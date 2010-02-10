HTC'nin yeni telefonu Scorpion, 1.5GHz işlemci ve Android 2.2 ile gelebilir

HTC HD2 hem 4.3-inç ekranı hem de 1GHz işlemcisiyle dikkat çekiyor.

Android tabanlı Hero, Google için hazırladığı Nexus One ve 4.3-inç ekranlı HD2 gibi modelleriyle akıllı telefon pazarının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan HTC'nin yeni amiral gemisi, Olympian kod adlı Scorpion modeli olabilir. Henüz firma tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, gelen bilgilere göre Scorpion, yüksek performanslı yeni işlemcisi ve Android 2.2 işletim sistemiyle, akıllı telefon pazarının en üst segmentinde, HTC'nin yeni sihalı olabilir.

Bilindiği üzere şu an akıllı telefon pazarında yaygın olarak kullanılan en güçlü platform, Qualcomm Snapdragon. Bu platforma en hızlı adapte olan firmanın da HTC olduğunu zira firmanın Snapdragon tabanlı çok sayıda modeli bulunduğunu görüyoruz. 1GHz işlemci hızı ile güçlü bir performans sergileyen Snapdragon platformunun bir sonraki ayağında üretici firma Qualcomm'un, çift çekirdekli bir çözüm ile 1.5GHz'de çalışan çok daha hızlı bir mobil çipset hazırlayacağı daha önce resmi olarak doğrulanmıştı.

Gelen bilgilere göre HTC Scorpion, 1.5GHz'de çalışan yeni nesil Snapdragon platformunu kullanabilir. Sahip olduğu işlemci hızıyla üst seviye mobil internet cihazlarına kafa tutması hatta tablet bilgisayarlara meydan okuması beklenen Scorpion modelinin, henüz tanıtımı yapılmayan Android 2.2 platformuyla, yazılım tarafında da önemli yeniliklere sahip olması muhtemel. Yukarıda da belirttiğimiz gibi detayları henüz doğrulanmayan HTC Scorpion'un, son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık) lanse edilmesi beklenebilir.

http://www.androidspin.com/2010/02/09/htc-scorpion-leaked-maybe-1-5ghz-processor-android-2-2-is-it-real/