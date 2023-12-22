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    Honor'un göz yormayan fiyat performans tableti Honor Pad 9 satışa sunuldu

    Honor, yeni tableti Honor Pad 9'u tanıttı. Kağıt konforu sunan, göz yormayan mat ekrana ve fiyat performans ürünü sıfatını hakeden özelliklere sahip tableti tanıyalım.
    Honor Pad 9 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, Honor 90 GT telefonuyla beraber yeni tableti Honor Pad 9'u da tanıttı. Önemli iyileştirmeler içeren tabletin özelliklerine göz atalım.

    Honor Pad 9'un özellikleri ve fiyatı

    Honor Pad 9, 12.1 inç büyüklüğünde kağıda benzer olarak adlandırılan mat bir ekran ile geliyor. 2,560 x 1,600 piksel çözünürlüğündeki ekran, 120Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Firmanın iddiasına göre ekran, yansımadan kaynaklanan ışıkların %98'ini engelleyebiliyor. Böylelikle gözü yormadan daha iyi bir okuma deneyimi vadediyor. Ekranın kalem ile de uyumlu olduğu belirtiliyor.

    Honor Pad 9 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında tablete Snapdragon 6 Gen 1 çipseti güç veriyor. Cihaz 12GB RAM ve 512GB depolamaya kadar seçeneklere sahip. Batarya tarafında ise 8300mAh'lik bir pil ve 35 Watt hızlı şarj desteği sunuluyor. Honor Pad 9 kutudan Android 13 temelli MagicOS 7.2 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Honor Pad 9 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Gök mavisi, beyaz ve gri renk seçeneklerine sahip tabletin 8GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip baz modeli 209 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuluyor. 12GB + 256GB modeli 279 dolar, en üstte ise 12GB + 512GB versiyonu 307 dolar fiyat etiketine sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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