HP'den 3D destekli dizüstü bilgisayar: ENVY 17 3D

Dizüstü bilgisayar üreticileri arasındaki "3D" rekabetine, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP de dahil oluyor. İlk tanıtımı yaklaşık iki ay önce yapılan ENVY 17 3D modeli satışa sunuluyor. HP'nin yüksek performanslı ve özel tasarımlı modellerini konumlandırdığı ENVY serisi altında hazırlanan 17-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar güçlü konfigürasyonuyla dikkat çekiyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü ve 120Hz tazeleme hızını destekleyen 3D LED Backlit ekrana sahip dizüstü bilgisayar, Alüminyum kasası ve siyah çerçeveli ekranıyla şık bir görünüm sergiliyor. Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core i7 mobil işlemci kullanna ENVY 17 3D, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve oyuncular için sınıfındaki iddialı çözümlerden biri olan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5850 ile geliyor.

Depolama için 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunan dizüstü bilgisayarda, Blu-ray sürücü, HD çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 802.11n WiFi, çoklu kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 (Home Premium, Professional veya Ultimate) işletim sistemiyle sunulan HP ENVY 17 3D, yurt dışında 1600 dolar seviyesindeki başlangıç fiyatıyla Kasım ayı ile birlikte yaygın satışa sunulmuş olacak.