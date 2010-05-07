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HP,yeni dizüstü bilgisayarı Pavilion dm4'ü duyurdu

HP,yeni dizüstü bilgisayarı Pavilion dm4'ü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, yeni dizüstü bilgisayarın duyurdu. HP'nin Pavilion dm4 olarak adlandırdığı dizüstü bilgisayar, tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. 14 inç'lik LED aydınlatmalı ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlar Intel Core işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 6.5 saate varan batarya ömrü vaadeden bilgisayarda, parmak izi okuyucu, dahili optik sürücü, ışığa duyarlı HP TrueVision kamera gibi bileşenler yer alıyor. HP QuickWeb adı verilen özelliğie sahip olan Pavilion dm4, bilgisayar kapalı durumdayken, internete erişim imkanı sunuyor.

HP'nin 14 inç'lik yeni dizüstü bilgisayarın 19 Mayıs'tan itibaren 730$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.

 


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abarisa 9 yıl
Nerde? Nerde? Hani nerde?
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H-KAN 9 yıl
HP Pavilion DM4-1050et almayı düşündüğüm cihazlardan biri..
bir süredir satışta.. henüz kullanan olmadı mı acaba?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
dv 6000lerin tasarımı guzel.cevremde 3 tanesi yurtdısından alınma 6 tane dv6000 serisi laptop kullanan var bataryaları hariç sorun yaşayan gormedim
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toz-koparan 9 yıl
6 hücreli pil ile 6.5 saat zor...
batarya özellikleri bellimi acaba?
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LexisOrAlv 9 yıl

xhellfirex

dv 6000lerin tasarımı guzel.cevremde 3 tanesi yurtdısından alınma 6 tane dv6000 serisi laptop kullanan var bataryaları hariç sorun yaşayan gormedim


kullanmıyorlar herhalde cihazları

HABERİN OLSUN DV6000 serisi 6770et'den yazıyorum 3 sene içinde bana 1 notebook parasına mal oldu! 300 Tl anakart,HDD'sinden tut zaten kronik sorunmuş hp'ye ne sövdüm şuana kadar 1 ay içinde yeni laptop geliyo büyük ihtimalle şakam yok sinirden bunu camdan aşşağı atmayı düşünüyorum...





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Batuist 9 yıl
bu kadarcık bilgi ile nasıl bir haberdir bu??? daha doğrusu habermidir bu??? hepsini geçtim cihazın özellikleri bile yok... ne bu şimdi?? DH'ın mı yoksa kişilerin mi birşeyler yapma çabası içerisinde bocalamaları mı???

ne oldu DH 26.lığını mı kaybetti?? kalite düşüyor..
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ceycey11 9 yıl
dv 6000 faciyasından sonra hp bedavaya verse almam
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Guest 9 yıl
pil ömrü 6.5 saat'e varıyorsa işlem gücü olarak netbook'lardan çok önde değil demektir.
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mobylette 9 yıl
şık tasarlamışlar cihazı. yalnız kullanım süresi 6.5 saate hangi gezegende varacak merak konusu.
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