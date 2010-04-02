HP, 10-inç netbook pazarından çıkarak 11.6-inç AMD notebook'lara yoğunlaşabilir

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Digitimes'ın dizüstü bilgisayar üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre, dünyanın en büyük iki bilgisayar üreticisi HP ve Dell, 10-inç netbook yatırımını azaltıyorlar. Hatta sitenin haberine göre HP, ikinci jenerasyon Atom netbook'larda, tahminlerden daha düşük kâr nedeniyle 10-inç netbook pazarından çıkarak, 11.6-inç boyutundaki AMD notebook'lara yoğunlaşmayı planlıyor.

Öte yandan birinci elden üretim yapan pek çok ismin geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, netbook fiyatlarında indirime gitmesinden ötürü, ikinci sıradaki üreticilerin hali hazırda 10-inç netbook pazarından çıktıkları da gelen haberler arasında. HP ve Dell'in aksine Acer, Asus ve Samsung'un gibi isimlerinse notebook satışlarındaki ağırlıkları nedeniyle 10-inç netbook yatırımına devam edecekleri bildirildi.

Netbook pazarındaki bu hareketlilikte, üreticilerin ARM tabanlı ve düşük maliyetli Smartbook çözümlerine ilgi göstermesinin de etkili olduğu ifade edilen detaylar arasında yer alıyor.