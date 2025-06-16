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    F1 pisti İstanbul Park’ın anahtarı TOSFED’e teslim edildi

    Türkiye’nin F1 pisti İstanbul Park’taki kaoslar artık son buldu. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yaptığı açıklamada "İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED'e geçti" dedi.

    F1 pisti İstanbul Park’ın anahtarı TOSFED’e teslim edildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en önemli motorsporları tesisi olan İstanbul Park, artık Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) yönetiminde. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’nın açıklamasına göre, pistin işletmesi resmen devralındı ve spor öncelikli bir dönem resmen başlamış oldu.

    Daha önce özel bir şirket tarafından işletilen İstanbul Park’ın yönetimi, Danıştay kararıyla iptal edilen ihale sonrası TOSFED’e geçti. Üçlertoprağı, bu gelişmenin ardından yeni dönem için kapsamlı planlar yaptıklarını vurgulayarak, “Pistin işletmesine talip olurken ciddi projeler hazırladık ve memleketimize katkı sağlamak adına çabaladık” dedi.

    İlk iş pisti ayağa kaldırmak olacak

    F1 pisti İstanbul Park’ın anahtarı TOSFED’e teslim edildi Tam Boyutta Gör
    TOSFED Başkanı, açıklamasında "Pistin altyapı sorunları var, bakımsızlıktan kaynaklı, ilk aşamada etüt çalışması yapacağız ve renovasyon süreci başlayacak. Tüm branşlarda organizasyonlara başlamak istiyoruz. Uluslararası yarış ziyaretleri olacak, bu sayıyı artırmak istiyoruz. Hobi amaçlı piste erişim konusunda sıkıntılar yaşanıyordu, pist günleri düzenlemeyi sürdüreceğiz bu kapsamda, sürdürülebilir ve ticari amaç gütmeden maliyetler neticesince kamunun erişimine açacağız” ifadelerini kullandı.

    Üçlertoprağı gerçekleştirilen basın toplantısında "Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor pistin işletme maliyetlerini karşılamak adına, ticari kiralamalar ve işbirlikleri yapacağız. Otomotiv markalarıyla işbirlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenlenecek” derken karting için de açıklamalarda bulundu: Uluslararası niteliklerde karting pisti inşa edeceğiz.”

    Kara liste dönemi bitti

    F1 pisti İstanbul Park’ın anahtarı TOSFED’e teslim edildi Tam Boyutta Gör
    Üçlertoprağı “Eskiden pistte listeler vardı, bu listelerde bazı isimler ve şirketler kara listeye alınarak piste erişimi engelleniyordu, biz de TOSFED olarak bu listedeydik. Ama biz pisti herkese açacağız, burası bir kamusal alandır. Togg’a ücretsiz olarak körfez pistini açtık ve otomobilin gelişimine destek olmak istedik, pistimiz başta Togg olmak üzere tüm otomotiv sanayisine açıktır" ifadelerini kullandı.

    F1’i Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor

    TOSFED, İstanbul Park’ı sadece yerel organizasyonlara değil, Formula 1 gibi dev etkinliklere de ev sahipliği yapacak hale getirmeyi planlıyor. Bu konuda F1 yönetimiyle temasların sürdüğünü belirten Üçlertoprağı, özellikle 2026 takvimi için umutlu:

    “Formula 1’i Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor, biz TOSFED olarak bu sürecin yürütmesini devraldığımızda 2026 takvimi açıklanmıştı. Fakat takvime giren Madrid’in gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Madrid’de pist inşası yeni başladı, süreci takipçisiyiz. Pandemi dönemindeki gibi ikame pist değil, kalıcı olarak uzun yıllar boyunca yarışlara ev sahipliği yapmak isteğimizi Formula 1 yönetimine aktardık... Formula 1'in en kısa sürede ülkemize dönmesini amaçlıyoruz. 2026 takvim sezonu için görüşmelerde bulunduk. Madrid GP şu an yarışılabilir halde değil.”

    11-13 Eylül 2026’da yapılması planlanan Madrid GP bir cadde pisti olacak. 2026 için Madrid pisti tamamlanıp yarış gerçekleşse bile TOSFED’in FIA ve Formula 1 ile yakın ikili ilişkileri bulunuyor. F1 takviminin çeşitlendirilmeye çalışıldığı ve bazı Avrupa pistlerinin rotasyona sokulduğu yeni dönemde İstanbul Park’ın takvime girme şansı hiç de düşük değil. Zira yarış sayılar artarken pistin konumu, takvim için ideal bir noktada. Ekonomik şartlar sağlandığında ve pist, yarışılabilir hale getirildiğinde sürecin çok daha hızlı ilerlediğini görebiliriz.

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    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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