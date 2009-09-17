HP'den performans odaklı iki yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13 ve Envy 15

HP ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkaln Envy serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. VoodooPC genlerini taşıyan mobil bilgisayarların her ikisi de Intel platformunu temel alıyor ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Model isimlerinden de anlaşılabileceği üzere 13.1-inç ekrana sahip olan Enyv 13 ve 15.6-inç ekrana sahip olan Envy 15 modellerinde taşınabilirlik, uzun pil ömrü ve performansın ön planda tutulduğu belirtilirken, Enyv 13 modelinin ultra-taşınabilir yapısı, Envy 15 ise yüksek performans odaklı özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.
HP'nin açıklamasına göre yapım aşamasında en son teknoloji ve en yeni materyallere yer verilen mobil sistemlerle premium bilgisayar deneyimi ve yüksek performansın hedeflendiği belirtildi. 18 Ekim'den itibaren ilk olarak Amerika pazarında satışa sunulması beklenen HP Envy 13 ve Envy 15 modelleri için açıklanan detaylı özellik listesi ise şu şekilde;
Envy 13
Boyut: 32 x 21.5 x 2.05 cm
Ağırlık: 1.7kg
Ekran: 13.1-inç 1366 x 768 piksel
İşlemci: Intel Core 2 Duo SL9400 1.6GHz
Bellek 3GB DDR3
Depolama: 250GB kapasiteli sabit sürücü + harici SuperMulti 8x DVD yazıcı
Grafik: ATI Mobility Radeon HD 4330 512MB ve entegre Intel çözümü ile geçişli grafik alt yapısı
Pil: 4 veya 6-hücreli
Bağlantı: Gigabit Ethernet, 802.11 a/g/n WLAN
İşletim sistemi: Windows 7 Home Premium (64-bit)
Envy 15
Boyut: 38 x 24.4 x 2.65 cm
Ağırlık: 2.35kg
Ekran: 15.6-inç
İşlemci: Intel Core i7-720QM 1.6GHz (Mobil Nehalem)
Bellek: 4GB DDR3
Depolama: 320GB 7200 RPM sabit disk + SuperMulti 8x DVD yazıcı
Grafik: ATI Mobility Radeon HD 4830 1GB
Pil: 6-hücreli
Bağlantı: Gigabit Ethernet, 802.11 a/g/n WLAN
İşletim sistemi: Windows 7 Home Premium (64-bit)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o işlemci nedir dostlar?
i7 laptopta??
bir acıklama lutfen ??
4830 ekran kartı nasıldır peki ??
Saat hızı düşürülmüş HD 4860. 40nm RV740 çip (masaüstü HD4700 serisi) üzerine kurulmuş ve sadece DDR3 ve GDDR3 bellek türlerini desteklemekte. HD 4860’daki gibi GDDR5 desteği bulunmuyor.
Mobility Radeon HD 4830 düşük saat hızına sahip 40nm teknolojisi ile üretilen HD 4860 benzeri kart. Bu sayede masaüstü HD4700 serisi ile benzeşmekte. 40nmlik üretim süreci sayesinde söylentilere gore güç tüketimi HD 4670 ile benzer.
HD4860 daki GDDR5 bellek yerine 4830 sadece DDR3 veya daha hızlı olan GDDR3 bellek ile temin edilebilmekte. Düşük bellek ve saat hızı düşük performansa yol açmakta.
HD 4830’un sahip olduğu özellikler HD 4850 ile kıyaslanabilir olucaktır (Avivo HD video fonksiyonları, Powerplay ve HDMI çıkışı için dahili ses çipi).
Ne diyosun arkadaşım,ifade et kendini.Hiçbir cümlen anlaşılmıyor.
Bu arada envy 15 in işlemcisi nedir öyle ya?