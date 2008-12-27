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HP Firebird 803; Kompakt boyutlu ve su soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı

HP'nin yeni oyuncu bilgisayarı Firebird 803 göründü. Kompakt yapısı, donanımı ve su soğutma sistemiyle dikkat çeken sistemin merak edilen detayları!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sektörel analizleriyle tanınan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSupply, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni raporunda satış performansı açısından dizüstü bilgisayarların ilk defa masaüstü bilgisayarları geride bıraktığını ve yılın üçüncü çeyreğinde hatırı sayılır bir sıçrama gerçekleştirdiğinin altını çizmişti. Bu önemli gelişmede hiç şüphe yok ki ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı netbook bilgisayarların elde ettiği başarının katkısı büyük. Zaman zaman dile getirdiğimiz üzere 2015 yılına kadar dizüstü bilgisayarların masaüstü, netbook bilgisayarların ise dizüstü bilgisayarların yerini alacağı öngörüsü gündeme gelse de masaüstü bilgisayarların pes etmeye niyeti yok. İşte bunun son örneği; HP Firebird 803.

HP Firebird 803; Kompakt boyutlu ve su soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı
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VoodooDNA serisinin yeni üyesi Firebird 803

Geçtiğimiz yıllarda küresel bilgisayar pazarının liderinin durumundaki iki büyük üretinin karşılık satın alma yarışına sahne olmuştu. Adamo kod adlı yeni dizüstü bilgisayarıyla MacBook Air'e rakip olması beklenen Dell, yüksek performans sistemleriyle dikkat çeken Alienware firmasını satın almış, Dell'in bu atağına ezeli rakibi HP ise Alienware ile aynı kulvarda yarışan Voodoo PC firmasını bünyesine katarak yanıt vermişti. Voodoo PC ile birlikte oyuncuları ve yüksek performans tutkunlarını hitap etmeyi amaçlayan HP, BlackBird serisi bilgisayarlarıyla merak uyandırmayı başarmış, haberlerimize de konuk olmuştu. Firma hazırlıkları süren yeni bir oyuncu bilgisayarıyla bugünlerde yine günemde.

Voodoo PC'nin kurucusu olan ve firmasının HP tarafından satın alınmasında sonra HP'nin global oyun operasyonları baş teknolojisti olarak çalışmalarına devam eden Rahul Sood geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında "Çılgın ve muhteşem" olarak nitelendirdiği bir oyuncu sistemi tanıtacaklarına yönelik sansasyonel bir açıklamada bulunmuştu. Shood'un açıklamalarını takiben HP'nin Voodoo genleri taşıyan yeni oyuncu bilgisayarı Firebird 803'ün görselleri ve temel özellikleri geride bıraktığımız hafta gün ışığına çıktı. Peki yeni bilgisayar hangi özellikleriyle öne çıkıyor, neler vaat ediyor?

HP Firebird 803; Kompakt boyutlu ve su soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı
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Haberimizin girişinde de belirttiğimiz üzere kompakt boyutlu bilgisayarlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Firebird 803 ile HP de pazardaki mevcut eğilimi yüksek performans meraklıları ve sıkı oyuncuların beklentileriyle bir araya getirmeyi amaçlamış gibi görünüyor. Zira Firebird 803 boyutuyla segmentinin az yer kaplayan modellerinden biri olmayı hedeflerken tasarım çizgileriyle görselliğe önem veren kullanıcıları da yakalamayı hedefliyor. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan ve bu açıdan full tower kasa içerisine kurulan mevcut oyuncu bilgisayarlarından ayrılan Firebird 803'ün donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Intel platformunun kullanıldığı sistemde boyut kadar performansa da önem verilmiş.

HP Firebird 803'e Intel'in 2.83GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9550 işlemcisi güç veriyor. Zaten uzun süredir pazarda var olan bu işlemci ilk bakışta firmanın Blackbir serisi sistemlerinde kullandığı daha yüksek performanslı ve hız aşırtılmış modeller karşısında aynı heyecan yaratamayabilir gibi görünüyor fakat gelen bilgilere göre işlemcinin Intel'in Ocak ayında duyuracağı ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi 65 watt olan Core 2 Quad 9000s serisinin temsilcilerinden biri olması kuvvetle muhtemel. Kısacası Firebird 803'e 2.83GHz'de çalışan, dört çekirdekli ve 65 watt'lık işlemci güç verecek gibi görünüyor. Sistemin donanımsal alt yapısı ise Nvidia'nın nForce 760i SLI yonga setli anakart üzerine kurulacak.

HP Firebird 803; Kompakt boyutlu ve su soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı
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Performans ve tasarım kadar sessizlik te önemli. HP de Firebird 803 modelinde su soğutma sistemine yer vermiş

Tercih edilen yonga setinden de anlaşılabileceği üzere oyuncuları hedef alan sistemin grafik alt yapısını SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce 9800S çözümü karşılayacak. Peki nedir bu GeForce 9800S? Resimlerden de görüldüğü üzere Firebird 803 üzerinde standart ekran kartlarının olmadığını görüyoruz. İşte bu noktada tercih edilen ekran kartları öne çıkıyor zira GeForce 9800S, Firebird 803'ün kompakt boyutlu olmasında önemli rol üstleniyor. Standart ekran kartlarından farklı olarak GeForce 9800S üreticilere GPU formunda sağlanıyor. Her ne kadar ekran kartı GeForce 9800 serisinin bir parçasıymış gibi görünse de teknik özellikler açısından GeForce 9600GT'ye oldukça yakın olduğu söylenebilir.

