HP,yeni dizüstü bilgisayarı Pavilion dm4'ü duyurdu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, yeni dizüstü bilgisayarın duyurdu. HP'nin Pavilion dm4 olarak adlandırdığı dizüstü bilgisayar, tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. 14 inç'lik LED aydınlatmalı ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlar Intel Core işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 6.5 saate varan batarya ömrü vaadeden bilgisayarda, parmak izi okuyucu, dahili optik sürücü, ışığa duyarlı HP TrueVision kamera gibi bileşenler yer alıyor. HP QuickWeb adı verilen özelliğie sahip olan Pavilion dm4, bilgisayar kapalı durumdayken, internete erişim imkanı sunuyor.
HP'nin 14 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarın 19 Mayıs'tan itibaren 730$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.
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bir süredir satışta.. henüz kullanan olmadı mı acaba?
batarya özellikleri bellimi acaba?
kullanmıyorlar herhalde cihazları
HABERİN OLSUN DV6000 serisi 6770et'den yazıyorum 3 sene içinde bana 1 notebook parasına mal oldu! 300 Tl anakart,HDD'sinden tut zaten kronik sorunmuş hp'ye ne sövdüm şuana kadar 1 ay içinde yeni laptop geliyo büyük ihtimalle şakam yok sinirden bunu camdan aşşağı atmayı düşünüyorum...
ne oldu DH 26.lığını mı kaybetti?? kalite düşüyor..