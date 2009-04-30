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HP'den yeni ev sunucusu; MediaSmart LX195

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den yeni ev sunucusu; MediaSmart LX195
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Bilgisayar üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan HP, ev kullanıcılar için hazırladığı yeni sunucusunu duyurdu. Firmanın ilk detayları bir süre önce basına yanısıya, MediaSmart LX195 isimli yeni ev depolama sunucusunun Intel Atom platformunu temel aldığı ve 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 işlemcisinden güç aldığı belirtiliyor.

Atom platformu sayesinde hem düşük güç tüketimiyle hem de sessiz olarak çalışacağı belirtilen yeni ev sunucusu, 1GB'lık sistem belleğine ve depolama için 640GB'lık sabit disk kapasitesine sahip. İşletim sistemi olarak Windows Home Server ile geleceği belirtilen MediaSmart LX195'in ev için kullanımda içerik paylaşımına hız katacağı belirtilmekte.

Yurt dışı için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının 399$ olacağı ifade edilien HP MediaSmart LX195'in kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Forious hocam, iyi laf "dokandırıyorsun" :) ...
Benim düşüncem : Mağdem evde birden fazla bilgisayar var, ikisinde de gerekli dosyalar bulunsun. Paylaşım yapılır. Ama amaç dosya depolamaksa, iş değişir tabi..
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TELESCOPE 10 yıl
bu şekilde kimene kadar hitap etmek amacındalar acaba
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atabr 10 yıl
içinde işletim sistemi olduğundan tüm downloadlarınızı bunun üzerinden yapabilirsiniz ben bu amaçla asus nova lite px24 kullanıyorum ve dosya transver hızım 30 mb/sn çok hızlı bir değer bence harici diskler kadar hızlı (tabi kablolu bağlantıdan bahsediyorum büyük dosya transveri yapacağımda 1gbitlik eternet kartlarıyla bağlanıyoum diğer türlü iki makinede kablosuz bağlı modemi 300 mbit lik bir modemle değiştirirsem kablosuz 20 mb/sn lik hıza ulaşırım sanırım tabi px24 1gbit ile modeme bağlı olacak :) ) tabi ben cihazı lcd televizyona bağlıyorum bunun öyle bir şansı yok gibi
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Bakalım ne kadar satacak

Max'a selamlar olsun
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pillout 10 yıl
Bu gibi bir ürüne ev kullanıcısı olarak yüksek ücretler ödeyeceğime ve üstüne hala düşük seviyelerde ethernet üzerinden ~3 mb aktarım hızında sürüneceğime (bunun değerini şuan bilemiyorum tabi) bir netbook alır, ona harici disk takar evde paylaşıma açarım daha iyi gibi geliyor. Artık hangi amaçla kullanacaksanız kullanın kendi ekranı da olan, alıp yanınıza götüredebileceğiniz bir cihaz daha mantıklı geliyor.

Düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
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