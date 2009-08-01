HP'den 27-inç boyutunda yeni LCD monitör; 2709m

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Dünyanın en büyük sistem üreticilerinden HP, kendi fiyat segmentindeki en büyük LCD monitörünü duyurdu. Firmanın 2709m kod adlı yeni monitörü, 27-inç panel kullanıyor ve doğal 1080p çözünürlük desteği sunuyor. 16:9 formunda olan yeni monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteğine ek olarak 3ms tepki süresine ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 1000:1 karşıtlık oranına sahip.

Çift HDMI, bir VGA ve bir adet te DVI konnektörüne sahip olan monitör, %92 renk gamı desteğine sahip. 2 Watt'lık iki entegre hoparlöere sahip olan HP 2709m, tilt desteği ile kullanım yeri ve amacına göre eğilebiliyor. 30.000:1 olarak açıklanan dinamik karşıtlık oranı ve yansıma önleyici yapısı ile 27-inç boyutundaki monitörün keskin görüntü sağlama konusunda iddialı olduğu belirtiliyor.

HP'nin 27-inç boyutundaki yeni modeli 2709m, 500$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.