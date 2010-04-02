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HP, 10-inç netbook pazarından çıkarak 11.6-inç AMD notebook'lara yoğunlaşabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP, 10-inç netbook pazarından çıkarak 11.6-inç AMD notebook'lara yoğunlaşabilir
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Digitimes'ın dizüstü bilgisayar üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre, dünyanın en büyük iki bilgisayar üreticisi HP ve Dell, 10-inç netbook yatırımını azaltıyorlar. Hatta sitenin haberine göre HP, ikinci jenerasyon Atom netbook'larda, tahminlerden daha düşük kâr nedeniyle 10-inç netbook pazarından çıkarak, 11.6-inç boyutundaki AMD notebook'lara yoğunlaşmayı planlıyor.

Öte yandan birinci elden üretim yapan pek çok ismin geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, netbook fiyatlarında indirime gitmesinden ötürü, ikinci sıradaki üreticilerin hali hazırda 10-inç netbook pazarından çıktıkları da gelen haberler arasında. HP ve Dell'in aksine Acer, Asus ve Samsung'un gibi isimlerinse notebook satışlarındaki ağırlıkları nedeniyle 10-inç netbook yatırımına devam edecekleri bildirildi.

Netbook pazarındaki bu hareketlilikte, üreticilerin ARM tabanlı ve düşük maliyetli Smartbook çözümlerine ilgi göstermesinin de etkili olduğu ifade edilen detaylar arasında yer alıyor.


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1963bursa 9 yıl
Hangi bilgisayar olursa olsun 1024x768 çözünürlük, çift çekirdek işlemci, hızlı bellek gibi minimum kriterler geçerli, artık bilgisayar alacaklar usb3.0 desteğine kesinlikle bakmalılar, büyük kapasiteli bir flash disk alıp, saatlerce kopyalama beklemek olmaz.
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tokatli6061 9 yıl
AMD nin bu segment için sunduğu işlemci ve grafik birimlerinin özellikleri düşünüldüğünde 10" anlamsız kalıyor.

AMD nin sunduklarını hesaba katmasakda 10" anlamsız ve kullanışsız. 10" monitörlü netbook kullanma imkanım oldu biraz internette gezmek resmen içini daraltıyo insanın sayfayı hem sağa sola hem aşağıya çekmek zorunda kalmak can sıkıcı, hiç birşey ekrana tam oturmuyo çözünürlük zaten yerlerde en mantıklısı 12" olanlar, taşınabilirlik ve kullanışlılık bi arada
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resler 9 yıl
AMD nin bu segment için sunduğu işlemci ve grafik birimlerinin özellikleri düşünüldüğünde 10" anlamsız kalıyor.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
amd nin netbook çözümlerinde yaygınlasması intel ile rekabeti arttıracaktır belki ileride cok uygun fiyatlara artık netbook alınabilecek..
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