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    Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor

    Honor Watch ES akıllı bileklik modeli 1.64 inçlik AMOLED ekran, hızlı egzersiz modları, nabız takibi, kandaki oksijen ölçümü, 10 güne kadar kullanım süresi gibi detaylara sahip.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor

    Dış ortam sporları için Honor Watch GS Pro akıllı saat modelini tanıtan Huawei’nin bütçesini düşünenlere yönelik bir akıllı bilekliği de vardı. Honor Watch ES akıllı bileklik daha çok maliyete odaklanıyor.

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    Honor Watch ES özellikleri ve fiyatı

    Honor Watch ES modeli akıllı saat ve fitness bilekliği tasarımlarını bir araya getiriyor. 1.64 inçlik AMOLED ekran 456x280 piksel çözünürlük sunuyor ve her zaman açık özelliğine sahip. Gövde 10.7 kalınlığında ve 21 gram ağırlığında.

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    Yürüme, koşma ve eliptik gibi belirli hareketleri otomatik olarak algılayabilen saatte 95 farklı egzersiz modu yer alıyor. Ayrıca 44 farklı animasyon ile yapılması gerekenleri kullanıcıya aktarıyor. Firma durakta otobüs beklerken bile çok hızlı egzersiz yapabileceğinizi belirtiyor.

    Sürekli nabız takibi ve kandaki oksijen ölçümü gibi ekstraları da olan bileklik; Android kullanıcıları için menstrüasyon döngülerini de takip etme imkanı sunuyor. 10 güne kadar kullanım süresi sunan bileklik 100 Avro fiyat etiketine sahip.



    https://www.engadget.com/honor-watch-gs-pro-watch-es-ifa-2020-100043177.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 6 gün
    Alsak mı bunu ne yapsak?
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    viper17 (A ...) 6 gün V4LKyR
    SpO2 sensörü var. Ekran güzel ve boyutu yeterli. Fiyatı da uygun olursa almamak için bi sebep göremiyorum
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 6 gün
    Huawei Watch Fit'i 2 kere tanıtmak...
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    viper17 (A ...) 6 gün Abdülhak Hamit Tarhan
    Onda beyaz rengi yok, bir de temalar farklı sanırım. Yine de aynı saat tabi ki. Fiyat olarak bize yansıyor bu açıdan iyi
    1 Yanıt Yanıtla
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