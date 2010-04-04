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HTC EVO 4G için hazırlanan tanıtım filmi yayınlandı

9 yıl
31,6b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC EVO 4G için hazırlanan tanıtım filmi yayınlandı
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HTC tarafından geçtiğimiz ay "dünyanın ilk 4G destekli Android telefonu" unvanıyla lanse edilen EVO 4G için tanıtım filmi de yayınlandı. 4.3-inç büyüklüğündeki devasa ekranı ve 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle, Windows Mobile tabanlı HTC HD2'yi anımsatan EV0 4G, Android 2.1 yazılım platformuna sahip. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ve HDMI çıkışı ile dikkat çeken EV0 4G, 720p çözünürlüğündeki videoları sorunsuzca oynatabiliyor üstelik yeni nesil HDTV'lere bağlanarak aynı zamanda bir medya oynatıcısı olarak ta kullanılabiliyor.

Hem 3G hem de 4G desteği sunan ve bu sayede yeni nesil iletişim alt yapısı ile gelen yüksek veri transfer hızlarını destekleyen HTC EV0 4G'nin, Sprint tarafından satışa sunulması bekleniyor. İşte HTC'nin 4G destekli Android telefonu EVO 4G için hazırladığı tanıtım filmi;

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar 4g evo türkiyeye gelmeyecek çünkü sprint firmasına özel çıkarılmış bir model sadece sprint firması bunu satabilir yurtdışından gelse bile kullanamazsınız şu anda mantıklı olan hd2 bende var mükemmel ötesi bişi
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sardemir 8 yıl
iyide niye seviniyonuz bu telefon türkiyede çalışmazki şebekesi GSM özelliği burda çalışmıyor umts baglantısı ile bazı ulkelerin özl frekans sistemi ile calsııyor.. unutun yani :)))))))9
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DH Misafiri 8 yıl
spdrmn, fiyatına göre talip olurum.
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mustafa080 8 yıl
Arkadaşlar bu telefonda simcard yuvası yok ve simcard ile çalışmıyor.Türkiyede nasıl kullanılacak ???

Büyük bir ihtimalle iphone 4g de simcard olmayacak
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armozgur 9 yıl
Ben 9 haziranda amerikadan turkiyeye donucem,gelirkende 1 tane Htc Evo getirecegim satmak amacli,almak isteyenler bana forumdan ulasabilirler.
Biliyorsunuzdur amerikada 6 haziranda satisa 4 veya 6 haziranda satisa sunulacak.
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TELESCOPE 9 yıl
kaliteyi yakaladı, böğle gider inşallah
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DH Misafiri 9 yıl
abi ne olursa olsun bende 4g İPHONE gözlüyorum... çünkü kendisini ispatlamayı başardı.
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spdrmn 9 yıl

EVO 4G çıkış tarihi belli oldu ...
En geç 13 Haziran...

"HTC EVO 4G smartphone was likely to hit shelves before 6th June this year as claimed by an Android certification engineer for Sprint earlier. But sources have told Engadget that HTC’s Evo 4G handset is set to hit shelves on Sunday, June 13."
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emretoprak_ 9 yıl
Aslında HTC elindeki android lisanslarını bitiriyor bundan sonra kendi işletim sistemine yönelecek.
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YolunuŞaşıranPusula 9 yıl
htc çok kaliteli ürünler yapıyor tr pazarına giriş yapmaya da başladılar türkcell aracılığı ile fiyatların düşmesini bekliyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
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dmxerkan 9 yıl
Ayaklık güzel fikir.
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GS_1905 9 yıl
HTC'den gelen mesaj aşağıda arkadaşlar.. Bizde bilgi yok diyor adamlar.. Sanırım bu modelden bile haberleri yok henüz



Sayın .......,
Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Geçtiğimiz günlerde sorunuz hakkında bize yazmıştınız.

HTC EVO'nun Turkiye'de satisa sunulmasi ile ilgili bizde bilgi bulunmamaktadir. Ancak ilerki haftalarda HTC LEGEND Turkiye'de satisa sunulacaktir.
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psone 9 yıl
[image]http://tssmobiles.files.wordpress.com/2008/12/htc-max-4g-unboxing-04.jpg?w=450&h=298[/image]
[image]http://tssmobiles.files.wordpress.com/2008/12/htc-max-4g-unboxing-10.jpg?w=450&h=337[/image]
Google htc 4g evo falan yazdım bu resimler cıktı bu telefon şuanda piyasadamı
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sinanx 9 yıl
Bu cihaz için bazı sitelerde HD 720p vide kaydı yapıyor diye okudum sanırım doğrmudur ?
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GS_1905 9 yıl
Bugün HTC'ye mail attım bakalım getirecek misiniz bu cihazı diye.. Bakalım ne cevap gelecek? Gelen cevaba göre artık HD2 alıcam ya da bekliycem
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Highminded 9 yıl
HD2 Türkiye'ye geleli şunun şurasında birkaç kaç ay oldu. Bizim ithalatçılar HD2'den hedeflediği satışı gerçekleştirmeden bir üst düzey cihaz daha getirmez. Yurtdışında yaz aylarında çıkarsa Türkiye'de en erken sonbaharda görürüz. Yurtdışında sonbaharda çıkarsa bizde 2011 ocak sonunu görür...
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spdrmn 9 yıl

Valla 4G EVO türkiyeye gelir yada gelmez onu bilemem ama Android işletim sistemine sahip olan EVO 4G varken , 8-9 ay sonra miladını dolduracağını bildiğimiz HTC HD2 yi milyarlar vererek satın almak bence hata olur.

Önümüzdeki dönem 3 işletim sisteminin savaşını seyredeceğiz; IPHONE OS4 - ANDROID ve Windows Mobile 7... Şu an Android ve WM7 nin ne yapıp ne yapamayacağını biliyoruz. Ama yeni çıkacak Iphone HD modeli ile OS4'ün neler yapabileceğini bilmiyoruz. Ben şahsen apple'dan bir bomba bekliyorum çünkü 3 sene evvel çıkan Iphone 2G'den sonra ne tasarım olarka ne de yazılım olarak çok matah bir yenilik yapmadılar. Yapmaya da ihtiyaçları yoktu çünkü pazar payları sağlamdı. Bu kadar eksiğine rağmen hala bile Iphone çok iyi bir cihaz. Ama artık WM7 ve Android'e bir cevap vermeleri gerek. Bekleyip görelim...

EVO 4G de resmi olarak gelirse alınır bence, özellikleri muhteşem. Gelmezse de bir getiren bulunur

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DH Misafiri 9 yıl
4G derken şu Turkcell 3g,4g fln mı diyo yoksa 4th generation mı diyo?
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