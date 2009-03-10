HP yeni nettop modelini kullanıma sunuyor; Compaq CQ2000M

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Netbook'ların hızlı yükselişinden sonra benzer bir sıçramayı masaüstü için hazırlanan nettop bilgisayarların da sergilemesi bekleniyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP de nettop pazarının sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek isteyen üreticiler arasında yer alıyor.

HP cephesinden gelen açıklamalara göre firma Compaq markası altında yeni bir nettop duyurmaya hazırlanıyor. Compaq CQ2000M adı verilen sistem tahmin edilebileceği üzere Intel platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de görev yapan Atom 230 işlemcisiyle geliyor.

HP'nin yeni nettop modelinde sitem belleği 1GB olarak belirlenirken depolama için 7200 devir /dakika hızında çalışan 160GB'lık sabit diske yer verildiği bildiriliyor. Grafik uygulamalarından DirectX 9 destekli GMA 950'nin sorumlu olduğu sistemde DVD yazıcı da bulunuyor.

Diğer özellikler arasında 6 kanal ses desteği, çok formatlı kart okuyucusu ve 10/100 Ethernet bağlantısı gibi detayların yer aldığı nettop bilgisayara işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor. 20" monitörle satın alınabilecek sistem, 1 yıllık garanti ve 349 Avro'luk fiyatla Avupa'da satışa sunuluyor.