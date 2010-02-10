HTC'nin yeni telefonu Scorpion, 1.5GHz işlemci ve Android 2.2 ile gelebilir

HTC HD2 hem 4.3-inç ekranı hem de 1GHz işlemcisiyle dikkat çekiyor.
Android tabanlı Hero, Google için hazırladığı Nexus One ve 4.3-inç ekranlı HD2 gibi modelleriyle akıllı telefon pazarının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan HTC'nin yeni amiral gemisi, Olympian kod adlı Scorpion modeli olabilir. Henüz firma tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, gelen bilgilere göre Scorpion, yüksek performanslı yeni işlemcisi ve Android 2.2 işletim sistemiyle, akıllı telefon pazarının en üst segmentinde, HTC'nin yeni sihalı olabilir.
Bilindiği üzere şu an akıllı telefon pazarında yaygın olarak kullanılan en güçlü platform, Qualcomm Snapdragon. Bu platforma en hızlı adapte olan firmanın da HTC olduğunu zira firmanın Snapdragon tabanlı çok sayıda modeli bulunduğunu görüyoruz. 1GHz işlemci hızı ile güçlü bir performans sergileyen Snapdragon platformunun bir sonraki ayağında üretici firma Qualcomm'un, çift çekirdekli bir çözüm ile 1.5GHz'de çalışan çok daha hızlı bir mobil çipset hazırlayacağı daha önce resmi olarak doğrulanmıştı.
Gelen bilgilere göre HTC Scorpion, 1.5GHz'de çalışan yeni nesil Snapdragon platformunu kullanabilir. Sahip olduğu işlemci hızıyla üst seviye mobil internet cihazlarına kafa tutması hatta tablet bilgisayarlara meydan okuması beklenen Scorpion modelinin, henüz tanıtımı yapılmayan Android 2.2 platformuyla, yazılım tarafında da önemli yeniliklere sahip olması muhtemel. Yukarıda da belirttiğimiz gibi detayları henüz doğrulanmayan HTC Scorpion'un, son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık) lanse edilmesi beklenebilir.
http://www.androidspin.com/2010/02/09/htc-scorpion-leaked-maybe-1-5ghz-processor-android-2-2-is-it-real/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eski İMATE,m vardı,hem kişinin resmini telefonla aradığında büyük gösteriyor,hemde elle yazılma ve hatta resim yapmak imkanı vardı.şimdi hepsi kayboldu.birde özellik diyorlar,ses kayıt yok,eksi..telefonla arayanın resmi küçücük,video kaydettik MEDİA MARKETTE, bu defa kaydettiğin video,ya konuştuk,sesi çok az çıkıyor,ya kulağına yaklaştırıp sesi dinlemek veya sessiz (duyulmuyor)video seyretmek mecburiyetinde kalınıyor,fiyatıda 1.549 lira.az paramı?
yeni iphone 2.400 ila 2.800 lira arasında olacakmış.İPHONE 4G.
bunda da ses az,5 mp.lik kamera ve ön kamera,6 mm.3gs.den daha büyük.ama 2.500 lira üzerinde fiyatı.
...akıllı telefon böylemi olur?akılsız para vermek gibi bişey..
dokunmatik ekran diye bir ihtiyacımz var artık yaşam içinde güya
asusta netbokları sardı başımıza sanki çok lazımmış gibi vs..
elinizdekiyle idare etmeye bakın