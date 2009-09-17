HP'den performans odaklı iki yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13 ve Envy 15

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HP ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkaln Envy serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. VoodooPC genlerini taşıyan mobil bilgisayarların her ikisi de Intel platformunu temel alıyor ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Model isimlerinden de anlaşılabileceği üzere 13.1-inç ekrana sahip olan Enyv 13 ve 15.6-inç ekrana sahip olan Envy 15 modellerinde taşınabilirlik, uzun pil ömrü ve performansın ön planda tutulduğu belirtilirken, Enyv 13 modelinin ultra-taşınabilir yapısı, Envy 15 ise yüksek performans odaklı özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.

HP'nin açıklamasına göre yapım aşamasında en son teknoloji ve en yeni materyallere yer verilen mobil sistemlerle premium bilgisayar deneyimi ve yüksek performansın hedeflendiği belirtildi. 18 Ekim'den itibaren ilk olarak Amerika pazarında satışa sunulması beklenen HP Envy 13 ve Envy 15 modelleri için açıklanan detaylı özellik listesi ise şu şekilde;

Envy 13



Boyut: 32 x 21.5 x 2.05 cm

Ağırlık: 1.7kg

Ekran: 13.1-inç 1366 x 768 piksel

İşlemci: Intel Core 2 Duo SL9400 1.6GHz

Bellek 3GB DDR3

Depolama: 250GB kapasiteli sabit sürücü + harici SuperMulti 8x DVD yazıcı

Grafik: ATI Mobility Radeon HD 4330 512MB ve entegre Intel çözümü ile geçişli grafik alt yapısı

Pil: 4 veya 6-hücreli

Bağlantı: Gigabit Ethernet, 802.11 a/g/n WLAN

İşletim sistemi: Windows 7 Home Premium (64-bit)



Envy 15



Boyut: 38 x 24.4 x 2.65 cm

Ağırlık: 2.35kg

Ekran: 15.6-inç

İşlemci: Intel Core i7-720QM 1.6GHz (Mobil Nehalem)

Bellek: 4GB DDR3

Depolama: 320GB 7200 RPM sabit disk + SuperMulti 8x DVD yazıcı

Grafik: ATI Mobility Radeon HD 4830 1GB

Pil: 6-hücreli

Bağlantı: Gigabit Ethernet, 802.11 a/g/n WLAN

İşletim sistemi: Windows 7 Home Premium (64-bit)