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HTC'nin yeni telefonu Scorpion, 1.5GHz işlemci ve Android 2.2 ile gelebilir

9 yıl
28,7b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC HD2 hem 4.3-inç ekranı hem de 1GHz işlemcisiyle dikkat çekiyor.

Android tabanlı Hero, Google için hazırladığı Nexus One ve 4.3-inç ekranlı HD2 gibi modelleriyle akıllı telefon pazarının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan HTC'nin yeni amiral gemisi, Olympian kod adlı Scorpion modeli olabilir. Henüz firma tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, gelen bilgilere göre Scorpion, yüksek performanslı yeni işlemcisi ve Android 2.2 işletim sistemiyle, akıllı telefon pazarının en üst segmentinde, HTC'nin yeni sihalı olabilir.

Bilindiği üzere şu an akıllı telefon pazarında yaygın olarak kullanılan en güçlü platform, Qualcomm Snapdragon. Bu platforma en hızlı adapte olan firmanın da HTC olduğunu zira firmanın Snapdragon tabanlı çok sayıda modeli bulunduğunu görüyoruz. 1GHz işlemci hızı ile güçlü bir performans sergileyen Snapdragon platformunun bir sonraki ayağında üretici firma Qualcomm'un, çift çekirdekli bir çözüm ile 1.5GHz'de çalışan çok daha hızlı bir mobil çipset hazırlayacağı daha önce resmi olarak doğrulanmıştı.

Gelen bilgilere göre HTC Scorpion, 1.5GHz'de çalışan yeni nesil Snapdragon platformunu kullanabilir. Sahip olduğu işlemci hızıyla üst seviye mobil internet cihazlarına kafa tutması hatta tablet bilgisayarlara meydan okuması beklenen Scorpion modelinin, henüz tanıtımı yapılmayan Android 2.2 platformuyla, yazılım tarafında da önemli yeniliklere sahip olması muhtemel. Yukarıda da belirttiğimiz gibi detayları henüz doğrulanmayan HTC Scorpion'un, son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık) lanse edilmesi beklenebilir.


http://www.androidspin.com/2010/02/09/htc-scorpion-leaked-maybe-1-5ghz-processor-android-2-2-is-it-real/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
htc çok yakında bunun fanlı soğutmalısınıda yapar:))
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gduman 8 yıl
bravo nisan ayındakiş konuyu hortlatmayı başardınız!


DH Misafiri

htc çok yakında bunun fanlı soğutmalısınıda yapar:))

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DH Misafiri 9 yıl
HTC Hero kullanıcısıyım. An itibariyle 2.1 versiyonunu söz vermesine rağmen Haziran'a ertelediğini öğrendim. SÖZÜNÜ TUT htc!.
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serhatsb 9 yıl
Pilinin ne kadar gidecegini merak etmeye basladim bu telefonun.
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DH Misafiri 9 yıl
ekran güzel,ancak,bir not yazmak için, i900 smsng gibi,elle yazamıyorsun,ayrıca görüntülü konuşma yok.diğer eksikleride mutlaka vardır.böyle bir telefon yapan HTC,ön kamerası yok,ya mahsus yapmıyorlar veya bundan sonraki cihaza görüntülü konuşma için ön kamera koyacak,ayrıca böyle bir telefna bellek yetersiz.
eski İMATE,m vardı,hem kişinin resmini telefonla aradığında büyük gösteriyor,hemde elle yazılma ve hatta resim yapmak imkanı vardı.şimdi hepsi kayboldu.birde özellik diyorlar,ses kayıt yok,eksi..telefonla arayanın resmi küçücük,video kaydettik MEDİA MARKETTE, bu defa kaydettiğin video,ya konuştuk,sesi çok az çıkıyor,ya kulağına yaklaştırıp sesi dinlemek veya sessiz (duyulmuyor)video seyretmek mecburiyetinde kalınıyor,fiyatıda 1.549 lira.az paramı?
yeni iphone 2.400 ila 2.800 lira arasında olacakmış.İPHONE 4G.
bunda da ses az,5 mp.lik kamera ve ön kamera,6 mm.3gs.den daha büyük.ama 2.500 lira üzerinde fiyatı.
...akıllı telefon böylemi olur?akılsız para vermek gibi bişey..
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ten_don 9 yıl
sektörde pazar açmak böyle bir şey(:
dokunmatik ekran diye bir ihtiyacımz var artık yaşam içinde güya

asusta netbokları sardı başımıza sanki çok lazımmış gibi vs..
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dishchy 9 yıl
sanırım 6 saatte bir telefonu şarj etmek gerekir artık...
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ten_don 9 yıl
marka modelden bagımsız olarak görünen o ki: sene sonunda Omap4 platformununda son kullanıcıya ulaşmasıyla telefonlardaki işlemci gücü katlanacak..sanırım çözünürlüklerde aynı ölçüde artacaktır!

elinizdekiyle idare etmeye bakın
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Guest-9D9369ED2 9 yıl
Htc yuru aslanim kim tutar seni bide hero guncellemesini hemen cikartsanda telefon eskimeden kullansak :-D
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ugrvw 9 yıl
bu resimdeki hd2 modeline mi benzeyecek acaba?
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Mertcan. 9 yıl
Gerçekten HTC son zamanlarda coştu maşallah , dizüstü bilgisayarlara yetişiyor giderek akıllı telefonları , pazara da yön vermeye başladılar , helal olsun :D
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Tolgá 9 yıl
windows mobilli hiç bir telefon çekici gelmiyor android yada symbianı tercih ederim wm e
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wolfturk 9 yıl
Helal Sana be HTC
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Batuist 9 yıl
Yalnız HTC gerçekten gümbür gümbür geliyor.. son çıkardığı ürünlere bakarsak ürün kalitesi anlayışı kullanımı çok üst seviye telefonlar.. sadece iphone kafa tutabilecek birçok çeşit telefonu mevcut.. Youtube da bir videoda top10 smartphone listesinde iphone 3gs 10.sırada yer alırken HTC HD2'yi 1.sıraya koymuşlar.. Telefonun ekranı gerçekten çok büyük ve kasa çerçevesi büyük ekrana rağmen oldukça ince dizayn edilmiş.. iphoneda daha küçük ekran olmasına karşın kasa çerçevesi ekranın oldukça dışına taşıyor.. Bence bu görsel açıdan çok büyük bir artı.. Tuttum bu HTC'yi.. çok harika bir teknolojik cihaz..
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underworldfb 9 yıl
Valla HTC mükemmel bir şekilde akıllı telefon pazarını büyüttü ve son hızla büyütmeye devam ediyor.. İnşallah bundan sonra Android işletim sistemine, Windows Mobile işletim sisteminden daha çok ağırlık verirler.. Gerçi bu sene sonunda çıkacak olan Windows Mobile 7 işletim sistemini de merak etmiyorum değil :) Bundan sonra telefonda ilk tercihim HTC'dir, ondan sonra Apple Iphone'dur..
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cssbaycelebi 9 yıl
windows mobile 7 ile gelse daha iyi olur.
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