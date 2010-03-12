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HP, Renault Formula 1 takımına sponsor oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP, Renault Formula 1 takımına sponsor oldu
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iSuppli tarafından hazırlanan rapora göre, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını 2009 yılında da açık ara farkla korumayı başaran HP, yüksek teknolojinin gösteri alanı olarak tanımlanan Formula 1 dünyasında, Renualt ile görünecek. Haftasonu başlayacak 2010 Formula 1 sezonunda, motorsporlarına ilgi duyan izleyiciler Sarı renkli Renault araçlarının motor kapağında HP logosunu görecekler. Formula 1 tutkunlarının bildiği üzere, motor kapakları, Formula 1 takımları için büyük öneme sahip dolayısıyla daha çok ana sponsorlar motor kapaklarını alabiliyorlar. Renault ve HP arasındaki anlaşmanın detayları henüz açıklanmasa da iki taraf arasında güçlü bir birlikteliğin olacağı yorumları da yapılmıyor değil.

Anlaşma kapsamında Renault F1 takımı, yarış haftasonlarında ve performans geliştirme çalışmalarında HP teknolojisini kullanacak. Renault F1 anlaşmasına ek olarak HP yeni bir reklam çalışmasına daha başlıyor. 40 milyon dolarlık bütçesiyle hazırlanan "Lets Do Amazing" isimli kampanya kapsamında ilk reklam filmleri ünlü rap şarkıcısı Dr. Dre ile birlikte hazırladı.

Videolar, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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Momo-Oz 9 yıl
bu f1 aracına ne olmuş , gözüme bi farklı geldi ?
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einhander 9 yıl

DungeonKeeper

bu f1 aracına ne olmuş , gözüme bi farklı geldi ?


gıt gıde degısıyor bu araclar
aerodınamık olarak dahada gelıstırmeye calıstıkca bı degısıyor araclar
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umtyilmz 9 yıl
ayrıca Acer da Ferrari nin sponsoru. yarış pistlere taşınmış oldu böylece
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dellino 9 yıl
BMW nin F1 den çekilmesiyle HP nin F1 macerası da Renault ile devam ediyor.
Teknoloji şirketlerinin F1 de boy göstermesi F1 in teknoloji ile iç içe olan bir spor dalı olmasının göstergesi.
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