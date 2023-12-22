Honor'un göz yormayan fiyat performans tableti Honor Pad 9 satışa sunuldu

Honor Pad 9'un özellikleri ve fiyatı
Honor Pad 9, 12.1 inç büyüklüğünde kağıda benzer olarak adlandırılan mat bir ekran ile geliyor. 2,560 x 1,600 piksel çözünürlüğündeki ekran, 120Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Firmanın iddiasına göre ekran, yansımadan kaynaklanan ışıkların %98'ini engelleyebiliyor. Böylelikle gözü yormadan daha iyi bir okuma deneyimi vadediyor. Ekranın kalem ile de uyumlu olduğu belirtiliyor.
Gök mavisi, beyaz ve gri renk seçeneklerine sahip tabletin 8GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip baz modeli 209 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuluyor. 12GB + 256GB modeli 279 dolar, en üstte ise 12GB + 512GB versiyonu 307 dolar fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.