auto desteği, kör nokta algılama sistemi, ön ve arka park sensörleri ile geri görüş kamerası gibi konfor ve güvenlik odaklı donanımlar karşımıza çıkıyor.

La Prima donanım seviyesi

Özel tasarımıyla öne çıkan La Prima'da ise fildişi iç ambiyans ve deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, elektrik ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, dur&kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, trafik işareti algılama ve elektrikli park freni gibi özellikler mevcut.

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