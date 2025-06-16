F1 pisti İstanbul Park’ın anahtarı TOSFED’e teslim edildi

Daha önce özel bir şirket tarafından işletilen İstanbul Park’ın yönetimi, Danıştay kararıyla iptal edilen ihale sonrası TOSFED’e geçti. Üçlertoprağı, bu gelişmenin ardından yeni dönem için kapsamlı planlar yaptıklarını vurgulayarak, “Pistin işletmesine talip olurken ciddi projeler hazırladık ve memleketimize katkı sağlamak adına çabaladık” dedi.
İlk iş pisti ayağa kaldırmak olacak
Üçlertoprağı gerçekleştirilen basın toplantısında "Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor pistin işletme maliyetlerini karşılamak adına, ticari kiralamalar ve işbirlikleri yapacağız. Otomotiv markalarıyla işbirlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenlenecek” derken karting için de açıklamalarda bulundu: “Uluslararası niteliklerde karting pisti inşa edeceğiz.”
Kara liste dönemi bitti
F1’i Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor
TOSFED, İstanbul Park’ı sadece yerel organizasyonlara değil, Formula 1 gibi dev etkinliklere de ev sahipliği yapacak hale getirmeyi planlıyor. Bu konuda F1 yönetimiyle temasların sürdüğünü belirten Üçlertoprağı, özellikle 2026 takvimi için umutlu:
“Formula 1’i Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor, biz TOSFED olarak bu sürecin yürütmesini devraldığımızda 2026 takvimi açıklanmıştı. Fakat takvime giren Madrid’in gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Madrid’de pist inşası yeni başladı, süreci takipçisiyiz. Pandemi dönemindeki gibi ikame pist değil, kalıcı olarak uzun yıllar boyunca yarışlara ev sahipliği yapmak isteğimizi Formula 1 yönetimine aktardık... Formula 1'in en kısa sürede ülkemize dönmesini amaçlıyoruz. 2026 takvim sezonu için görüşmelerde bulunduk. Madrid GP şu an yarışılabilir halde değil.”
11-13 Eylül 2026’da yapılması planlanan Madrid GP bir cadde pisti olacak. 2026 için Madrid pisti tamamlanıp yarış gerçekleşse bile TOSFED’in FIA ve Formula 1 ile yakın ikili ilişkileri bulunuyor. F1 takviminin çeşitlendirilmeye çalışıldığı ve bazı Avrupa pistlerinin rotasyona sokulduğu yeni dönemde İstanbul Park’ın takvime girme şansı hiç de düşük değil. Zira yarış sayılar artarken pistin konumu, takvim için ideal bir noktada. Ekonomik şartlar sağlandığında ve pist, yarışılabilir hale getirildiğinde sürecin çok daha hızlı ilerlediğini görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.