HTC Desire fiyat listelerinde görünmeye başladı

Akıllı telefon pazarının lider oyuncularından Tayvan merkezli HTC firmasının, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Desire modeli, listelere girmeye başladı. Android 2.1 platformunu temel alan ve Superphone olarak tanımlanan yeni telefon 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 3.7-inç büyüklüğündeki kapasitif-dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisi, 576MB RAM ve 512 ROM belleği ile yüksek performans vaad eden HTC Desire, 5 MP çözünürlüğünde otofokus ve flash destekli kamerası, GPS, akselometre ve FM Radyo gibi özellikleriyle Android tabanlı en güçlü çözümlerden biri konumunda.
HTC tarafından resmi satışına Nisan ayında başlanması beklenen Desire, Amazon.de sitesinde 419 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.
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Ama ayni aileden. Desire hd nin teknik özellikleri hakkinda bir bilgim yok.
ben almanyadan hidayet
su 4 haftadir bende htc desire var ve MUHTESEM !
1Ghz ! ayni anda bir cok program kulaniliyor ! CAMI cizilmez ben bizzat anahtar ile denedim cizilmedi yere düstü bir cizik yok !
i phone ye 10 ceker ,, her türlü özelligi var gps,umts,3g..... ve 3g-2g arasinda secim yapilabiliyor yüzbinlerce apps lerei var ,
07.01 .2010 da ülkeme gelecegim isteyen olursa buradan getirebilirim su an fiyati 580 € ye getirebilirim faturali ve en önemlisi ALMANYA+avusturya mallari olmali kalitesi icin ,,,, italya ve benzer ülkelerden sakin almayin!!!!
saygilarimla
bilgi icin hido5400@googlemail.com
tuttoannunci.org/...
Ben telefonu inceledim ve almaya karar verdim.
bu karşılaştırmayı izledim ve desire almaya karar verdim...peki bu aleti nerden türkiyede nereden satın alabilirim.
HTC teknik servisi ne durumda?
bilgisi olan var mi?
Kalem devri kapandı. Artık parmakla kullanılıyor dokunmatik ekranlı telefonlar.