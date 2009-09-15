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HP'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Voodoo PC genlerini taşıyan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Envy serisi altında hazırlanan Envy 13 isimli yeni modelinin ultra-ince tasarımlı şık kasası ile dikkat çekmesi beklenirken detaylı donanım özellikleri hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuıyor ancak Intel CULV platformunu kullanıyor olabileceği söyleniyor.

13-inç ekrana sahip olan Envy 13'te iki adet USB 2.0 konnektörü ile birlikte yüksek tanımlı içerik transferi için HDMI portuna yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle birlikte gelecek olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın, Acer Timeline, Dell Adamo, Asus UL ve MSI Wind serisi gibi aynı kategoride yer alan yine ultra-ince tasarımlı ve uzun pil ömürlü modellere rekabete girişmesi bekleniyor.

Teknik özelliklerinin birkaç güne kadar detaylanması beklenen HP Envy 13'ün, 22 Ekim yani Windows 7 lansmanından önce satışa sunulması beklenmezken, olası fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.

HP'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13
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HP'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13
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HP'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Envy 13
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tahir40 10 yıl
Bu modeller neden bu kadar minik olmak zorunda ki? Tuşlar DV5 serisi gibi olursa insan kullanırken çok zevk alır :)
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quaresma17 10 yıl
Süper yapmışlar çok şık
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benben2009 10 yıl
dizayn güzel zaten ulrta ince yapmşlar onun dışında başka bir detay var oda ekran, çercevesiyle aynı düzlükte o şık olmuş ama o çerçevede biraz daha ince olsaydı daha güzel olurdu ekranda daha da büyük olurdu
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Erasmus78 10 yıl
13" olanının amerika fiyatı 1699$, 15.6" olanının ise 1799$ olacak arkadaşlar.
Bu fiyatlara Air varken biraz zor satar ama bakıcaz artık.
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OverClocK1ng 10 yıl
"Intel CULV platformunu kullanıyor olabileceği söyleniyor"
Arkadaşlar CULV kullanıyorsa 1.4Ghz Core2Duo vardır üzerinde.
Performansı da çok yüksek beklemeyin. Bu modellerde tasarım, incelik, dizayn ve pil ömrüne dikkat ediliyor.
Yalnız komik olan FX57 Ultra ince demiş ama kalınlığı hakkında en ufak bir bilgi vermemiş.
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CNDMN 10 yıl
Dizayni sakin MacBook u andiriyor :) :) Eskidiğinde buna mac book modifiyesi çekilebilir :D
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Momo-Oz 10 yıl
fiyatı kaç lira 1500-2000 avrodan başliyalım isterseniz :D
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FbA3* 10 yıl
Özellikleri yeteri kadar iyiyse Güzel olur.. Çünkü üreticiler ya Görünüşten ödün verip Performans düşürüyor ya da Performans'tan ödün verip görünüşü kötüleştiriyor..
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vicv3ga 10 yıl

FbA3*

Özellikleri yeteri kadar iyiyse Güzel olur.. Çünkü üreticiler ya Görünüşten ödün verip Performans düşürüyor ya da Performans'tan ödün verip görünüşü kötüleştiriyor..

burada bir gariplik var sanki,ya da benim uyumam gerekiyor??
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ManJaQ_Blade 10 yıl
Şık ve sade gayet güzel olmuş.. Oyunlarla alakası olmayanlar için ideal olcağını sanıyorum :)
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