HTC EVO 4G için hazırlanan tanıtım filmi yayınlandı

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HTC tarafından geçtiğimiz ay "dünyanın ilk 4G destekli Android telefonu" unvanıyla lanse edilen EVO 4G için tanıtım filmi de yayınlandı. 4.3-inç büyüklüğündeki devasa ekranı ve 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle, Windows Mobile tabanlı HTC HD2'yi anımsatan EV0 4G, Android 2.1 yazılım platformuna sahip. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ve HDMI çıkışı ile dikkat çeken EV0 4G, 720p çözünürlüğündeki videoları sorunsuzca oynatabiliyor üstelik yeni nesil HDTV'lere bağlanarak aynı zamanda bir medya oynatıcısı olarak ta kullanılabiliyor.

Hem 3G hem de 4G desteği sunan ve bu sayede yeni nesil iletişim alt yapısı ile gelen yüksek veri transfer hızlarını destekleyen HTC EV0 4G'nin, Sprint tarafından satışa sunulması bekleniyor. İşte HTC'nin 4G destekli Android telefonu EVO 4G için hazırladığı tanıtım filmi;

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.