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HTC, çift dokunmatik ekrana sahip olacak bir cihazın patentini aldı

HTC, çift dokunmatik ekrana sahip olacak bir cihazın patentini aldı
9 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, çift dokunmatik ekrana sahip olarak tasarlanacak bir cihazın patentini aldı. Tasarımı olarak Microsoft'un e-kitep okuyucu/tablet olarak işlev gören Courier'ına benzerken, bu tasarım ile ne yapılacağı konusunda baz söylentiler mevcut zira HTC'nin çift ekrana sahip bir tablet, telefon veya netbook yapabileceği tahmin ediliyor. Çift dokunmatik ekranın birinde sanal klavye diğerinde ise kullanıcı arayüzünün görüntülenebileceği ön görülüyor. HTC'nin bu cihazında hangi işletim sisteminin kullanılacağı konusunda da bazı varsayımlar var. Android işletim sistemini kullanması durumunda ilk olarak enTourage eDGe dualbook adı verilen cihaza alternatif olarak gösteriliyor. HTC'nin önümüzdeki günlerde bu patentin hangi amaçla alındığına dair bir açıklama yapması bekleniyor.
enTourage eDGe dualbook, Android işletim sistemli tablet/e-kitap okuyucu (üstte)
Microsoft Courier (üstte)

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Batuist 9 yıl
HTC yaparsa eminimki çok güzel olur. Adamlar gerçekten çok iyi işler çıkarıyorlar...
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NomadCRY 9 yıl
Güzel bir şey olabilir
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artenis 9 yıl
bır sonrakınde ortadaki o boslugu bırbırıne tmeas eden ekranla kapatacaklar...
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prescott2400 9 yıl
bu şekilde birbirine menteşeyle bağlı iki ipad düşünün. alın size canavar gibi netbook.
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turk20 9 yıl
BEN BUNU TELEFON SEKLİNDE DUSUNMUSDUN ZATEN DUSUNMEKTE BIZ TURKLERE YETER
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eyyorlamam bu kadar 9 yıl
Nindendo DS ninde 2 ekranı dokunamatikmiydi hatırlayamadım?
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