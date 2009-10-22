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HP'den çoklu dokunmatik desteği sunan yeni monitör: Compaq L2105tm

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den çoklu dokunmatik desteği sunan yeni monitör: Compaq L2105tm
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Resmi lansmanı bugün gerçekleştirilen Windows 7, gelişmiş çoklu dokunmatik özelliklerini de beraberinde getiriyor. 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin sahip olduğu avantajları değerlendirmek isteyen donanım üreticileri de çoklu dokunmatik desteği sunan yeni monitörlerin arka arkaya duyurmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Compaq markası altında hazırladığı L2105tm kod adlı yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Windows 7 çoklu dokunmatik sertifikasına sahip olan 21.5-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteğine sahip.

Çoklu dokunmatik kontrole olanak tanıyan Full HD formundaki yen monitör, 5ms tepki süresine, 1,000:1 olarak açıklanan karşıtlık oranına ve 170 derece görüş açısına sahip. Yüksek çözünürlük desteğine rağmen görüntü aktarımı için üzerinde sadece D-Sub ve DVI bağlantılarına yer verilen Compaq L2105tm'ye her biri 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör eşlik ediyor.

HP'nin yeni monitörü Compaq L2105tm, 299$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla bugün satışa sunuluyor.


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St Batuhan 10 yıl
Cidden ucuz ve özelliği yeter. 1080p + dokunmatik. Gündelik islerde falan hızlı calısan yazı elemanları icin falan cok güzel bir alet olabilir aslında ama tabi tasarım daha hos olabilirdi.
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simplethinks 10 yıl
dokunmatik ve bu fiyata gercekten uygun
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K@0S 10 yıl
tasarım olarak sade bnce
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sagopakey78 10 yıl
bu monitörde eksik olan tek şey hdmi arabirimi...
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@nano@ 10 yıl
tip değilde fiyat süper
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esoes35 10 yıl
Tasarım olarak çok şık buldum, fiyatıda fazla abartılı değil, sonuçta hp.
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