HP,yeni dizüstü bilgisayarı Pavilion dm4'ü duyurdu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, yeni dizüstü bilgisayarın duyurdu. HP'nin Pavilion dm4 olarak adlandırdığı dizüstü bilgisayar, tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. 14 inç'lik LED aydınlatmalı ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlar Intel Core işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 6.5 saate varan batarya ömrü vaadeden bilgisayarda, parmak izi okuyucu, dahili optik sürücü, ışığa duyarlı HP TrueVision kamera gibi bileşenler yer alıyor. HP QuickWeb adı verilen özelliğie sahip olan Pavilion dm4, bilgisayar kapalı durumdayken, internete erişim imkanı sunuyor.

HP'nin 14 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarın 19 Mayıs'tan itibaren 730$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.