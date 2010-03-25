HP'den kompakt iş istasyonu: Z200

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını açık ara farkla korumaya devam eden HP, profesyoneller ve kurumsal ihtiyaçlar için geliştirdiği iş istasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Kompakt yapısı ile öne çıkan Z200 isimli minitower iş istasyonu Intel platformunu temel alıyor ve satın alma tercihlerine bağlı olarak Core i3, Core i5 ya da Xeon 3400 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor.

16GB'a kadar bellek kapasitesi ve 2TB'a kadar depolama alanı sunabilen yeni iş istasyonunda %89 verimlilik sunan ENERGY STAR 5.0 onaylı ve EPEAT Gold sertifikalı kaynağı kullanıyor. 5 Nisan'da 739 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak Z200 ile birlikte HP, Z400, Z600 ve Z800 gibi serinin üst seviye modellerine de 6 çekirdekli Xeon 5600 işlemci seçeneği ekliyor.