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HP'den 27-inç boyutunda yeni LCD monitör; 2709m

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den 27-inç boyutunda yeni LCD monitör; 2709m
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Dünyanın en büyük sistem üreticilerinden HP, kendi fiyat segmentindeki en büyük LCD monitörünü duyurdu. Firmanın 2709m kod adlı yeni monitörü, 27-inç panel kullanıyor ve doğal 1080p çözünürlük desteği sunuyor. 16:9 formunda olan yeni monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteğine ek olarak 3ms tepki süresine ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 1000:1 karşıtlık oranına sahip.

Çift HDMI, bir VGA ve bir adet te DVI konnektörüne sahip olan monitör, %92 renk gamı desteğine sahip. 2 Watt'lık iki entegre hoparlöere sahip olan HP 2709m, tilt desteği ile kullanım yeri ve amacına göre eğilebiliyor. 30.000:1 olarak açıklanan dinamik karşıtlık oranı ve yansıma önleyici yapısı ile 27-inç boyutundaki monitörün keskin görüntü sağlama konusunda iddialı olduğu belirtiliyor.

HP'nin 27-inç boyutundaki yeni modeli 2709m, 500$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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acosan 10 yıl
husNUKE arkadaşım açıklaman için çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı.
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ender23 10 yıl
kare monütörü ne yapcaksın arkadaşım ayıptır sorması?
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Kumandan 10 yıl
kare ?
20. yy. geride kaldı, haber vereyim dedim.
-----------
Fiyat fena değil ama TR de ne kadar bindirirler acaba ?
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XenonMan58 10 yıl
Widescreen neden yaparlarsa anlamam kare istiyoruz arkadaş inceleme için teşekkürler Fx57 sağolasın
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orqun_0693 10 yıl
ne LCD monıtor u LCD TV bu xD
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atalay_xxx 10 yıl
fıyat olarak fena sayılmazzz
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husNUKE 10 yıl
tn panel gibi gorunuyor, ben 24" hp kullanıyorum renk derinliğinden hiç memnun değilim, benimki de %92 renk gamı desteğine sahip
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tuning_vw 10 yıl
tn panel olunca noluyor herkes kötülüyorda bilmediğimden soruyomda öğrenmek için
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tuning_vw 10 yıl

husNUKE

tn panel gibi gorunuyor, ben 24" hp kullanıyorum renk derinliğinden hiç memnun değilim, benimki de %92 renk gamı desteğine sahip


tn panel olunca noluyor herkes kötülüyorda bilmediğimden soruyomda öğrenmek için
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