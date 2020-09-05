Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor

Dış ortam sporları için Honor Watch GS Pro akıllı saat modelini tanıtan Huawei’nin bütçesini düşünenlere yönelik bir akıllı bilekliği de vardı. Honor Watch ES akıllı bileklik daha çok maliyete odaklanıyor.

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Honor Watch ES özellikleri ve fiyatı

Honor Watch ES modeli akıllı saat ve fitness bilekliği tasarımlarını bir araya getiriyor. 1.64 inçlik AMOLED ekran 456x280 piksel çözünürlük sunuyor ve her zaman açık özelliğine sahip. Gövde 10.7 kalınlığında ve 21 gram ağırlığında.

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Yürüme, koşma ve eliptik gibi belirli hareketleri otomatik olarak algılayabilen saatte 95 farklı egzersiz modu yer alıyor. Ayrıca 44 farklı animasyon ile yapılması gerekenleri kullanıcıya aktarıyor. Firma durakta otobüs beklerken bile çok hızlı egzersiz yapabileceğinizi belirtiyor.

Sürekli nabız takibi ve kandaki oksijen ölçümü gibi ekstraları da olan bileklik; Android kullanıcıları için menstrüasyon döngülerini de takip etme imkanı sunuyor. 10 güne kadar kullanım süresi sunan bileklik 100 Avro fiyat etiketine sahip.

https://www.engadget.com/honor-watch-gs-pro-watch-es-ifa-2020-100043177.html

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