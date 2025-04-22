Gelecek iPhone'ların tuşları dokunsal geri bildirim sağlayabilir

Project Bongo aslında prototip aşamasında. iPhone 15 Pro'nun erken sürümlerinde yer aldı. iPhone 16 piyasaya sürülmeden önce test edildi. Bazı iPhone 14 Pro sürümlerinde de testi gerçekleştirildi. Ancak Apple, bu sistemi hem güvenilirlik hem de tamir edilebilirlik açısından zayıf bulduğundan seri üretimden önce özelliği kaldırdı. Bu aksiliklere rağmen, patent başvurusu Apple'ın tasarıma devam ettiğini gösteriyor.
iPhone'lar dışında da kullanılabilir
Patente göre, düğme sistemi çeşitli elektronik cihazlara entegre edilebilir. Yani, yalnızca gelecek iPhone’lar değil, yeni Apple Watch, Apple Vision Pro ve hatta Apple Pencil’da kullanılabilir.
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