Honor'un göz yormayan fiyat performans tableti Honor Pad 9 satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Honor, Honor 90 GT telefonuyla beraber yeni tableti Honor Pad 9'u da tanıttı. Önemli iyileştirmeler içeren tabletin özelliklerine göz atalım.

Honor Pad 9'un özellikleri ve fiyatı

Honor Pad 9, 12.1 inç büyüklüğünde kağıda benzer olarak adlandırılan mat bir ekran ile geliyor. 2,560 x 1,600 piksel çözünürlüğündeki ekran, 120Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Firmanın iddiasına göre ekran, yansımadan kaynaklanan ışıkların %98'ini engelleyebiliyor. Böylelikle gözü yormadan daha iyi bir okuma deneyimi vadediyor. Ekranın kalem ile de uyumlu olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında tablete Snapdragon 6 Gen 1 çipseti güç veriyor. Cihaz 12GB RAM ve 512GB depolamaya kadar seçeneklere sahip. Batarya tarafında ise 8300mAh'lik bir pil ve 35 Watt hızlı şarj desteği sunuluyor. Honor Pad 9 kutudan Android 13 temelli MagicOS 7.2 işletim sistemiyle çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Honor 90 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

Gök mavisi, beyaz ve gri renk seçeneklerine sahip tabletin 8GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip baz modeli 209 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuluyor. 12GB + 256GB modeli 279 dolar, en üstte ise 12GB + 512GB versiyonu 307 dolar fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Honor Pad 9 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı