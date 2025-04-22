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    Anlık Bildirim

    Gelecek iPhone'ların tuşları dokunsal geri bildirim sağlayabilir

    Apple'ın gelecek iPhone'larda dokunsal geri bildirim sağlayan tuş sistemini kullanabileceğine ilişkin patent ortaya çıktı. Patent, haptic tuş tasarımının nasıl çalıştığını da açıklıyor.

    apple iphone haptik tuş dokunmatik Tam Boyutta Gör
    Apple, haptic tuş tasarımını rafa kaldırmamış olabilir. Yeni yayınlanan bir patent başvurusu, şirketin önceki iPhone modellerinde bu özelliği iptal etmesine rağmen dokunmatik hissi veren düğmelere olan ilgisinin devam ettiğini doğruluyor.

    Haptic tuş tasarımı patentte ortaya çıktı

    apple haptic tuş tasarımı Tam Boyutta Gör
    Eylül 2023'te dosyalanan, Nisan 2025'te ortaya çıkan patent, yerleşik titreşim motoruna sahip düğmenin tasarımını gösteriyor. Project Bongo olarak bilinen bu teknoloji, mekanik hareket olmadan fiziksel düğme basışının hissini simüle etmek için basınç sensörlerine ve elektromanyetik bileşenlere dayanıyor. Belgede, elektromanyetik çekim yoluyla dokunsal geri bildirim üreten bir çekirdek ve elektrik bobini kurulumunun ayrıntıları veriliyor. Kullanıcı düğmeye bastığında sensörler girişi algılıyor ve bobini dokunsal tepki üretmesi için tetikliyor.

    Bozulma oranı yüksek 

    Project Bongo aslında prototip aşamasında. iPhone 15 Pro'nun erken sürümlerinde yer aldı. iPhone 16 piyasaya sürülmeden önce test edildi. Bazı iPhone 14 Pro sürümlerinde de testi gerçekleştirildi. Ancak Apple, bu sistemi hem güvenilirlik hem de tamir edilebilirlik açısından zayıf bulduğundan seri üretimden önce özelliği kaldırdı. Bu aksiliklere rağmen, patent başvurusu Apple'ın tasarıma devam ettiğini gösteriyor.

    iPhone'lar dışında da kullanılabilir

    Patente göre, düğme sistemi çeşitli elektronik cihazlara entegre edilebilir. Yani, yalnızca gelecek iPhone’lar değil, yeni Apple Watch, Apple Vision Pro ve hatta Apple Pencil’da kullanılabilir.

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