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HP'den AMD Shangai işlemcili yeni yeni iş istasyonları

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den AMD Shangai işlemcili yeni yeni iş istasyonları
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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Shangai kod adlı Opteron işlemcilerini esas alan yeni iş istasyonlarını duyurdu. Firmanın xw9400 serisi altında hazırladığı yeni istasyonları çift soket opsiyonuyla geliyor ve 2GHz'den 2.5GHz'e kadar, farklı hızlarda çalışan dört çekirdekli Shangai işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

Nvidia tarafından hazırlanan nForce Professional 3600 veya 3050 yonga setli anakartlar ile alınabilen yeni sistemler 32GB'a kadar bellek desteğiyle geliyor. Profesyonelleri hedef alan yeni is istasyonu ailesinin grafik ihtiyacını ise Nvidia'nın yine profesyoneller için hazırladığı Quadro serisi grafik çözümleri üstleniyor. 3 yıllık garanti ile satışa sunulan yeni sistemlerin fiyatı 2399$'dan başlıyor ve konfigürasyonuna göre 6299$'a kadar çıkabiliyor.


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miraculous 11 yıl
HP ye kılım
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ugur_yavuz 11 yıl
AMD ve QUADRO... Bari onu da FIREGL yapsaydın..
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pyschoo 11 yıl
her oyuncaya bıtane lazım
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