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HTC Desire fiyat listelerinde görünmeye başladı

9 yıl
133,9b
1
76
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Desire fiyat listelerinde görünmeye başladı
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Akıllı telefon pazarının lider oyuncularından Tayvan merkezli HTC firmasının, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Desire modeli, listelere girmeye başladı. Android 2.1 platformunu temel alan ve Superphone olarak tanımlanan yeni telefon 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 3.7-inç büyüklüğündeki kapasitif-dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisi, 576MB RAM ve 512 ROM belleği ile yüksek performans vaad eden HTC Desire, 5 MP çözünürlüğünde otofokus ve flash destekli kamerası, GPS, akselometre ve FM Radyo gibi özellikleriyle Android tabanlı en güçlü çözümlerden biri konumunda.

HTC tarafından resmi satışına Nisan ayında başlanması beklenen Desire, Amazon.de sitesinde 419 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

HTC Desire fiyat listelerinde görünmeye başladı
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ManoMachine 8 yıl
Evet desire ve desire hd iki farkli cihaz.

Ama ayni aileden. Desire hd nin teknik özellikleri hakkinda bir bilgim yok.
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Dirhem 8 yıl
Desire HD henüz piyayasaya çıkmadı.
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DH Misafiri 8 yıl
htc desire hakkında bilgisi olan arkadaşlar biraz bilgi verebilirler mi özellikle kullanan arkadaşlar...
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marmarisleee 8 yıl
yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum.. daha önce htc touch hd ve iphone 3gs kullandım. touch hd den sonra dokunmatiğinden dolayı htc den nefret etmiştim.. iphone u alınca işte telefon budur dedim.. ama desire ı kullanmaya başladıktan sonra iphone u hemen sattım.. teknik özellik olarak pek fazla bilgi veremem ama kullanım olarak şöyle özetleyeyim.. kullanım olarak mükemmel.. android ilk kez kullanıyorum.. uygulamalar geçişi falan mükemmel hızlı.. aynı anda 15 uygulama açtım ama hiç kasmadı. dokunmatik olarak iphone dan farkı yok. kamerası çok ama çok iyi.. turistten aldım ben... iyikide almışım.. :)
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DH Misafiri 8 yıl
mrb arkadaslar ,
ben almanyadan hidayet
su 4 haftadir bende htc desire var ve MUHTESEM !

1Ghz ! ayni anda bir cok program kulaniliyor ! CAMI cizilmez ben bizzat anahtar ile denedim cizilmedi yere düstü bir cizik yok !
i phone ye 10 ceker ,, her türlü özelligi var gps,umts,3g..... ve 3g-2g arasinda secim yapilabiliyor yüzbinlerce apps lerei var ,
07.01 .2010 da ülkeme gelecegim isteyen olursa buradan getirebilirim su an fiyati 580 € ye getirebilirim faturali ve en önemlisi ALMANYA+avusturya mallari olmali kalitesi icin ,,,, italya ve benzer ülkelerden sakin almayin!!!!
saygilarimla
bilgi icin hido5400@googlemail.com
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freedom77 8 yıl
Hava durumu widgetinin ayarlarında ne kadar zamanda bir guncellenecegini ayarlayabiliyorsunuz.
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Vipracing 8 yıl
Evet (Benimkigün aşırı bir defa güncellemeye ayarlı)
freedom77

Hava durumu widgetinin ayarlarında ne kadar zamanda bir guncellenecegini ayarlayabiliyorsunuz.
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burbat 8 yıl
abd fiyatı nedir acaba? bir de ordan getirtsem bir arkadaşla unlock yapmak falan gerekir mi?
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oprema 8 yıl
arkadas Arnavutluk tan 500 Euro ya aldi..
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freedom77 8 yıl
Winmo nun yavaş ve hantal yapısı düşünüldüğünde, gerek görsel, gerekse işlevsel olarak farkı gerçekten görmeniz lazım. Kullanılan programlarin arayüzleri iPhone ile aynı diyebilirim. Bende Winmo dan Htc desire'a geçtim ve gerçekten çok memnunum :)
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DH Misafiri 8 yıl
yurt dışında italyada bir site aşağıdaki ve fiyatlar çok ucuz duruyor . normalde 499 euro htc desire ama bu sitede 300 euro diyor . Güvenilir mi acaba arkadaşlar ...ya da bunlar el altından mı satıyor vergisiz kaçak felan ...
tuttoannunci.org/...
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andreii 8 yıl
İstayen arkadaşlara yurtdışından getirebilirim. Açtığım konuyu inceleyin; forum.donanimhaber.com/...
Ben telefonu inceledim ve almaya karar verdim.
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gavsar83 8 yıl
youtube.com/...

bu karşılaştırmayı izledim ve desire almaya karar verdim...peki bu aleti nerden türkiyede nereden satın alabilirim.
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oprema 8 yıl
bu tel hangi tel ile ayni sinifa giriyor?
HTC teknik servisi ne durumda?
bilgisi olan var mi?
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oprema 8 yıl
bu telin kalemi varmi?
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ank7777 8 yıl
cemilcam
bu telin kalemi varmi?


Kalem devri kapandı. Artık parmakla kullanılıyor dokunmatik ekranlı telefonlar.
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