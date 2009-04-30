HP'den yeni ev sunucusu; MediaSmart LX195

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Bilgisayar üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan HP, ev kullanıcılar için hazırladığı yeni sunucusunu duyurdu. Firmanın ilk detayları bir süre önce basına yanısıya, MediaSmart LX195 isimli yeni ev depolama sunucusunun Intel Atom platformunu temel aldığı ve 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 işlemcisinden güç aldığı belirtiliyor.

Atom platformu sayesinde hem düşük güç tüketimiyle hem de sessiz olarak çalışacağı belirtilen yeni ev sunucusu, 1GB'lık sistem belleğine ve depolama için 640GB'lık sabit disk kapasitesine sahip. İşletim sistemi olarak Windows Home Server ile geleceği belirtilen MediaSmart LX195'in ev için kullanımda içerik paylaşımına hız katacağı belirtilmekte.

Yurt dışı için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının 399$ olacağı ifade edilien HP MediaSmart LX195'in kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.