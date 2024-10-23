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    Yeni Fiat 600 ve 600e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    48V hafif hibrit ve %100 elektrikli versiyonuyla Türkiye pazarına giriş yapan yeni Fiat 600, tasarımı ve teknolojileriyle olduğu kadar fiyatıyla da konuşulacak. 

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tanıtılan yeni Fiat 600, hafif hibrit ve Fiat 600e isimli %100 elektrikli versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Urban ve La Prima donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Fiat 600 fiyatı 1.389.000 TL'den başlıyor.

    Fiat 600 ve 600e fiyat listesi💸(Ekim 2024)
    Versiyon Fiyat
    Fiat 600e BEV La Prima 1.389.900 TL
    Fiat 600 MHEV Urban 1.489.900 TL

    Yeni Fiat 600, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Fiat 600 ve 600e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Fiat 600'ün hafif hibrit (mild hybrid) tarafında 136 beygirlik 1.2 litre üç silindirli benzinli motora sahip olan daha güçlü seçenek Türkiye'ye geldi. Bu motora 48V lityum iyon batarya, 21 kW'lık elektrik motoru ve 6 ileri eDCT çift kavramalı otomatik şanzıman eşlik ediyor. Toplamda 230 Nm tork sunan bu önden çekişli model 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlarken 200 km/s son hıza çıkabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi 4,8 l/100 km olarak açıklanan modelin CO2 emisyonu da 109 g/km.

    Fiat 600e olarak adlandırılan %100 elektrikli versiyon da yine Stellantis markalarından aşina olduğumuz bir sisteme sahip. 115 kW (156 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir motordan güç alan bu modelde 54 kWsa kapasiteli batarya ile WLTP karma döngüsüne göre 406 kilometreye, şehir içi döngüsüne göre ise 591 kilometreye varan sürüş menzili vadediliyor.

    Son hızı menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılan modelde 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşma süresi ise 6 saat. Ortalama enerji tüketimi ise 15,2 kWsa/100 km olarak açıklanmış durumda.

    2024 Fiat 600 ve 600e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Fiat 600, oldukça teknolojik bir otomobil. 7 inç gösterge paneli, 10 inç dokunmatik tablet ekran, kablosuz CarPlay ve Android Auto, ambiyans aydınlatma, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, otomatik klima, 3 farklı sürüş modu (Normal, Eko, Sport), elektronik park freni, piyano tipi vites düğmeleri, LED arka farlar, 18 inç elmas kesim alaşım jantlar ve Fiat'ta bir ilk olan eller serbest özellikli elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar mevcut.

    Seviye 2 otonom sürüş

    Yeni Fiat 600, donanım seviyesine göre sahip olduğu sürüş asistanlarıyla seviye 2 otonom sürüş imkanı sunuyor. Bu kapsamda otomobilde kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, 360 derece panoramik park asistanı, 180 derece drone görünümlü geri görüş kamerası, yorgunluk asistanı, otonom acil durum freni, e-Call, trafik işareti algılama, akıllı uyarlanabilir hız sabitleyici ve şerit ortalama özellikleri yer alıyor.

    Urban donanım seviyesi

    2024 Fiat 600 ve 600e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Fiat 600'ün Urban donanım seviyesinde Full LED ön farlar, LED arka farlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 7 inç dijital gösterge, 10 inç multimedya ekranı, kablosuz CarPlay, Android Auto desteği, kör nokta algılama sistemi, ön ve arka park sensörleri ile geri görüş kamerası gibi konfor ve güvenlik odaklı donanımlar karşımıza çıkıyor.

    La Prima donanım seviyesi

    Özel tasarımıyla öne çıkan La Prima'da ise fildişi iç ambiyans ve deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, elektrik ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, dur&kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, trafik işareti algılama ve elektrikli park freni gibi özellikler mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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