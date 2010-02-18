HTC Desire fiyat listelerinde görünmeye başladı

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Akıllı telefon pazarının lider oyuncularından Tayvan merkezli HTC firmasının, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Desire modeli, listelere girmeye başladı. Android 2.1 platformunu temel alan ve Superphone olarak tanımlanan yeni telefon 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 3.7-inç büyüklüğündeki kapasitif-dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisi, 576MB RAM ve 512 ROM belleği ile yüksek performans vaad eden HTC Desire, 5 MP çözünürlüğünde otofokus ve flash destekli kamerası, GPS, akselometre ve FM Radyo gibi özellikleriyle Android tabanlı en güçlü çözümlerden biri konumunda.

HTC tarafından resmi satışına Nisan ayında başlanması beklenen Desire, Amazon.de sitesinde 419 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

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