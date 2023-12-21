Uygun fiyatlı üst seviye telefon Honor 90 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor bugün yaptığı bir etkinlik ile yeni üst seviye telefonu Honor 90 GT'yi tanıttı. Selefi Honor 80 GT'ye göre önemli yenilikler sunan telefonun özelliklerine bakalım.

Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen Honor 90 GT, ince, şık tasarıma ve kare şeklinde kamera adasına sahip. Telefon, 6.7 inç boyutunda, 1.200 x 2.664 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran barındırıyor. Ayrıca, panelde 3.840Hz PWM karartma, ultrasonik parmak izi okuyucu ve 16MP ön kamerayı içeren bir delik çentik yer alıyor.

Kaputun altında Honor 90 GT'ye Snapdragon 8 Gen 2 çipsetinin güç verdiğini görüyoruz. RAM tarafında ise Honor oldukça bonkör davranmış. Telefon, 24 GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

Arka tarafta OIS destekli 50MP ana kamera ve Sony IMX906 sensörünü kullanan 12MP ultra geniş kamera yer alıyor. Batarya tarafında ise 5000 mAh kapasiteli pil ve 100 Watt yüksek hızlı şarj kullanıcılara sunuluyor. Telefonda ayrıca ısı dağıtımı için 3D buhar odası soğutma sistemine de yer veriliyor.

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Honor 90 GT'nin özellikleri ve fiyatı

Ekran : 6.7 inç, 1.200 x 2.664 piksel, 120Hz, AMOLED, 2600 nit parlaklık

: 6.7 inç, 1.200 x 2.664 piksel, 120Hz, AMOLED, 2600 nit parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 12GB, 16GB, 24GB RAM

: 12GB, 16GB, 24GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50 MP OIS destekli ana kamera, 12MP Sony IMX906 ultra geniş açı kamera

: 50 MP OIS destekli ana kamera, 12MP Sony IMX906 ultra geniş açı kamera Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5.000 mAh, 100W kablolu şarj

: 5.000 mAh, 100W kablolu şarj Yazılım : Android 14, MagicOS 7.2

: Android 14, MagicOS 7.2 Boyut ve ağırlık : 161 x 74.2 x 7.9mm, 185 gr

: 161 x 74.2 x 7.9mm, 185 gr Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, stereo hoparlör

Honor 90 GT, Android 14 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Çin’de satışa sunulacak olan telefonun 12GB RAM ve 256GB depolamalı başlangıç modelinin fiyatı 365 dolar olacak. 24GB RAM ile 1TB depolama alanına sahip en üst model ise 520 dolar seviyesinde olacak. Cihaz, Çin’de 26 Aralık’ta resmi olarak satışa sunulacak.

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Honor 90 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı