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HP'den 3D destekli dizüstü bilgisayar: ENVY 17 3D

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,8b
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22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayar üreticileri arasındaki "3D" rekabetine, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP de dahil oluyor. İlk tanıtımı yaklaşık iki ay önce yapılan ENVY 17 3D modeli satışa sunuluyor. HP'nin yüksek performanslı ve özel tasarımlı modellerini konumlandırdığı ENVY serisi altında hazırlanan 17-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar güçlü konfigürasyonuyla dikkat çekiyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü ve 120Hz tazeleme hızını destekleyen 3D LED Backlit ekrana sahip dizüstü bilgisayar, Alüminyum kasası ve siyah çerçeveli ekranıyla şık bir görünüm sergiliyor. Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core i7 mobil işlemci kullanna ENVY 17 3D, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve oyuncular için sınıfındaki iddialı çözümlerden biri olan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5850 ile geliyor.

Depolama için 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunan dizüstü bilgisayarda, Blu-ray sürücü, HD çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 802.11n WiFi, çoklu kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 (Home Premium, Professional veya Ultimate) işletim sistemiyle sunulan HP ENVY 17 3D, yurt dışında 1600 dolar seviyesindeki başlangıç fiyatıyla Kasım ayı ile birlikte yaygın satışa sunulmuş olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu hp envy 17 3d Türkiyede satıştamı bilen varsa yazsın tşk...
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BERK BEY 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar bu hp envy 17 3d Türkiyede satıştamı bilen varsa yazsın tşk...

daha satışta yok normal envy 14 var bimekste 5650li
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modesit 8 yıl
bunu duydugum iyi oldu.teşekkürler emir.
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modesit 8 yıl
Bu hp 17 türkiyeye geldi mi? Satışı yapılıyor mu?bilen bir arkadaşım varsa bana söylesin.
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CoNneCtinG_04 8 yıl

modesit

Bu hp 17 türkiyeye geldi mi? Satışı yapılıyor mu?bilen bir arkadaşım varsa bana söylesin.

artık onu almanın manası yok.yeni envy'lerde intelin son işlemcileri sandy bridge kullanacak ve hd 6850 gddr5 256 bit ekran kartı koyacakmış
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Angelica 9 yıl
nedendir bilmiyorum ama tasarımdan olsa gerek hp lerin yanında diger laptop lar oyuncak gibi geliyor
hp lerde sadelik ve şıklık bir arada insana güven veriyor ayrıca
sanki otomobilden bahsediyorum
neyse konuyu sapıtmayalım ama alma fırsatım olsa alacagım ilk pc bu olurdu
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conjure 9 yıl
Valla bende düşünüyorum beklesemmi beklemesemmi diye
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Ankebutx 8 yıl

taken21

nedendir bilmiyorum ama tasarımdan olsa gerek hp lerin yanında diger laptop lar oyuncak gibi geliyor
hp lerde sadelik ve şıklık bir arada insana güven veriyor ayrıca
sanki otomobilden bahsediyorum
neyse konuyu sapıtmayalım ama alma fırsatım olsa alacagım ilk pc bu olurdu


sony nin tasarımıda güzel
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sailorsaturn 9 yıl
envyler türkiyede satışta arkadaşlar mağaza ismi vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama şuan satıştadır...
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conjure 9 yıl
Şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 5 notebook kullandım.Hepside Hp idi.
Şu an Hp DV9590 kullanıyorum.

Notebook değişimi yapacam yakın zamanda.Ama bu sefer Sony alacam dedim.
Ama bir türlü güzel model bulamadım.F serisi bana göre en uygunu ancak bazı yönden yeterli olmuyor.

Sanırım ENVY 17 bana göre.Ancak Türkiyeye gelmesi ne kadar sürer onu kestiremiyorum.
Kasımda Amerikada satışa sunulursa Türkiyeye gelmesi yıl sonunu bulur herhalde.(Yani ümidim
)


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ogkasa 9 yıl
off hp laptopu bu sefer yapmış gerçekten. çok şık
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BERK BEY 9 yıl
gelmez heralde daha envy 15 serileri gelmeedi
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modesit 9 yıl
türkiyeye gelir mi acaba bu seri?
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acbold 9 yıl
sistem özellikleri güzel ve birbiri ile uyumlu.tek kötü yan bu ürünü HP nin çıkarması.
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wings35 9 yıl

acbold

sistem özellikleri güzel ve birbiri ile uyumlu.tek kötü yan bu ürünü HP nin çıkarması.



imzamdaki laptopu kullanıyorum taş gibi.. sadece adaptörü bozuldu onuda hp müşteri hizm. tel açtım adamlar bana anında ups kargo numarası verdiler. ürünü hemen hemde eskisini istemeden gönderdiler. yaptığım görüşme 2dk sürmedi 2gün içindede ürünü aldım. ben memnunum HP den. ve şimdi yeni çıkaracağı 17"seriyi bekliyorum almak için...
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