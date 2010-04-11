HTC, çift dokunmatik ekrana sahip olacak bir cihazın patentini aldı

Dünya'nın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, çift dokunmatik ekrana sahip olarak tasarlanacak bir cihazın patentini aldı. Tasarımı olarak Microsoft'un e-kitep okuyucu/tablet olarak işlev gören Courier'ına benzerken, bu tasarım ile ne yapılacağı konusunda baz söylentiler mevcut zira HTC'nin çift ekrana sahip bir tablet, telefon veya netbook yapabileceği tahmin ediliyor. Çift dokunmatik ekranın birinde sanal klavye diğerinde ise kullanıcı arayüzünün görüntülenebileceği ön görülüyor. HTC'nin bu cihazında hangi işletim sisteminin kullanılacağı konusunda da bazı varsayımlar var. Android işletim sistemini kullanması durumunda ilk olarak enTourage eDGe dualbook adı verilen cihaza alternatif olarak gösteriliyor. HTC'nin önümüzdeki günlerde bu patentin hangi amaçla alındığına dair bir açıklama yapması bekleniyor.