HP Firebird 803; Kompakt boyutlu ve su soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı
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GeForce 9800S, sistemin kompakt yapılı olmasına önemli rol üstleniyor

Nvidia tarafından yayınlanan resmi tabloya göre GeForce 9800S'de 64 adet paralel işlem birimi bulunuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1500MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapıyor. SLI ve DirectX 10 teknolojilerine destek veren ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. HP'nin oyuncular ve performans tutkunlarını hedef alan kompakt boyutlu yeni bilgisayarında GeForce 9800S'in çiftine yer verildiğini bir kez daha hatırlatalım. İşlemci, GPU'lar ve yonga setinin su soğutma ile desteklendiği sistemin sessizlik açısından da iddialı olacağı belirtilmekte.

Firebird 803'ün bellek kapasitesi 4GB olarak belirlenmiş. Depolama için 320GB'lık iki adet SATA diske yer verilen sistemde ayrıca Blu-ray sürücüsü de bulunuyor. 802.11n WiFi desteği ile kablosuz iletişime de olanak tanıyacağı ifade edilen yeni sistemde çok formatlı kart okuyucusu, 6x USB 2.0 konnektörü, 1 adet FireWire portu, yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit ethernet gibi detaylara yer verileceği bildiriliyor. Firebird 803'ün dikkat çekici detaylarından biri de harici güç kaynağına sahip olması. Muhtemelen yerden tasarruf edilmek için atılan bu adım çerçevesinde güç kaynağı kasa dışarısına alınmış. Tüm detay ve farklılıklarla birlikte sistemin kablosuz klavye ve fare setiyle geleceğini de belirtelim.

HP Firebird 803; Kompakt boyutlu ve su soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı
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Firebird 803 için hazırlanan harici güç kaynağı

Voodoo genleri taşıyan Firebird 803 ile HP, oyuncu bilgisayarları pazarına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Kompakt boyutu, GeForce 9800S gibi özel donanımları ve harici güç kaynağı ile öne çıkan sistemin fiyatı da merak konusu olan bir diğer detay. Henüz resmi fiyat bilgisi açıklanmasa da Rahul Sood, Blackbird 002 ve benzeri oyuncu bilgisayarlarıyla kıyaslandığında Firebird 803'ün çok daha ucuz olacağının altını çiziyor. AMD'nin Phenom II işlemcilerini, Nvidia'nın ise GeForce GTX 2x5 serisi ekran kartlarını tanıtacağı Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında lanse edileceği belirtilen yeni sistemin takip eden süreçte satışa sunulması beklenebilir.


http://www.engadget.com/2008/12/23/hp-firebird-803-tower-with-voodoodna-leaked/ Yorum Yaz
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Acharad 10 yıl
Dizüstülerde yedek klavye 10 ytl,
1000 dpi trackball lı touchpad 30 ytl,
lcd si değiştirilebilir ve boyutuna göre 300-600YTL
Gömülü ekran kartı değiştirilebilir ve 200-300YTL
civarında masaüstü ayarında sistemler toplamak mümkün olmadıgı sürece, dizüstülerin masaüstlerinin yerini alması pek imkan dahilinde değil.
Ha masaüstü donanımları ekran içine kompakt olarak yerleştirirler orası ayrı.
Bu arada kasanın şıklıgı çok güzel, Pompa ve fanlar da düzgün işliyorsa ne güzel
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sahafiec 10 yıl
dizayn ve tasarım gerçekten çok başarılı, bravo.


yine de ben tek bir gerçek oyuncunun bile böyle bir sistem alacağını sanmıyorum.
her oyuncu çok kısa aralıklarla donanım yükseltir, ekran kartı, ram, işlemci vs.
bu sistemi alan en geç 6 ay sonra yeni oyunları oynayamaz hale gelir.
ne yükseltme imkanı var ne genişletme...


bence bunu alsa alsa anne babalar cocukları Super Mario oynasın diye alır ki bu sahada da PSP'ler Xbox'lar var.
hem daha oturmuş hem daha ucuz...
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yuyamasan 10 yıl
bu makina evde olacaksa kucuk olmasina ne gerek var ve ekran karti neden zayif birde hdd de bence yeterli degil ram leride 4gb da sinirlamalari cok sacma nasil bir oyuncu bilgisayari bu kasaya dokunamyacakmiyim zaten el kadar. predator cok daha iyi bir secim olur bunun yaninda, bence bole. zaten artik oyuncu bil. denile olayda yalan ne kadar dayanabilecekler merak ediyorum artik hicbir kuvvet bana max 2 sene gidecek(yavaslayarak ...) bir donanima sirf oyun icin o kadar para harcatamaz konsolllar bunu yeterince iyi yapiyor zaten hemde hic bir seyle ugrasmadan senelerce ...
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yc#1 10 yıl
Boyut olarak nettoplardan daha büyük fakat klasik desktoplardan daha küçük. Aynı güçteki bir desktoptan pahalı olmakla beraber notebooktan daha ucuz olacaktır.
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max975 10 yıl
harika bir tasarım
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ZvAnA 10 yıl
Bu sistem nasıl oluyor da oyuncu bilgisayarı olarak adlandırılabiliyor. Ben onu anlamış değilim. 9600GT ayarında 9800 SLI. Crysis oynatsında göreyim.
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SnRkRkMn 10 yıl
hem sistem olarak hemde dizayn olarak harikaaa
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
her açıdan çok güzel tasarlanmış böyle bir PC'im olsun isterdim açıkcası
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01Mrt 10 yıl
kasa tek kelime ile muhteşem olmuş... süper düşünülmeş, aynısından birde spider platformlu yapılsa süper olur... :D
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