HP'den AMD Shangai işlemcili yeni yeni iş istasyonları

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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Shangai kod adlı Opteron işlemcilerini esas alan yeni iş istasyonlarını duyurdu. Firmanın xw9400 serisi altında hazırladığı yeni istasyonları çift soket opsiyonuyla geliyor ve 2GHz'den 2.5GHz'e kadar, farklı hızlarda çalışan dört çekirdekli Shangai işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

Nvidia tarafından hazırlanan nForce Professional 3600 veya 3050 yonga setli anakartlar ile alınabilen yeni sistemler 32GB'a kadar bellek desteğiyle geliyor. Profesyonelleri hedef alan yeni is istasyonu ailesinin grafik ihtiyacını ise Nvidia'nın yine profesyoneller için hazırladığı Quadro serisi grafik çözümleri üstleniyor. 3 yıllık garanti ile satışa sunulan yeni sistemlerin fiyatı 2399$'dan başlıyor ve konfigürasyonuna göre 6299$'a kadar çıkabiliyor.