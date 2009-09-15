HP'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Voodoo PC genlerini taşıyan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Envy serisi altında hazırlanan Envy 13 isimli yeni modelinin ultra-ince tasarımlı şık kasası ile dikkat çekmesi beklenirken detaylı donanım özellikleri hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuıyor ancak Intel CULV platformunu kullanıyor olabileceği söyleniyor.

13-inç ekrana sahip olan Envy 13'te iki adet USB 2.0 konnektörü ile birlikte yüksek tanımlı içerik transferi için HDMI portuna yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle birlikte gelecek olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın, Acer Timeline, Dell Adamo, Asus UL ve MSI Wind serisi gibi aynı kategoride yer alan yine ultra-ince tasarımlı ve uzun pil ömürlü modellere rekabete girişmesi bekleniyor.

Teknik özelliklerinin birkaç güne kadar detaylanması beklenen HP Envy 13'ün, 22 Ekim yani Windows 7 lansmanından önce satışa sunulması beklenmezken, olası fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.

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