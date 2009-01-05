HP'den "Puma" hızında dizüstü bilgisayar; Pavillion dv3z

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Bilgisayar dünyasının lider isimlerinden HP, AMD'nin ilk defa geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu Puma kod adlı yeni nesil mobil platformunu temel alan yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı. Firmanın satışına yarın (6 Ocak) başlanacağı belirtilen Pavillion serisi dv3z isimli yeni model, 13.3" (1280x800) boyutundaki ekranıyla kompakt yapılı yeni bir dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcıların dikkatini çekebilir.

Belirttiğimiz üzere AMD'nin Puma platformunu esas alan dizüstü biglisayara AMD'nin Turion X2 Ultra veya tercihe göre Turion / Athlon X2 işlemcileri güç veriyor. 8GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayarın grafik alt yapısını ise ATi'nin DirectX 10 de desteği sunan ve performansıyla kendi segmentinin öne çıkan entegre grafik çözümlerinden biri olarak dikkat çeken Radeon HD 3200 karşılıyor.

Sabit disk veya SSD alternatifleriyle alınabileceği belirtilen HP Pavillion dv3z, 802.11n WiFi desteği de sunuyor. Dahili internet kamerası ve stereo hoparlöre de sahip olan dizüstü bilgisayar da ayrıca HDMI konnektörü de yer verilmiş. Kablosuz iletişim için Bluetooth teknolojisine de yer verilen sistemde Gigabit Ethernet, 2x USB 2.0, eSATA portları ve ExpressCard slotu ile çoklu kart okuyucusuna da yer verilmiş.

Dileyen kullanıcıların opsiyonel olarak sunulan parmakizi okuyucusunu da alabileceği Puma tabanlı ve 13.3" ekranlı yeni dizüst bilgisayar Windows Vista işletim sistemiyle geliyor. HP Pavillion dv3z 799$'lık yurt dışı satış fiyatı ile listelere girmiş durumda.