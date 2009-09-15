HP'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Voodoo PC genlerini taşıyan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Envy serisi altında hazırlanan Envy 13 isimli yeni modelinin ultra-ince tasarımlı şık kasası ile dikkat çekmesi beklenirken detaylı donanım özellikleri hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuıyor ancak Intel CULV platformunu kullanıyor olabileceği söyleniyor.
13-inç ekrana sahip olan Envy 13'te iki adet USB 2.0 konnektörü ile birlikte yüksek tanımlı içerik transferi için HDMI portuna yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle birlikte gelecek olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın, Acer Timeline, Dell Adamo, Asus UL ve MSI Wind serisi gibi aynı kategoride yer alan yine ultra-ince tasarımlı ve uzun pil ömürlü modellere rekabete girişmesi bekleniyor.
Teknik özelliklerinin birkaç güne kadar detaylanması beklenen HP Envy 13'ün, 22 Ekim yani Windows 7 lansmanından önce satışa sunulması beklenmezken, olası fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.
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Bu fiyatlara Air varken biraz zor satar ama bakıcaz artık.
Arkadaşlar CULV kullanıyorsa 1.4Ghz Core2Duo vardır üzerinde.
Performansı da çok yüksek beklemeyin. Bu modellerde tasarım, incelik, dizayn ve pil ömrüne dikkat ediliyor.
Yalnız komik olan FX57 Ultra ince demiş ama kalınlığı hakkında en ufak bir bilgi vermemiş.
burada bir gariplik var sanki,ya da benim uyumam gerekiyor??