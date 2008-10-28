HP 10" ekranlı yeni netbook modelini gösterdi

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Yıl sonu veya önümüzdeki yılın hemen başında yayınlanacak 2008 değerlendirme raporları veya analizlerinde kuşkusuz yıla damgasına vuran donanım gelişmelerinin sıralandığı listenin üst basamaklarında netbook olarak bilinen, ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarları da göreceğiz.

Asus'un Eee PC modeliyle hız kazanan segment bugün gelinen noktada, ulaşılan yüksek satış rakamlarıyla üreticilerin yıl sonu beklentilerini pozitif anlamda revize etmelerine dahi neden olmuş durumda.

Sektörün en büyüklerinden HP de pazardaki potansiyeli fark etmiş ve pek çok rakibinden önce 8.9" ekranlı Mini-Note 2133 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Firma şimdiyse sıcak yaz günlerinden bu yana spekülasyonları yapılan 10" ekranlı Mini-Note serisi yeni netbook modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. HP'nin resmi internet sitesi üzerinden il görseli yayınlanan yeni netbook, 1-inç'den daha ince, ve yaklaşık 1 Kg ağırlığında.

399$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla pazara giriş yapacağı belirtilen sistemin teknik özellikleri henüz açıklanmış olmasa da gelen bilgilere göre firman Mini-Note 2133'dan farklı olarak yeni modelinde Intel'in Atom platformuna geçiş yapabilir.

Bu arada HP'nin, işlemci ve platform çözümleri için VIA'nın en büyük müştelerilerinden birisi olduğunu da belirtelim.

