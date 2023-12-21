Uygun fiyatlı üst seviye telefon Honor 90 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen Honor 90 GT, ince, şık tasarıma ve kare şeklinde kamera adasına sahip. Telefon, 6.7 inç boyutunda, 1.200 x 2.664 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran barındırıyor. Ayrıca, panelde 3.840Hz PWM karartma, ultrasonik parmak izi okuyucu ve 16MP ön kamerayı içeren bir delik çentik yer alıyor.
Arka tarafta OIS destekli 50MP ana kamera ve Sony IMX906 sensörünü kullanan 12MP ultra geniş kamera yer alıyor. Batarya tarafında ise 5000 mAh kapasiteli pil ve 100 Watt yüksek hızlı şarj kullanıcılara sunuluyor. Telefonda ayrıca ısı dağıtımı için 3D buhar odası soğutma sistemine de yer veriliyor.
Honor 90 GT'nin özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.7 inç, 1.200 x 2.664 piksel, 120Hz, AMOLED, 2600 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 12MP Sony IMX906 ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5.000 mAh, 100W kablolu şarj
- Yazılım: Android 14, MagicOS 7.2
- Boyut ve ağırlık: 161 x 74.2 x 7.9mm, 185 gr
- Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, stereo hoparlör
Honor 90 GT, Android 14 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Çin’de satışa sunulacak olan telefonun 12GB RAM ve 256GB depolamalı başlangıç modelinin fiyatı 365 dolar olacak. 24GB RAM ile 1TB depolama alanına sahip en üst model ise 520 dolar seviyesinde olacak. Cihaz, Çin’de 26 Aralık’ta resmi olarak satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.